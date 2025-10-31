คนดีย์แบบยิงแอด! “ณวัฒน์” ฟาดแสบ “กัน จอมพลัง” ลั่นโอนเงิน 5 หมื่นคืนแล้ว

หลังจาก “กัน จอมพลัง” โอนเงินส่วนตัว 5 หมื่นเข้าบัญชีบริษัทมิสแกรนด์ ของ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” เหตุถูกณวัฒน์ทวงเงินบริจาคคืนเพราะก่อนบริจาคไม่ทราบว่ากันไม่ใช่ประธานมูลนิธิ กัน จอมพลังช่วยสู้ อีกทั้งข้อบังคับข้อที่ 39 ยังระบุว่าหากมูลนิธิล้มเลิก ทรัพย์สินทั้งหมดจะโอนเข้ามูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ต่อมา กันได้โอนเพิ่มอีก 5 หมื่นเข้ามูลนิธิฯ เพื่อให้โอนคืนณวัฒน์อีกรอบ เพราะณวัฒน์ประกาศไม่รับเงินส่วนตัว โอนเข้ามูลนิธิ ก็ต้องได้รับเงินคืนจากมูลนิธิ ลั่น 5 หมื่นแรกไม่เอาคืน ให้ณวัฒน์นำไปซื้อน้ำพริกแจกคน เอาที่สบายใจ
ล่าสุดวันนี้ (31 ต.ค.) ณวัฒน์ได้เผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ได้โอนเงิน 5 หมื่นคืน “กัน จอมพลัง” เรียบร้อย “โอนกลับไปให้คุณกัน ที่โอนส่วนตัวมาให้โดยพลการเรียบร้อย เมื่อเวลา 19.10 น. เมื่อวานนี้”
นอกจากนี้ ณวัฒน์ยังได้แซะกลับอีกดอก ระบุว่า “คนดีย์ ทำคลิปแขวนผม คอมเมนต์พาดพิงผมกว่า 17,000 คอมเมนต์เบื้องหลังคือการซื้อโฆษณาโปรโมตโพสต์นี้ ดูได้จากคำว่าสนับสนุนที่อยู่ด้านล่าง เมื่อซื้อโฆษณาสำเร็จมันจะมีคำนี้ซ่อนอยู่ด้วยทางติ๊กต๊อกจะช่วยส่งคลิปนี้ไปอย่างที่ต่างๆ เปิดการมองเห็นมากขึ้นตามการซื้อโฆษณา คนที่ดีกว่านี้ผมมองไม่เห็นเลยครับคนนี้คือดีที่สุด”