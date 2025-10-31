น่ารักทั้งบ้าน!! “ดร.เบน” เทรนด์สุด พาครอบครัวแต่งฮาโลวีน 5 ปีติด!!!

จัดเป็นครอบครัวสุขสันต์ และเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นที่สุด แถมยังอินเทรนด์กับทุกๆ เทศกาลของปีทีเดียว สำหรับครัวของสะใภ้พันล้าน “ดร.เบน กัลยานี กมลวิศิษฎ์” ที่พาคุณสามี และลูกๆ แต่งตัวเข้ากับเทศกาล ฮาโลวีน 5 ปี ซ้อน
เรียกได้ว่าพอลูกๆ โตขึ้นนิด ทั้งคุณแม่ และคุณพ่อ คุณจอนนี่ และลูกๆ ทั้ง 4 ได้แก่น้องวาเลนไทน์, น้องเวย์ลานี่, น้องเวิร์คเบียร์ และน้องคนเล็กสุดของบ้าน น้องเวเน่โน่ รวมทั้งอีก 2 หลาน (ลูกน้องชาย) น้องธาม และน้องธิชา ก็มาร่วมแต่งผีกะเค้าด้วย
เรียกได้ว่าทุกคนไม่มีใครยอมใคร แต่งชุดผีกันฉ่ำมาก แต่ละปีไม่มีซ้ำ Happy Halloween ตั้งแต่ปี 2021-2025 กันเลยทีเดียว ถือเป็นครอบครัวที่ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว และยังเป็น ตัวอย่างที่ดีให้กับครอบครัวคนอื่นๆ ด้วย มีสะใภ้ดีๆ และน่ารักแบบนี้ คุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เลิฟมากๆ เลย ขอบอก