“หมวย อริสรา” รู้สึกผิดบอก “หนุ่ม กรรชัย” ตลอดว่าห้ามลา เวลาหายไปแล้วใจคอไม่ค่อยดี เลยโดนฟ้องไป 1 คดี

“หมวย อริสรา” รู้สึกผิดบอก “หนุ่ม กรรชัย” ตลอดว่าห้ามลา เวลาหายไปแล้วตนใจคอไม่ค่อยดี ทำงานด้วยกันรู้สึก อุ่นใจ ปลอดภัย สามารถทิ้งตัวได้ หนุ่มไม่มาทำงานใจคอไม่ดีตนเลยโดนไป 1 คดี บอกที่ผ่านมามี หนุ่ม กรรชัย คอยโพรเทคมาตลอด
ทำนักเรียนโหนกระแสชักจะเป็นห่วง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ที่หายหน้าไปจากรายการ ส่ง “ดร.หมวย อริสรา กำธรเจริญ” มาดำเนินรายการแทน 5 วันรวด ล่าสุด หมวย อริสรา ได้เผยหนุ่ม กรรชัยป่วย เป็นไข้มาหลายวัน จนเมื่อวานปวดท้องหนักต้องเข้าแอดมิตโรงพยาบาล พบเป็นนิ่วในถุงน้ำดี ตนจึงมาทำงานแทน หนุ่ม กรรชัย และร่วมงานอีเวนต์แทน
หมวย อริสรา ได้เผยความรู้สึกหลังมาทำงานแทน หนุ่ม กรรชัย ตลอดระยะเวลา 5 วัน ลั่นรู้เลยว่าอีกฝ่ายทำงานหนักมากๆ
“รู้เลยว่าพี่หนุ่มเป็นคนที่ทำงานหนักมาก หมวยไปแทนพี่หนุ่มแค่อาทิตย์เดียวแต่พี่หนุ่มทำมาตลอด พอจบจากเที่ยงวันทันเหตุการณ์พี่หนุ่มก็มานั่งโหนกระแสต่อ ได้เห็นว่าพี่หนุ่มเป็นคนที่พลังเยอะมาก และทำงานหนักมาก พี่หนุ่มเป็นเจ้าของรายการแกก็ต้องทำทุกอย่างทั้งเรื่องภาพเรื่องแขก ข้อมูล หมวยไปทำงานแทนพี่หนุ่มก็จะมีทีมงานช่วยซัปพอร์ต
แต่พี่หนุ่มหมวยเข้าใจเลยว่าพี่หนุ่มนั่งตรงนั้นคือดูทุกอย่าง ทั้งภาพ จังหวะรายการ ลำดับแขกรับเชิญ ลำดับอารมณ์ของผู้ชม หมวยได้เรียนรู้จากพี่หนุ่มเยอะ เวลาพี่หนุ่มทำหมวยก็นั่งดูอยู่ ก็จะเห็นทั้งหมดว่าแกวางแผนมาทุกอย่าง ทำให้รายการสนุก น่าติดตาม พอหมวยได้ลงไปทำก็ยิ่งทึ่งในความสามารถของพี่หนุ่ม ที่แกสามารถทำแบบนี้ได้ทุกวัน หมวยแค่ไปแทนเฉยๆ”
“หนุ่ม กรรชัย” คอยดูแลอยู่เบื้องหลัง ทั้งแนะนำและส่งกำลังใจให้
“รอบนี้หมวยไม่ได้โทร.ไปรบกวนแก อยากให้แกได้พัก แต่วันนี้แกโทร.มาหาหมวยช่วงเช้า ครั้งก่อนๆ บางครั้งหมวยก็จะโทร.ไปหาพี่หนุ่มก่อนจะทำรายการไปปรึกษาแกว่าวันนี้ต้องยังไงดี จะต้องไล่เบรกยังไง 1-2-3 เราควรจะคุยกับแขกยังไง ท่านไหนก่อนดี ทิ้งอะไรไว้ในออนไลน์ พอทำเสร็จก็จะมีบ้างที่ถามแก เล่ากับแกว่าวันนี้เรารู้สึกว่าทำไม่ค่อยดี แกก็จะให้คำแนะนำมา บางเทปแกก็จะโทร.มาก่อนเข้ารายการเอง โทร.มาบอกเองเลยว่าวันนี้ต้องไปแนวนี้นะ แกน่ารักและใจดีกับหมวยมากๆ แกเป็นห่วงงานมากๆ”
“หมวยเองเป็นคนบอกแกว่าห้ามลา หมวยรู้สึกผิดเลย พี่หนุ่มห้ามลานะ พี่หนุ่มอย่าหายไปนะ หายไปแล้วใจไม่ดี พี่หนุ่มหายไปแป๊บเดียวชาวเน็ตก็ตามแล้ว หมวยแหละไม่ค่อยให้พี่หนุ่มลา ช่วงหลังเห็นแกทำงานหนักมากๆ จบโหนกระแสแกยังมีอัดรายการต่ออีก แล้วยังมีงานบริหารของแก มีถ่ายโฆษณา ก็ได้เห็นว่าแกพลังเยอะมาก พี่หนุ่มทุ่มเทเกิน 100 ในการทำงาน พี่หนุ่มแกทราบค่ะว่าหลายคนเป็นห่วงเวลาแกหายไปจากหน้าจอ บางทีพี่หนุ่มไปขับรถแกกลับมาหมวยก็จะบอกเลยว่าทุกคนถามหาพี่หนุ่มตั้งแต่วันแรกนะคะ
