"คุณพรพัชร์ชา ลือวงษ์วระกูล" คว้ารางวัลเกียรติยศ “CEO AEC Awards 2025” สาขาผู้บริหารและนักพัฒนา บุคคลคุณภาพมาตรฐาน ยอดเยี่ยมดีเด่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2568

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท​ นำทรัพย์แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณพรพัชร์ชา ลือวงษ์วระกูล กรรมการผู้จัดการ เข้ารับ รางวัลเกียรติยศ “CEO AEC Awards 2025” ในสาขา ผู้บริหารและนักพัฒนา บุคคลคุณภาพมาตรฐาน ยอดเยี่ยมดีเด่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2568

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรที่มีความสามารถโดดเด่น ทั้งด้านการบริหาร การพัฒนาองค์กร และการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและภูมิภาคอาเซียน

คุณพรพัชร์ชา ถือเป็นผู้นำหญิงคนสำคัญในวงการธุรกิจความงามและสุขภาพ ที่มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการผลิตและนวัตกรรมของไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล ภายใต้แบรนด์และผลิตภัณฑ์จาก บริษัทนำทรัพย์แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการผลิตสินค้าเครื่องสำอางและเวชสำอางครบวงจร

การได้รับรางวัล “CEO AEC Awards 2025” ในครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเท ความเป็นผู้นำ และบทบาทสำคัญของคุณพรพัชร์ชา ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน พร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียน









