“ริต้า-กรณ์” จิตอาสาแจกข้าว 2,000 กล่อง พร้อมสานต่อผ้าไทยตามพระราชปณิธาน

“ริต้า-กรณ์” ร่วมเป็นจิตอาสาแจกข้าวให้ประชนที่ท้องสนามหลวงจำนวน 2,000 กล่อง ตั้งใจสานต่อผ้าไทยตามพระราชปณิธาน
เช้าวันที่ 1 พ.ย. นี้ “ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช” ควงคู่ “กรณ์ ณรงค์เดช” ร่วมเป็นจิตอาสา แจกข้าวให้ประชนที่ท้องสนามหลวงจำนวน 2,000 กล่อง พร้อมถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง และลงนามถวายความอาลัยด้วย โดย ริต้า-กรณ์ ได้เผยถึงการมาเป็นจิตอาสา ความรักและความผูกพันที่มีต่อสมเด็จพระพันปีหลวง
ริต้า : “วันนี้เราก็มาเป็นส่วนนึงในการถวายอาหารพระราชทาน อยากจะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงที่ทำไว้กับประชาชนมากมาย ส่วนเล็กๆ ที่เราทำได้ก็คือการถวายอาหารที่ทรงพระราชทาน เราได้ถวายไปแล้วเมื่อวันก่อน 2,000 กล่อง วันนี้เราก็นำมาถวายอีก 2,000 กล่อง และจะทำอย่างต่อเนื่องอีกเรื่อยๆ ค่ะ”
กรณ์ : “เรื่องของจิตอาสาเป็นอะไรที่ครอบครัวเราทำมาตลอด พระพันปีหลวงท่านก็ทรงทำอะไรไว้ให้พวกเราประชาชนคนไทยมากมาย เราเป็นส่วนเล็กๆ ในฐานะของคนรักชาติ คนไทยคนหนึ่งขอน้อมถวายในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านทำไว้กับประเทศไทย”
เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของคนไทย
ริต้า : “ความสูญเสียครั้งนี้เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่มากอีกครั้งของคนไทย ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านทรงทำไว้ให้กับประเทศชาติอย่างมากมาย วันนี้เป็นวันที่เราสูญเสียบุคคลที่ยิ่งใหญ่มากๆ ของประเทศชาติ ใครที่น้อมรวมความดีได้ น้อมรำลึกถึงท่านได้ก็อยากให้มาทำกัน เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาน้อมถวายอาหารพระราชทาน ได้น้อมทำความดีในครั้งนี้”
กรณ์ : “นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ในเวทีระดับโลกท่านได้ทรงทำอะไรไว้มากมาย ทำให้ประเทศไทยเราเป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าไทย โครงการดีๆ อย่างศูนย์ศิลปาชีพ ท่านจะอยู่ในใจคนไทยตลอดไปครับ”
เล่าที่ผ่านมาเคยมีโอกาสได้ถวายงานรับใช้สมเด็จพระพันปีหลวง จากนี้ขอน้อมสานต่อเรื่องผ้าไทย
กรณ์ : “ตอนผมเด็กๆ ตอนที่คุณแม่ยังอยู่ คุณแม่ก็มีโอกาสได้ถวายงานให้กับท่านเยอะ เป็นบุญของผมมากๆ เลยมีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้าฯ บ้าง”
ริต้า : “ริต้ามีโอกาสได้เดินแฟชั่นโชว์ต่อหน้าพักตร์พระพันปีหลวง ก็เป็นความประทับใจอย่างยิ่งต่อตัวริต้า เรายังเป็นเด็ก ได้เป็นนางแบบถวายงานท่าน เดินแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทย ตอนนั้นไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ริต้ารู้สึกประทับใจทุกครั้งที่ได้สวมใส่ผ้าไทย สิ่งที่ริต้าได้ทำไว้รวมถึงครอบครัวพี่กรณ์ด้วยเราก็อยากจะสานต่อที่คุณแม่อยากให้ทำ ก็คือทำต่อเนื่องในเรื่องของการน้อมรับใช้งานต่างๆ”
กรณ์ : “เราก็อยากจะน้อมสานต่อเรื่องผ้าไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรา คนไทยไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็ใส่ผ้าไทยกันเยอะขึ้น เป็นเอกลักษณ์ของชาติเราที่นำเสนอกับชาวต่างชาติได้ เป็นสิ่งที่พระองค์ท่านรักด้วย”
ริต้า : “ต้องขอบคุณท่านมีพระราชกรณียกิจดีๆ ท่านได้ทรงทำไว้ให้พวกเราทุกอย่างแล้ว ยิ่งเรื่องผ้าไทยเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของชาติจริงๆ ทุกวันนี้เราเอาผ้าไทยมาใส่ เราได้เห็นผ้าไทยไประดับเวทีโลก ดาราระดับฮอลีวู้ดก็ได้ใส่ผ้าไทยของเรา ตอนนี้ผ้าไทยเป็นอะไรที่สวยงามและสากลมากๆ เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆ ยิ่งเห็นคนรุ่นใหม่ไทยหันมาใส่ผ้าไทยกัน เป็นสิ่งที่ท่านตั้งต้นทำไว้ตั้งแต่แรก”