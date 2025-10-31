“เชียร์ ฑิฆัมพร” เปิดใจความสัมพันธ์ “หมิว รังสินี” รับไม่ใช่แค่เพื่อนสนิทแล้ว แฮปปี้มากจนโลกเป็นสีสดใสทุกวัน

“เชียร์ ฑิฆัมพร” เปิดใจครั้งแรกหลังซีนหวานกลางคอนเสิร์ต เขินยอมรับความสัมพันธ์ “หมิว รังสินี” ไม่ใช่แค่เพื่อนสนิทแล้ว ลั่นแฮปปี้มากจนโลกเป็นสีสดใสทุกวัน แต่ขออุบสถานะไว้ก่อน เกรงใจครอบครัวฝ่ายหญิง ขอให้เป็นเรื่องส่วนตัว
หลังจากที่ “เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์”ควงสาวคนสนิท “หมิว รังสินี ปิยะสมบัติกุล”ไปดูคอนเสิร์ต “ดา เอ็นโดรฟิน” ซึ่งในช่วงแฟนแคม กล้องได้จับภาพทั้งคู่ขึ้นจอ ทำคนในฮอลล์กรี๊ดกันสนั่น อีกทั้งล่าสุดทั้งคู่ได้ร่วมทริปหวานประเทศสเปน ตอกย้ำความสัมพันธ์
เจอ เชียร์ ฑิฆัมพร ที่มาร่วมงาน “Find your Personal PINK ชมพูที่ใช่ในแบบคุณ” เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักรู้ถึงวิธีป้องกัน การตรวจคัดกรอง และนวัตกรรมสุขภาพสู้มะเร็งเต้านม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้หญิงไทย เจัาตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าว
“เสียงก็จะเปลี่ยนนิดนึง ไม่น่าเชื่อว่าเพลงเพื่อนสนิทที่เราเคยฟัง ขึ้นจอแล้วความหมายมันจะลึกซึ้งมากกว่าเดิม เข้าใจความหมายดีเลย แต่จริงๆ ไม่ใช่เพื่อนสนิทนะ (หัวเราะ)
ตอนนั้นก็รู้ตัว แต่เลี่ยงไม่ได้แล้ว มันเห็นแหละว่ากล้องมาแล้ว แต่เป็นยังไงก็เป็นไปค่ะ เซอร์ไพรส์พี่ดาไปในตัวค่ะ ก็เขินค่ะ ได้แต่สวัสดีแขกเหรื่อที่อยู่ในงาน เขาก็น่ารัก สวัสดีตามไปด้วย ทำตัวไม่ถูกเหมือนกัน”
แฮปปี้โลกเป็นสีสดใสในทุกๆ วัน อยากให้พื้นที่ส่วนตัว เกรงใจครอบครัวอีกฝ่าย
“ค่อนข้างแฮปปี้มากๆ ค่ะ สังเกตจากสายตา ตอนนี้โลกเป็นสีสดใสในทุกๆ วันค่ะ ขอเคลียร์ประเด็นเสื้อคู่ได้ไหม ชอบการพาดหัวว่าใส่เสื้อคู่กัน ใส่แว่นคู่กัน คุณคะ เสื้อคนละแบบเลยค่ะ แว่นก็คนละทรง แต่สามารถเป็นเสื้อคู่ได้ดิฉันก็ซูมแล้วซูมอีกว่าเสื้อคู่ตรงไหน แต่ไม่เป็นไรค่ะ ขอให้เคมีนี้ยังอยู่ก็โอเคค่ะ”
(เห็นคนอื่นฟินและมีความสุขไปด้วย คู่เราแฮปปี้?) เชียร์ว่าเอาจริงๆ แล้วไม่ใช่สิ่งที่ต้องมาประกาศให้ใครรู้ เราก็ใช้ชีวิตปกติ แต่ใครเห็นความน่ารักนี้ ยินดีด้วย ยิ้มแย้มด้วย ก็ขอให้คุณได้มีความยิ้มแย้มกับชีวิตส่วนตัวคุณเช่นกันค่ะ เขาถูกจับตามองก็โอเค แต่ดิฉันเริ่มไม่โอเคกับคุณแล้วค่ะ (หัวเราะ) อย่างที่บอกใช้ชีวิตปกตินี่แหละค่ะ แต่อยากให้พื้นที่ส่วนตัวนิดนึง เกรงใจครอบครัวเขาด้วยค่ะ”
เผยไลฟ์ติ๊กต๊อกให้เห็นแค่มือ เพราะอีกฝ่ายอยากซัปพอร์ต ทำคนไลฟ์มีกำลังใจ สถานะขอให้เป็นเรื่องของสัภาษณ์ครั้งต่อไป
“ (หัวเราะ)
จริงๆ ไม่ได้จะมาถ่ายอะไรด้วยกัน แต่บางครั้งเขาอยากซัปพอร์ตเรา ไลฟ์อยู่บางทีอาจช่วยหยิบนั่นหยิบนี่ให้ ก็เป็นเรื่องน่ารักดีบางทีเห็นเราทำงานเหนื่อยๆ ก็อยากจะแกล้ง เอามือเข้ามา ไม่มีอะไรมากกว่านั้น แต่กลายเป็นว่าการซัปพอร์ตนี้ทำให้คนไลฟ์มีกำลังใจ คนดูก็ซัปพอร์ตเรามากขึ้น ก็เป็นเรื่องที่น่ารักดีค่ะ ส่วนสถานะ เป็นเรื่องของสัมภาษณ์ต่อไปค่ะ แค่นี้ก็น่ารักพอแล้ว”