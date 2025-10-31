xs
“PiXXiE” นั่งแท่น พรีเซนเตอร์ “DREAMY FRUIT TEA”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด (PFS) ผู้นำด้านการผลิตอาหารแปรรูปแบบแห้งครบวงจรของไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “Dreamy Fruit Tea” ชาผลไม้ปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม ในงานเปิดตัว “Dreamy Fruit Tea : Fruit Fun Fresh” ณ ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอต “PiXXiE” — มาเบล, พิมมา และอิงโกะ — มารับหน้าที่ พรีเซนเตอร์ พร้อมมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษที่สร้างสีสันและพลังสดชื่นให้กับผู้ร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีโชว์สุดประทับใจจากบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ และ “ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร” มาร่วมสร้างความสนุกอย่างคับคั่ง

