"คุณพรพัชร์ชา ลือวงษ์วระกูล" คว้ารางวัลเกียรติยศ “CEO AEC Awards 2025” สาขาผู้บริหารและนักพัฒนา บุคคลคุณภาพมาตรฐาน ยอดเยี่ยมดีเด่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2568

บริษัท นำทรัพย์แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณพรพัชร์ชา ลือวงษ์วระกูล กรรมการผู้จัดการ เข้ารับ รางวัลเกียรติยศ “CEO AEC Awards 2025” ในสาขา ผู้บริหารและนักพัฒนา บุคคลคุณภาพมาตรฐาน ยอดเยี่ยมดีเด่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2568
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรที่มีความสามารถโดดเด่น ทั้งด้านการบริหาร การพัฒนาองค์กร และการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
คุณพรพัชร์ชา ถือเป็นผู้นำหญิงคนสำคัญในวงการธุรกิจความงามและสุขภาพ ที่มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการผลิตและนวัตกรรมของไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล ภายใต้แบรนด์และผลิตภัณฑ์จาก บริษัทนำทรัพย์แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการผลิตสินค้าเครื่องสำอางและเวชสำอางครบวงจร
การได้รับรางวัล “CEO AEC Awards 2025” ในครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเท ความเป็นผู้นำ และบทบาทสำคัญของคุณพรพัชร์ชา ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน พร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียน