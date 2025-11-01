บริษัท เอวา ฟาร์ม่า จำกัด คว้าคู่ “เก้า-พีพี” ประกาศเปิดตัวพรีเซนเตอร์คู่ขวัญเจ้าแรก สะท้อนภาพลักษณ์ความงามระดับพรีเมียม

ผู้นำด้านนวัตกรรมความงามและเวชภัณฑ์ระดับสากล บริษัท เอวา ฟาร์ม่า จำกัด ประกาศเปิดตัว พรีเซนเตอร์คู่ขวัญคนแรกของบริษัท อย่างเป็นทางการ ได้แก่ “พีพี ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อมรอดสวาสดิ์” พรีเซนเตอร์แบรนด์ TheraFill ฟิลเลอร์คอลลาเจนสด ที่ได้รับรองสำหรับการฉีดผิวหน้าโดยเฉพาะ และ “เก้า นพเก้า เดชาพัฒนคุณ” พรีเซนเตอร์ประจำแบรนด์ ELASTY ฟิลเลอร์คุณภาพสูงด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี PNET
ภายใต้ความต้องการสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของ บริษัท เอวา ฟาร์ม่า จำกัด ในฐานะบริษัทที่มุ่งเน้นความงามและความปลอดภัยควบคู่กันอย่างสมบูรณ์ พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ นาย ฐกรฐ์ กาญจนากร ประธานกรรมการบริษัท เอวา ฟาร์ม่า จำกัด ที่ตั้งใจผลักดันผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลกให้เข้าถึงตลาดไทย ผ่านตัวแทนพรีเซนเตอร์ที่มีบุคลิกและภาพลักษณ์สอดคล้องกับคุณค่าของแบรนด์ การจับคู่ของ “เก้า – พีพี” ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของ บริษัท เอวา ฟาร์ม่า จำกัด ที่นำเสนอความงามในมิติใหม่ บวกความสมดุลระหว่าง “ความมั่นใจ ความอ่อนโยน และความเป็นธรรมชาติ” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของทั้งแบรนด์ ELASTY และ TheraFill
สามารถติดตามภาพลักษณ์ใหม่และแคมเปญพิเศษจากทั้งสองแบรนด์ได้เร็ว ๆ นี้ กับแนวคิดที่สะท้อนความงามอย่างมีมิติ “คู่ขวัญแห่งความมั่นใจ เติมเต็มความงามในแบบที่เป็นคุณ"
ได้ที่ AVA Pharma Thailand
#AVApharma #TheraFill #Elasty
#เก้าพีพี