อ่านข่าวกับพี่หนุ่มเหมือนเราสามารถทิ้งตัวได้เลย อะไรที่มันจะสุ่มเสี่ยงแกจะบอกเลยว่าตรงนี้ไม่ต้องอ่าน อันไหนควรพูด ไม่ควรพูดแกจะบอกเวลาทำงานกับแกจะรู้สึกว่าเราปลอดภัย แกจะคอยระมัดระวัง คอยบอก คอยเตือนตลอด วันไหนที่แกไม่มาเราจะรู้สึกใจคอไม่ค่อยดี จะบอกพี่หนุ่มตลอดว่าเวลาแกไม่มาแล้วใจไม่ค่อยดี”
บอก “หนุ่ม กรรชัย” ไม่มาทำงาน ใจไม่ค่อยดี ก็เลยโดนไป 1 คดี จากกรณีที่ลูกบ้านออกมาร้องเรียนนิติคอนโดผ่านรายการ หลังเหตุแผ่นดินไหว ว่าไม่ได้รับการดูแลจากนิติบุคคลของคอนโด ต้องเดินขึ้น-ลงบันได แทนการใช้ลิฟต์ ทำให้นิติบุคคลคอนโดฟ้องทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
“อันนี้ทางช่องและพี่หนุ่มก็ช่วยอยู่ ถึงอยากให้พี่หนุ่มมาทำงานทุกวันเพราะทำงานกับพี่แล้วสบายใจมากๆ รู้เลยว่าเราจะปลอดภัยมากๆ ไม่ต้องกลัวอะไรเลย หรืออันไหนที่เราพูดแล้วมันไม่ค่อยดีแกก็จะแก้ให้เลย ว่าพี่หมวยพูดแบบนี้ไม่ได้นะ แกจะช่วยแก้ให้ ส่วนคดีเดี๋ยวจะต้องขึ้นศาลเร็วๆ นี้ ตอนนี้ทนายแก้ว (ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล) และทนายของช่องก็เข้ามาช่วย กำลังคุยกันอยู่
ตอนแรกตกใจ เจอปึ๊งกระดาษหมายศาลเสียบหน้าบ้าน ตอนแรกที่ได้มาก็ไม่คิดว่าจะเป็นหมายศาล ตอนแรกจะโทร.หาพี่หนุ่มเลยแต่ก็เกรงใจ วันหยุดด้วย วันจันทร์ก็เจอแกอยู่เลย เลยรอบอกแกวันทำงาน พอบอกพี่หนุ่มแล้วก็อุ่นใจ ไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่ แต่ตอนที่อยู่คนเดียวคือตกใจ เราเป็นจำเลยที่ 1 เลยด้วย พี่หนุ่มก็บอกว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราในการนำเสนอข้อเท็จจริง รายงานสภาพที่อยู่อาศัยเป็นยังไง เราก็นำเสนอตามนั้น ก็ต้องต่อสู้กัน
เป็นครั้งแรกเลยที่โดนฟ้อง เรารู้สึกว่าวันนั้นเรารอบคอบแล้ว ตัวเราไม่น่าจะเฉียดอะไรกับเรื่องแบบนี้ได้เลย แต่ก็ยังโดนอีก ต่อไปคงต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ พี่หนุ่มบอกว่าทีมงานได้เช็กข้อมูลมาแล้ว นักข่าวก็ลงพื้นที่ เราก็นำเสนอไปตามจริง เพียงแต่เราเป็นคนสุดท้าย พี่หนุ่มเปรียบเทียบว่า เราเป็นเหมือนไม้สุดท้ายที่เอามาเสิร์ฟ เปรียบทียบเป็นร้านข้าวมันไก่ ถ้าจะต้องดำเนินคดีก็ต้องไปดำเนินคดีกับคนสับไก่ แต่นี้มาดำเนินคดีกับเด็กเสิร์ฟอย่างเราที่เป็นคนนำเสนอ ก็น่าจะมีการชี้แจงกันที่ได้ชั้นศาลค่ะ เพราะเราก็บริสุทธิ์ใจ พี่หนุ่มเองก็งงว่าเขาฟ้องได้ไง ฟ้องข้อหาอะไรเลยให้ทนายแก้วมาช่วยดูให้”