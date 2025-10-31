“เกลิน ธัญรดี” นำทีมนักแสดงซีรีส์แนวตั้ง “ปานดวงใจ Signature” ร่วมเดินพรมแดงงาน MAYA TV AWARDS 2025

เรียกได้ว่าสวยสะกดทุกสายตาจริง ๆ สำหรับนางเอกสาว “เกลิน ธัญรดี ชาญชนินท์กุล” จากซีรีส์แนวตั้ง “ปานดวงใจ Signature” ที่ได้รับเกียรติให้ร่วมเดินพรมแดงและเชิญรางวัลในงาน MAYA TV AWARDS 2025 ณ MCC HALL เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ
งานนี้สาวเกลินไม่ได้มาคนเดียว แต่ยังนำทีมนักแสดงจากซีรีส์มาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ ปิ๊งปิ๊ง รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์, ลาเต้ กฤษดา ธนากร, พรีเมียร์ ศรัญญา วงศ์สุนทร, วายุ วายุมันตรา วงศ์ปัญญาเสถียร, นักแสดงน้องใหม่ คีธ กรินทร์ กนกวลีวงศ์ และ 2 นักแสดงเด็กมากฝีมือ น้องเหนือฟ้า และ น้องเอวา จากค่ายบียอนด์สกาย ร่วมสร้างสีสันบนพรมแดงอย่างอบอุ่น
นอกจากนี้ เกลิน ธัญรดี ยังได้เปิดใจถึงความคืบหน้าของซีรีส์เรื่อง “ปานดวงใจ Signature” ว่า
“ตอนนี้ซีรีส์ ปานดวงใจ Signature ถ่ายทำและปิดกล้องเรียบร้อยแล้วค่ะ อยู่ในขั้นตอนของการตัดต่อ และกำลังเตรียมปล่อยทีเซอร์ให้ชมกันเร็ว ๆ นี้ เรื่องนี้เกลินตั้งใจมากจริง ๆ มีทั้งฉากดราม่าเข้มข้นและซีนร้องไห้เยอะมากค่ะ ต้องขอบคุณนักแสดงทุกคน โดยเฉพาะ แม่ดี้ (ปัทมา ปานทอง) และ ครูหมู (วลงกรณ์ จับใจ) ผู้กำกับที่ช่วยบิ้วอารมณ์และแนะนำตลอดการถ่ายทำ ซีรีส์เรื่องนี้จะออกอากาศให้ชมกันในช่วงต้นปีหน้า เกลินอยากฝากให้ทุกคนติดตามกันด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ”