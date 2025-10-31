" ลี้ หลบ หลีก" คว้าที่ 1 ชมนาด ปีที่ 14 พร้อมเปิดตัว ชมนาด อินเตอร์ครั้งแรก

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด เดินหน้าสานต่อจัดงานประกาศผล “รางวัลชมนาด (Chommanard Book Prize)” ปีที่ 14 เวทีเกียรติยศสำหรับนักเขียนหญิงไทย โดยมุ่งส่งเสริมศักยภาพและยกระดับงานวรรณกรรมไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มาเป็นประธานมอบรางวัล พร้อมไปด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล, คุณอาทร เตชะธาดา, รศ.ดร. คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์, คุณกนกวลี พจนปกรณ์, คุณชมัยภร แสงกระจ่าง และคุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์ ฯลฯ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกาศผลการตัดสิน "รางวัลชมนาด" ในปีนี้เป็นการจัดงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 แล้ว รางวัลชมนาด (Chommanard Book Prize) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารกรุงเทพ ในการสนับสนุนการพัฒนาทางวัฒนธรรมและศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวรรณกรรม “รางวัลชมนาด” ถือเป็นเวทีอันทรงคุณค่าที่เปิดโอกาสให้นักเขียนหญิงไทย ได้แสดงพลังของความคิดและจินตนาการ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวอักษรที่เปี่ยมด้วยคุณค่า ไม่เพียงแต่ในแวดวงวรรณกรรมไทย แต่ยังมุ่งหวังที่จะก้าวสู่ระดับสากล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเปิดประตูสู่เวทีโลก และยกระดับผลงานของนักเขียนไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
ดร.กอบศักดิ์ ยังกล่าวต่ออีกว่า ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา ธนาคารกรุงเทพฯ มีความภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ นี้ และยังคงยึดมั่นในการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานของสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่า “พลังของตัวอักษร” สามารถเปลี่ยนแปลงความคิด จุดประกายความฝัน และสร้างสรรค์อนาคตได้
โดยในปีนี้ มีนักเขียนส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมดจำนวน 45 เรื่อง และผ่านเข้ารอบสุดท้าย 8 เรื่อง ได้แก่ รอยหยก โดย คุณวีรชญา ศรีมงคล, Jane โดย คุณอาทิชา ตันธนวิกรัย, ม่อนผางู โดย คุณอรุณี ตันศิริ, ฝันนั้นจงเป็นจริง โดย คุณคีตาญชลี แสงสังข์, Flee to Free ลี้ หลบ หลีก โดย คุณณัฐชา ลีเลิศสกุลวงษ์, โรมานซ์นิจนิรันดร์ โดย คุณรติธรณ ใจห้าว, คุณยายอยู่ในครัว โดย คุณเสาวรี เอี่ยมละออ, Tragedy of Love แด่เธอผู้เป็นที่รัก โดย คุณศิรินทร์ ไกรเชนทร์
ผลงานชนะเลิศ ได้แก่ นวนิยายเรื่อง “Flee to Free ลี้ หลบ หลีก” โดย คุณณัฐชา ลีเลิศสกุลวงษ์ ได้รางวัลและเงินสด 100,000 บาท พร้อมค่าลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ Flee to Free ลี้ หลบ หลีก ผลงานของ Xeiji เป็นนวนิยายแนว Sci-fi Action Adventure Dystopia ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของโลกอนาคตในปี พ.ศ. 3000 ที่ประเทศไทยถูกแบ่งออกเป็นสองชั้น “กรุงเทพมหานคร” ศูนย์กลางความรุ่งเรืองของมนุษย์หลังภัยพิบัติกับ “ชานเมือง” ที่เต็มไปด้วยความยากจนและการดิ้นรนเอาชีวิตรอด มุกคือหนึ่งในผู้ที่อาศัยอยู่ชานเมือง 'หนี' ด้วยแรงขับของจิตสำนึกแม้สูญเสียความทรงจำและถูกตามล่าจาก 'บางอย่าง' กระทั่งถึงวันที่เธอต้องเผชิญความจริงว่าแท้จริงแล้วตนเป็นใคร จะปฏิเสธหรือหลบหนี ล้วนแล้วแต่เพื่อค้นหาเสรีภาพแท้จริงในโลกที่มนุษย์เองยังถูกจองจำ “Flee to Free ลี้ หลบ หลีก” สะท้อนคำถามลึกซึ้งว่า มนุษย์จะยอมสูญเสียหัวใจเพื่อแลกกับการอยู่รอดได้หรือไม่ และเสรีภาพ...