มงคลชีวิต “เชียร์ ฑิฆัมพร” ภูมิใจเกิดวันที่ 12 สิงหาคม เติบโตมากับพระราชกรณียกิจ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

“เชียร์ ฑิฆัมพร” ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ เติบโตมากับพระราชกรณียกิจ “สมเด็จพระพันปีหลวง” วอนคนไทยใช้ผ้าไทยซึ่งเป็นมรดกชาติ ก่อนจะตายหายไป ภูมิใจเกิด 12 สิงหาคม เป็นมงคลชีวิต
นางเอกชื่อดัง “เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธอภินันท์”เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิง ที่เติบโตมาพร้อมๆ กับการได้เห็นพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเฉพาะเรื่องผ้าไทย ที่เชียร์เผยว่าเป็นเอกลักษณ์ และเป็นภาพติดตาตั้งแต่เด็ก นอกจากเป็นมรดกของชาติ ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน
“เชียร์เชื่อว่าคนไทยทั่วประเทศเลย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่แล้ว เชียร์เองก็อยู่ในช่วงชีวิตที่เติบโตมาพร้อมกับได้เห็นว่าพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านได้ทรงทำให้คนไทยเห็นต่างๆ มีเยอะแยะมากมายที่เราสามารถดำเนินตามรอยที่พระองค์ได้ทรงทำไว้ มันเยอะมาก ผ้าไทยก็เป็นส่วนนึงที่เราได้เห็นเป็นเหมือนเอกลักษณ์และภาพติดตาตั้งแต่เด็กเลย หรือแม้กระทั่งเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย ที่เราสามารถดำเนินตามสิ่งที่พระองค์ทรงทำได้อยู่แล้ว
สิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำหลายเรื่องมากๆ พระองค์ไม่เคยได้ออกมาบอกกล่าวให้ใครได้รู้ แต่เราจะเห็นว่า เมื่อพระองค์เสด็จสู่สรรคาลัย เราได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ได้ทรงทำเยอะแยะมากมายแต่ถ้าใกล้ตัวสุด หรือสิ่งที่เราเห็นสุด เชียร์ว่าเรื่องผ้าไทยนี่เห็นชัดและเป็นเอกลักษณ์มากๆ มันเป็นสิ่งที่เราสามารถคงไว้
อีกอย่างคือหลังๆ เชียร์ได้มีโอกาสทำงาน ไม่ว่าแค่ผ้าไทยด้วย เป็นผ้าพื้นบ้านหรือผ้าทางใต้ การที่เราได้หยิบสิ่งเหล่านี้มาอยู่บนตัวหรือใช้ในชีวิตประจำวัน เชียร์ว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องเสื้อผ้า แต่ผ้าเหล่านั้นเป็นในหลากหลายองค์ประกอบ เป็นผ้ารองแก้ว หรือเครื่องใช้อะไรต่างๆ ที่เราประยุกต์ใช้ได้มากมาย สิ่งเหล่านี้นอกจากเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบ และวิธีการทำของชาวบ้านในแต่ละพื้นถิ่น ยังเป็นการสนับสนุนอาชีพด้วย เชียร์คิดว่าสิ่งนี้ถ้าแค่เราหยิบมาใช้เพียงหนึ่งแต่สามารถกระจายไปได้หลายทิศทาง”
มองหากไม่หยิบวิธีการทำของชุมชนท้องถิ่นออกมา คุณค่าก็จะตายไปพร้อมกับยุคสมัยที่ไม่ได้รับการสนับสนุน
“เชียร์ขออนุญาตใช้คำสามัญนะคะ การที่พระองค์ทรงนำไปเป็นเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับอะไรก็แล้วแต่ การอนุรักษ์ผ้าไทยก็เป็นการรักษาซึ่งประเพณีบางอย่าง เป็นวิธีการทำของชุมชนท้องถิ่นบางอย่าง ถ้าเราไม่หยิบมาใช้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ มันก็จะหายไปเรื่อยๆ แล้ววิธีการทำที่ยากแสนยาก คุณค่ามันก็จะตายไปพร้อมกับยุคสมัยที่เราไม่ได้รับการสนับสนุนสิ่งเหล่านั้น ถึงบอกว่าการได้เพียงหยิบนำมาใช้ มันก็เป็นการสนับสนุนเรื่องการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมบางอย่าง เอกลักษณ์บางอย่างที่ประเทศอื่นไม่มี ชุมชนแต่ละชุมชนก็มีความหลากหลายในการทำต่างกัน สำคัญสุดเลยคือการกระจายรายได้สู่พื้นถิ่น ให้เขาได้หล่อหลอมสิ่งเหล่านี้ต่อไป ก็เป็นการเพิ่มเรื่องอาชีพด้วยค่ะ
มันก็เป็นสองประเด็นสำคัญค่ะ หนึ่งรักษาซึ่งมรดกของไทย ไม่งั้นถ้าคนไทยไม่ใช้ คนอื่นก็ยิ่งไม่เห็น สิ่งเหล่านี้ก็จะตายหายไป แล้วประเด็นที่สองคือการส่งต่อ มันก็ก่อให้เกิดรายได้ชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ของแต่ละวิสาหกิจต่างๆ เชียร์ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดจากสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงนำมาประยุกต์ใช้สม่ำเสมอค่ะส่วนเรื่องอื่นๆ เราได้เห็นไม่ว่าเรื่องของความพอเพียงอะไรหลายๆ อย่าง มีพระราชดำรัสหลายประเด็นมากๆ ที่เชียร์คิดว่าเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ หรือแม้บางเรื่องพระองค์แค่ทรงเป็นต้นแบบ พระองค์ไม่ต้องทรงเป็นพระราชดำรัส หรือคำสอน อย่างผ้าไทยก็สืบสานแล้ว และเอามาอยู่ในใจ และเอาไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันของเราทุกคนได้ค่ะ”
ภูมิใจมากเกิดวันที่ 12 สิงหาคม มงคลชีวิตของตน
“เชียร์เกิดวันที่ 12 สิงหาคมนะ ต้องใช้คำว่าวันคล้ายวันประสูติของพระองค์นะคะ ทุกครั้งเวลาคนถามเกิดวันที่เท่าไหร่ พอเชียร์บอก 12 สิงหาคม คนก็จะอ้าว เกิดวันแม่เหรอ ทุกคำพูดที่มักมาถึงเชียร์เสมอคือโชคดีจังเลยเนอะ เกิดวันที่ 12 สิงหาคม จริงๆ นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เชียร์รู้สึกว่าเป็นความโชคดีในชีวิต และภูมิใจมากๆ ค่ะ เรารู้สึกว่านี่คือมงคลชีวิตด้านหนึ่ง เพราะทุกครั้งไม่ว่าเราพูดกับใครคนที่ได้รับฟังว่าเราเกิดวันนี้ เขาก็จะรู้สึกยินดีไปกับเรา แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเป็นมงคลชีวิต เป็นความโชคดีของเราไปเลยที่ได้เกิดวันคล้ายวันประสูติ 12 สิงหาคมค่ะ