โกลด์ไฟเตอร์ ร่วมกับ นิเทศฯสวนสุสนันทา ร่วมพัฒนาบทภาพยนตร์

บริษัทโกลด์ ไฟเตอร์ จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมโดย กฤษ อินสมพันธ์ ฝ่ายบริหารภาพยนตร์, จรินธรณ์ สิริวลัยภักดิ์ ฝ่ายคัดสรรภาพยนตร์และ ผศ.ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะอ.ที่ปรึกษาชมรมภาพยนตร์และอาจารย์ประจำรายวิชา การวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนิสิตนักศึกษา ร่วมกันจัดทำพัฒนาบทภาพยนตร์ S.O.S ซึ่งกำลังจะเปิดกล้องภาพยนตร์เร็วๆนี้ บรรยากาศในงานได้มีการเปิดเผยบทภาพยนตร์ S.O.S ให้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษาได้มีการวิเคราะบทภาพยนตร์ พร้อมวิจารณ์ ซึ่งไดเผลลับออกมาอย่างดีเยี่ยม
ภาพยนตร์ S.O.S เป็นภาพยนตร์เรื่องที่2ของค่ายโกลดฺ์ไฟเตอร์ แนว realistic drama คาดว่าจะฉายในโรงภาพยนตร์กลางปี2569