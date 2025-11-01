“เอมมี่ มรกต” สูญเสียแม่สามี โพสต์สุดอาลัย 19 ปี ไม่เคยมีปัญหาแม่ผัว-ลูกสะใภ้แม้แต่ครั้งเดียว

เป็นความสูญเสียของครอบครัวแสงทวีป หลังจากที่ แม่ของ “เจมส์ จิรายุทธ แสงทวี” สามี “เอมมี่ มรกต แสงทวีป” เสียชีวิต โดยเอมมี่ได้โพสต์ข้อความสุดอาลัย ขอบคุณที่เอ็นดูตน 19 ปี ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาแม่สามีลูกสะใภ้แม้แต่ครั้งเดียว
“To my dearest mother in law..
มี่ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ที่รักและเอ็นดูมี่มาตั้งแต่วันแรกเมื่อ 19 ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ค่ะ ปัญหาแม่สามีลูกสะใภ้ เราไม่เคยมีเลยแม้แต่ครั้งเดียว สมัยก่อนตอนที่มี่ถ่ายเซ็กซี่บนปกนิตยสารคุณแม่ไม่เคยว่าไม่เคยห้าม คุณแม่สนับสนุนและวันที่หนังสือออก คุณแม่ยังเป็นคนแรกที่ไปเหมาแผงด้วยซ้ำ คุณแม่ดูละครมี่ทุกเรื่อง ติดตามรายการมี่ทุกครั้ง มี่โชคดีมากที่ได้มาเป็นลูกสาวอีกคนของคุณแม่ คุณแม่เป็นคนเปรี้ยวทันสมัย เป็นคนอารมณ์ดีและเป็นที่รักของเพื่อนๆทุกคน เราจะคิดถึงคุณแม่ตลอดไปนะคะ แต่คนที่จะคิดถึงคุณแม่มากที่สุดก็คือ สายน้ำ คุณย่าสุดที่รักของเค้า.. “I Love you forever Grandma”
ขอให้คุณแม่พักผ่อนให้สบายและดูพวกเราจากข้างบนนะคะ 🙏🏻🤍”
พร้อมขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงาน ส่งอาหารและเครื่องดื่มมาช่วยงานของคุณแม่