“มือปืน” ปล่อยทีเซอร์ใหม่สุดเข้ม! เปิดโลกเงามืดของนักฆ่า “รัก–แค้น–มิตรภาพ” ที่ถูกตัดสินด้วยกระสุนเพียงนัดเดียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



M STUDIO และ Plan B ปล่อย OFFICIAL TEASER #2 ของภาพยนตร์แอ็กชัน–ดราม่าเรื่องใหม่ “มือปืน” ผลงานการกำกับโดย “พุฒิพงษ์ นาคทอง” เจ้าของผลงานสุดเข้มข้นจาก 4 Kings และ วัยหนุ่ม 2544 พร้อมพาผู้ชมดำดิ่งสู่โลกของ มือปืนรับจ้าง ที่เต็มไปด้วยความรัก ความแค้น และมิตรภาพอันเปราะบาง ที่มีลูกกระสุนเป็นตัวตัดสินชะตาชีวิต

ทีเซอร์ตัวที่สองเผยให้เห็นบรรยากาศเข้มข้นและความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครที่ซับซ้อนยากจะคาดเดา พร้อมฉากแอ็กชันสมจริงและอารมณ์เข้มข้นตามแบบฉบับของผู้กำกับพุฒิพงษ์ ที่เคยสร้างผลงานจนเป็นปรากฏการณ์มาแล้วในวงการภาพยนตร์ไทย

นำแสดงโดย แหลม สมพล, ฟ้า ษริกา, เฟย ภัทร, อาร์ อรรถกร และ เบนจามิน ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนในโลกของมือปืน ที่เมื่อก้าวเข้าไปแล้ว... ไม่มีใครออกมาได้โดยไม่ต้องแลกอะไรบางอย่าง

“วงการมือปืน... เข้าแล้วออกยาก”
“มือปืน” เตรียมเข้าฉาย 27 พฤศจิกายนนี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ

รับชม OFFICIAL TEASER #2 ได้ที่ :
https://youtu.be/wNbHlI4leJU

#มือปืน #TheLastShot
#พุฒิพงษ์นาคทอง
#แหลมสมพล #ฟ้าษริกา
#เฟยภัทร #อาร์อรรถกร #เบนจามิน
#MStudio #PlanB






















