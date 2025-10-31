มนตร์เสน่ห์บนเกาะลิบง ผ่าน 3 ประสบการณ์จาก 3 Travel Blogger ชื่อดัง อเล็กซ์-พลอย-โจโฉ ที่คุณต้องไปเช็คอิน!

แอบส่องเหล่า Travel Blogger ชื่อดัง ทำไมในช่วงนี้ถึงเลือกปักหมุดเกาะลิบง จังหวัดตรัง ทั้ง อเล็กซ์ เรนเดลล์ เจ้าทางช่อง Alex Rendell, พลอย-พลอยไพลิน ตั้งประภาพร หรือ พลอย Pigkaploy เจ้าของช่อง pigkaploy และ โจโฉ-ทรงธรรม สิปปวัฒน์ เจ้าของช่อง โจโฉ เดินป่า ต่างทำคลิปแนะนำถ่ายทอดมนต์เสน่ห์ธรรมชาติแห่งอันดามัน วิถีชีวิต และวัฒนธรรมพื้นถิ่นในมุมมองของตัวเองบนเกาะลิบง ชวนสัมผัสการท่องเที่ยวมุมมองใหม่ “Meaningful Travel” ลิบง เที่ยวด้วยใจ ให้มากกว่าที่ตาเห็น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยว ผ่านเทรนด์รูปแบบใหม่ๆ "Hidden Gem" ซึ่งเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ สนุกไปกับความสวยงามและเสน่ห์เฉพาะตัวบนเกาะลิบง ทำให้ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ และวัฒนธรรมท้องถิ่นของผู้คนที่นั้นอย่างแท้จริง ใครที่ยังไม่ได้ชมคลิป และอยากร่วมค้นหาความหมายของเกาะแห่งมนต์เสน่ห์ วิถีชุมชนบนเกาะลิบง จังหวัดตรัง สามารถชมคลิปผ่านมุมมอง 3 Blogger ชื่อดัง ด้วยตาของคุณเองได้ทางช่องทาง Youtube
ช่อง Alex Rendell : https://www.youtube.com/watch?v=NLyuApkIRjM
ช่อง pigkaploy : https://www.youtube.com/watch?v=k29qkFC_YaI
ช่อง โจโฉ เดินป่า : https://www.youtube.com/watch?v=7vPvnjSzf8o