อย่างตึง! “ธัญญ่า-เป็ก” ไลฟ์สดด้วยกัน หลังประกาศลดสถานะ เป็กของขึ้น ชาวเน็ตยุธัญญ่าหาผัวใหม่

หลังจากที่ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” ประกาศลดสถานะ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” ท่ามกลางความช็อกใจของแฟนคลับ แต่ก็ยังเป็นมืออาชีพ ไลฟ์สดด้วยกันในติ๊กต๊อกขายของแบรนด์ต่างๆ ที่ดีลกันไปแล้ว แต่บรรยากาศก็ไม่เหมือนเดิม เอฟซีบอกไม่สนุกเลย เนื่องจากหน้าธัญญ่าไม่ได้ ซึ่งระหว่างไลฟ์ ทั้งคู่ตึงๆ ใส่กัน โดยธัญญ่าเผยกลางไลฟ์ว่าอึนๆ นิดนึงเพราะเพิ่งผ่านสมรภูมิ แต่เป็นเรื่องจริง ไม่มีการสร้างกระแส
ขณะที่ “อ้น ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์” เผยว่าตอนนี้หัวใจเกร็งไปหมดแล้ว ทุกอย่างไม่มีเรื่องเล่นอยู่แล้ว แต่เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้ว มันต้องทำงาน จะบอกว่าวันนี้เลิก เพราะธัญญ่าอารมณ์ไม่ได้ มันไม่ได้ งานนี้ชาวเน็ตบอกมีคนเลิ่กลั่ก อ้นบอกว่าไม่มีใครเลิ่กลั่ก ขณะที่เป็กเผยว่า “กูนี่แหละ”
นอกจากนี้ธัญญ่าพูดว่า ไม่แถลง ตามที่พิมพ์ไปเลย เป็กรีบสวน “คนเดียวล่ะมั้ง”
ธัญญ่า : คุยกันแล้ว
เป็ก : ไม่รู้เรื่องเลย
อ้น : เขาคุยกันแล้ว แต่จะถามว่าคุยอะไรกันล้ำเส้นไปแล้ว สิ่งที่เขาบอกคือที่สุดแล้ว ก็ให้เกียรติเขา เราก็ใช้ชีวิตกันไป
เป็ก : อะไรของมึง พูดแทนเลยนะ
ขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาบอกให้ธัญญ่าหาสามีใหม่ ทำเป็กของขึ้นอยู่ไม่น้อย ด่าคนคอมเมนต์สัxว์ ตุ๊ยตุ่ย (พุทธชาด พงศ์สุชาติ) ถึงขั้นยกมือไหว้ อย่าเพิ่งขึ้น เดี๋ยวไลฟ์ปลิว ส่วนชาวเน็ตบอกให้เป็กง้อธัญญ่า เป็กบอกว่าตึงอยู่ ก่อนเป็กขายบะหมี่มาเฟีย บอกให้ซื้อเยอะๆ เดี๋ยวง้อเลย ว่าแต่ง้อเรื่องอะไร ธัญญ่าถึงขั้นมองหน้าเป็ก