“วีนา ปวีนา” น้อมส่งเสด็จ “พระพันปีหลวง” สู่สวรรคาลัย ตั้งปณิธานสืบสานมรดกผ้าไทยสู่เวทีโลก

“วีนา ปวีนา” น้อมส่งเสด็จ “พระพันปีหลวง” สู่สวรรคาลัย ตั้งปณิธานก่อนชิงมงกุฎจักรวาล ขอสืบสานมรดกผ้าไทยสู่เวทีโลกถวายเป็นพระราชกุศล เผยซาบซึ้งนางงามทั่วโลกเคารพประเพณีและวัฒนธรรมของไทย พร้อมร่วมแสดงความอาลัย
“วีนา ปวีนา ซิงค์” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยวันนี้ (31 ต.ค.) เจ้าตัวเดินทางมาถึงสนามหลวง ณ จุดคัดกรอง เวลาประมาณ 15.00 น.
พร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตั้งใจมาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องจากต้นเดือนหน้าจะต้องเข้ากองประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จึงอยากมากราบพระองค์ท่านก่อน ยกย่องพระองค์ท่านเป็นต้นแบบ รู้สึกซาบซึ้งที่พระองค์ทรงทำเพื่อคนไทย ทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมผ้าไทย
รวมทั้งตั้งใจจะใส่ชุดผ้าไทยในการประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่สู่สายตาชาวโลก ซึ่งเป็นมรดกที่พระองค์ท่านทิ้งไว้ให้กับคนไทย พร้อมชื่นชมเพื่อนนางงามหลายๆ ประเทศที่ร่วมกันถวายความอาลัย ด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าสีดำ ติดริบบิ้นสีดำที่เสื้อ แสดงให้เห็นถึงความเคารพประเพณีและวัฒนธรรมของไทย
“วันนี้อยากจะมากราบพระบรมศพ และขอเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยค่ะ ด้วยความที่ว่าการเตรียมตัวในการเข้าสู่มิสยูนิเวิร์สเข้มข้นมากๆ และวันนี้ก็เป็นวันที่วีนารู้สึกว่าก่อนที่จะเข้ากองฯ ก็อยากที่จะมาที่นี่ และถวายความเคารพ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่วีนาอยากจะทำก่อนที่จะเข้ากองฯ และเป็นคำมั่นสัญญาที่อยากจะให้แก่พระองค์ท่าน วีนาอยากจะประพฤติปฏิบัติตนถวายเป็นพระราชกุศลค่ะ วีนาอยากจะถวายความอาลัย อยากจะน้อมส่งเสด็จฯ ด้วยค่ะ
วีนามองพระองค์ท่านเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในชีวิต ท่านเองก็มีพระราชกรณียกิจหลายๆ อย่างที่ส่งเสริมให้เด็กในชุมชน และผู้หญิงมีอาชีพที่ดี รู้จักที่จะทำมาหากิน และส่งเสริมผ้าไทยด้วย วีนาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำในแบบเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากมายเท่าพระองค์ท่าน แต่วีนาในฐานะตัวแทนประเทศไทยก็อยากจะทำให้ดีที่สุดค่ะ”
ยกพระองค์เป็นแบบอย่างในการสร้างอาชีพ จะขอสืบสานเรื่องผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกต่อไป
“สิ่งที่ยกให้ท่านเป็นต้นแบบ วีนารู้สึกซาบซึ้งในใจ คือวีนามาจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไร คุณแม่ก็ไม่ได้มีความรู้ในการประกอบสัมมาอาชีพ การที่ท่านได้ส่งเสริมให้เด็กและผู้หญิงในชุมชนรู้จักประกอบสัมมาอาชีพ เริ่มจากการทำผ้าไหม และส่งเสริมผ้าไทยโดยการที่ท่านทรงใส่เอง และนำไปสู่สายตาชาวโลกด้วย ทำให้ผ้าไทยเป็นที่มาว่าทำไมเด็กหรือผู้หญิงหลายๆ คนในชุมชนมีอาชีพจนถึงทุกวันนี้ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่วีนาอยากจะส่งเสริม และมองว่ามีความคล้ายคลึงกับโครงการหรือโปรเจกต์ที่วีนากำลังปล่อยไปสู่สายตาชาวโลกในฐานะตัวแทนประเทศไทยด้วยค่ะ
การประกวดมิสยูนิเวิร์สที่จะถึงนี้วีนาก็จะมีชุดไทยหลายชุดเลยค่ะ ผ้าไทยก็เช่นเดียวกัน อย่างวันนี้วีนาก็ใส่ผ้าไทยมา เป็นผ้าไหมจากจังหวัดน่าน ก็อยากจะสานต่อตรงนี้ต่อไป เพราะท่านเองก็มองการณ์ไกลมากๆ ที่อยากจะให้ผ้าไทย และอุตสาหกรรมผ้าไทยไปสู่สายตาชาวโลก เศรษฐกิจไทยจะได้ยั่งยืนด้วยสิ่งที่งดงามเหล่านี้ค่ะ
นอกจากท่านจะเป็นแม่ของแผ่นดินไทยแล้ว ท่านยังเป็นไอคอนในเรื่องของแฟชั่นที่ทำให้ผ้าไทยเป็นที่จับตามอง และวีนาได้ศึกษาประวัติท่านเพิ่มเติม ก็ทราบว่าท่านเคยได้รับรางวัลผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก ผู้หญิงที่งดงามที่สุดในโลกในการแต่งตัวของท่านเอง วีนาก็เลยมองว่าตรงนี้เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆ เลย ในฐานะที่วีนาเองเป็นผู้เข้าประกวดนางงามจักรวาล ถึงแม้จะเป็นตัวแทนประเทศไทยอยู่ตอนนี้ก็อยากจะเอาท่านเป็นแบบอย่างด้วยค่ะ”
ภูมิใจที่นางงามแต่ละประเทศที่เดินทางมาถึงไทยเพื่อเตรียมเก็บตัวในการประกวด ต่างพร้อมเพรียงกันปรับตัวเพื่อแสดงความไว้อาลัย หลายคนใส่ชุดสีดำ พร้อมทั้งติดริบบิ้นสีดำที่เสื้อ เพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวง
“ตอนนี้ก็มีนางงามจากหลายๆ ประเทศร่วมแสดงความไว้อาลัยด้วย วีนาก็รู้สึกขอบคุณที่นางงามจากหลายๆ ประเทศแสดงความเคารพต่อประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทย และรู้สึกดีใจที่ได้เห็นหลายๆ คนพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการสวมเสื้อผ้าที่แสดงความอาลัย เขาเองก็เตรียมพร้อมกันมากๆ เลยที่จะมาประกวดในประเทศไทย รู้สึกว่าภาคภูมิใจ และขอบคุณทุกคนมากๆ ค่ะ”
โดยในวันนี้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามแสดงความอาลัยด้วยความจงรักภักดีในสมุดหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวัน โดยมีการเปิดให้เข้าถวายสักการะฯ ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น.