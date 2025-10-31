เป๊ะเวอร์! “คิม-หมาก” โคตรทำถึง โคฟ Cher & Elton John แรงบันดาลใจยุค 70 ในวันฮาโลวีน

เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อย สำหรับสองสามีภรรยา อย่าง “คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส” และ “หมาก ปริญ สุภารัตน์” ในเทศกาลวันฮาโลวีน งานนี้แหวกแนวไม่ซ้ำใคร ด้วยการสื่อแนวคิดของชุดหรือธีมฮาโลวีน ที่ได้แรงบันดาลใจจากแฟชั่นและสไตล์อันโดดเด่น เต็มไปด้วยสีสันในยุค 70s ของสองไอคอนเพลงป๊อป-ร็อก อย่าง Cher และ Elton John ที่มักมาพร้อมกลิตเตอร์ ความแวววาว ชุดเลื่อม สไตล์ดิสโก้ ร็อกแอนด์โรล และฮาโลวีน
โดยทั้งคู่โคฟจนเหมือนเป๊ะ ซึ่งคิมเบอร์ลี่เผยแคปชั่นเอาไว้ว่า “It’s Cher & Elton John 70’s energy🪩🌟🚀🎃love, glitter, and a little bit of rock ‘n’ roll.. #halloween2025” ทำแฟนๆ กดไลก์รัวๆ บอกโคตรทำถึง ชอบมาก