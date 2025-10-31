มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) ปลูกต้นไม้ส่งมอบ โครงการบ้านเดี่ยว ไฮด์พาร์ค การ์เด้น วิภาวดี สานต่อแนวคิดสีเขียว “One Lift You Need, One Seed We Plant”

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายคัทสึยะ คาวาบาตะ กรรมการผู้จัดการ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน มอบต้นแคนา ภายในโครงการบ้านเดี่ยว ไฮด์พาร์ค การ์เด้น วิภาวดี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้กิจกรรมเพื่อสังคม “One Lift You Need, One Seed We Plant” หนึ่งลิฟต์ ที่คุณเลือก คืออีกหนึ่งต้นไม้ที่เราปลูก เพื่อโลกที่ยั่งยืน
นายคัทสึยะ คาวาบาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ ให้ความใส่ใจต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีโครงการเพื่อสังคม “One Lift You Need, One Seed We Plant” หนึ่งลิฟต์ ที่คุณเลือก คืออีกหนึ่งต้นไม้ที่เราปลูก เพื่อโลกที่ยั่งยืน เรามุ่งมั่นตั้งใจปลูกต้นไม้ให้กับสังคมตามสัดส่วนของยอดจำหน่าย “ลิฟต์โดยสาร” อันเป็นสัญลักษณ์สะท้อนเจตนารมณ์ของ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืนของสังคม”
ล่าสุด ได้รับความไว้วางใจจาก โครงการบ้านเดี่ยว ไฮด์พาร์ค การ์เด้น วิภาวดี ติดตั้งลิฟต์โดยสารมิตซูบิชิ รุ่น “Nexiez-S” สามารถรองรับผู้โดยสาร 6 คน รวมน้ำหนักบรรทุก 450 กิโลกรัม ที่สำคัญ ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด “คุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืน” ให้กับบ้านในโครงการฯทุกหลัง เพื่อมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่สะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุด จำนวน 63 เครื่อง จึงได้นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันปลูกต้นแคนา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโครงการและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับสังคมไทย
นายณัฐวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการบริหาร บริษัท คูน เอสเตท จำกัด กล่าวว่า “ โครงการ ไฮด์พาร์ค การ์เด้น วิภาวดี เป็น โครงการบ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรี่ย่านดอนเมือง ใกล้โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ กรุงเทพฯ โดดเด่นด้วยแนวคิด Most Desirable Community ที่มุ่งสร้างชุมชนคุณภาพเพื่อครอบครัวยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โครงการนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง บริษัท คูน เอสเตท จำกัด (Koon Estate) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มีแนวคิดการออกแบบทันสมัย กับ Asia International School Limited (AISL) ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ กรุงเทพฯ และเครือข่ายโรงเรียนระดับนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย
ยิ่งไปกว่านั้น บ้านทุกหลังในโครงการออกแบบในสไตล์ Modern Tropical ให้ความรู้สึกโปร่ง โล่ง สบายเสมือนอยู่รีสอร์ท พร้อมฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทุกช่วงวัยของสมาชิกในครอบครัว และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้รับการติดตั้ง ลิฟต์มิตซูบิชิ โดยมีความมั่นใจว่า เป็นลิฟต์ที่มีระบบความปลอดภัยสูง ไม่ว่าจะเป็น ระบบเบรกคู่ ระบบสำรองไฟ และไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ระบบป้องกันประตูหนีบ และระบบตรวจวัดอุณหภูมิของอินเวอร์เตอร์ พร้อมเทคโนโลยี ประหยัดพลังงาน (Eco-mode) เช่น ระบบปิดไฟและพัดลมอัตโนมัติเมื่อไม่มีผู้ใช้งาน ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานและการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น และให้ลูกบ้านพักอาศัยด้วยความสุขสบายใจ ภายใต้บรรยากาศที่ดี และมีความปลอดภัยสูงสุด
สำหรับ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีลิฟต์ให้สอดคล้องกับแนวคิด Smart Building และ Green Innovation พร้อมทีมบริการมืออาชีพที่ดูแลลูกค้าทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยมาตรฐาน “ปลอดภัย ทันสมัย ใส่ใจทุกการใช้งาน” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมเมืองที่เติบโตอย่างยั่งยืน เพราะเราเชื่อว่ามั่นในแนวคิดว่า “ทุกลิฟต์ที่เราส่งมอบ คืออีกหนึ่งเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของทุกครอบครัวไทย”