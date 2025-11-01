"ผมมันแก่แล้ว" จากไปอีกหนึ่งตำนานฮ่องกง "ฝง ชุ่ยฟาน" เสียชีวิตในวัย 81

นักแสดงชื่อดังฮ่องกงที่คนไทยคุนหน้ากันดีจากไปอีก 1 หลังมีรายงานว่านักแสดง-ผู้กำกับ "ฝง ชุ่ยฟาน" ในวัย 81 ปีได้เสียชีวิตแล้ว
"ฝง ชุ่ยฟาน" เป็นที่คุนหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีของคนดูหนังฮ่องกงรวมถึงบ้านเราจากภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่อง อาทิ ยกเครื่องเรื่องจุ๊, มือปราบจมูกหิน, บริษัท..ยุ่งแล้วรวย, 7 เพชรฆาตสัญชาติฮ้อ, ฮ้อสะดุดโล้น, ขอน่า อย่าซ่าส์, คนเล็กทะลุโลก ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าจะเสียชีวิตนักแสดงในวัยอาวุโสได้เข้ารักษาตัวที่ร.พ. ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยต้องใช้เครื่องออกซิเจนในการดำรงชีพมาตลอดแจนทำเอาเจ้าตัวบ่นท้อแท้ชีวิตกับสื่อบันเทิงฯ ท้องถิ่นว่า "ผมมันแก่แล้ว"