แท้จริงแล้วมีอยู่ในโลกเช่นนี้จริงหรือเปล่า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมค่าลิขสิทธิ์หนังสือจัดพิมพ์ภาษาไทย ได้แก่ นวนิยายเรื่อง Tragedy of Love แด่เธอผู้เป็นที่รัก โดย คุณศิรินทร์ ไกรเชนทร์ ในโลกที่เทคโนโลยีแทบแยกไม่ออกจากหัวใจมนุษย์ “ไอวี่” หุ่นยนต์บำบัดผู้มีจิตสำนึกและความรักลึกซึ้ง ได้อุทิศชีวิตให้ “โรส” นายหญิงผู้บอบช้ำจากอดีตอันมืดมน ตลอด 11 ปี เขาคือทั้งผู้ดูแลและผู้ปกป้อง แม้ต้องแลกด้วยชีวิตของผู้อื่น เมื่อความรักของหุ่นยนต์กลายเป็นบาปแห่งการทำลาย ไอวี่ต้องเผชิญชะตากรรมระหว่างความรู้สึกที่เกินกว่าเครื่องจักร กับความยุติธรรมของมนุษย์ “Tragedy of Love” คือโศกนาฏกรรมของหัวใจที่ไม่รู้ว่าใครกันแน่...คือ ผู้มีชีวิตจริงๆ
และรองชนะเลิศอันดับ 2 ตกเป็นของ นวนิยายเรื่อง คุณยายอยู่ในครัว เขียนโดย คุณเสาวรี เอี่ยมละออ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมค่าลิขสิทธิ์หนังสือจัดพิมพ์ภาษาไทย เสนอเรื่องราวการต่อสู้กับความว้าเหว่อย่างที่สุดของเด็กชายคนหนึ่งที่สูญเสียคุณยายไปด้วยภาพจำอันโหดร้าย ก่อนที่จะเติบโตมาด้วยการเยียวยาตัวเองเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยจินตนาการอันสวยงาม ทับซ้อนกับภาพจริงที่แหว่งวิ่นและถูกปฏิเสธของคุณยายอีกคนที่อยู่ในครัว กระทั่งเขาเกือบสูญเสียจิตวิญญาณที่มนุษย์พึงมีไป
ทางด้าน คุณพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการบริหาร บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด กล่าวปิดท้ายว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา “รางวัลชมนาด” ได้เติบโตจากเวทีเล็ก ๆ ที่มุ่งส่งเสริมพลังของนักเขียนหญิงไทย สู่เวทีระดับภูมิภาค ที่สะท้อนให้เห็นว่า “เสียงของผู้หญิง” คือพลังสำคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองของสังคมได้อย่างงดงาม
เราภูมิใจที่รางวัลนี้ได้กลายเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ ให้ผู้หญิงทุกคนได้กล้าเขียน กล้าเล่า และกล้าแบ่งปันความคิด ความฝัน และประสบการณ์ของตนผ่านปลายปากกาที่เปี่ยมด้วยความรู้สึกจริงใจ
เมื่อรางวัลชมนาดประสบความสำเร็จในประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นรางวัลวรรณกรรมสตรีที่มีคุณภาพ จึงได้พัฒนาโครงการสู่ระดับสากลเข้มข้นยิ่งขึ้นภายใต้ชื่อ “Chommanard Women’s Literary Award” โครงการนี้ได้เปิดรับสมัคร นักเขียนผู้หญิงจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงจีน ฮ่องกง และไต้หวัน ซึ่งเต็มไปด้วยวัฒนธรรม ภาษา และรากฐานทางสังคมที่หลากหลาย การเปิดเวทีนี้ขึ้นมาไม่เพียงสร้างการแลกเปลี่ยนวรรณกรรมสตรีในระดับนานาชาติ แต่ยังเชื่อมโยงความเข้าใจ ความฝัน และพลังแห่งการเขียนของผู้หญิงทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 500,000 บาท ซึ่งจะประกาศผล Shortlist ในวันที่ 3 ธ.ค. 2568 ณ ร้านหนังสือเอเชียบุ๊คส์ สาขาไอคอนสยาม
ปิดท้ายกับกติกาการเปิดรับโครงการประกวดงานวรรณกรรมยอดเยี่ยมประเภทนวนิยายของนักเขียนหญิง รางวัลชมนาด ครั้งที่ 15 สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป โดยผลงานต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 120 – 200 หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร 16 Point โดยต้องพิมพ์และส่งต้นฉบับพร้อมสำเนา รวม 2 ชุด พร้อมบันทึกไฟล์ต้นฉบับในแฟลชไดร์ฟ หรือส่งช่องทางอีเมล editor@praphansarn.com สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.praphansarn.com/