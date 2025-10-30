“หน่อง อรุโณชา” รักและเทิดทูน “สมเด็จพระพันปีหลวง” อยากสานต่อเรื่องผ้าไทย ให้ลูกหลานได้เห็นคุณค่ามรดกของชาติ

“หน่อง อรุโณชา” รักและเทิดทูน “สมเด็จพระพันปีหลวง” เชื่อเป็นความสูญเสียที่พสกนิกรชาวไทยรู้สึกร่วมกัน อยากสานต่อเรื่องผ้าไทย เพราะเป็นเอกลักษณ์และความภูมิใจของชาติ ที่ผ่านมาพยายามสอดแทรกไว้ในละครตลอด อยากให้ลูกหลานเห็นคุณค่า และรักษาสิ่งดีๆ นี้ไว้
เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ “หน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์” น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เผยพระองค์ทรงมีบุญคุณกับประเทศ และมีคุโณปการในทุกๆ ด้าน รักและเทิดทูนไว้ในใจตลอด อยากรักษาความเป็นไทย นำผ้าไทยมาสอดแทรกไว้ในละครหลายเรื่อง
“เป็นสิ่งที่พสกนิกรชาวไทยรู้สึกร่วมกัน ว่าเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ ท่านทรงมีทั้งบุญคุณ ทั้งคุโณปการในทุกๆ ด้าน เป็นสิ่งที่พวกเราเทิดทูนพระองค์ท่านไว้ในใจมาตลอด สิ่งที่พระองค์สร้างไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าไทย ความเป็นไทย แล้วก็รักษามายาวนาน ให้พวกเรามีเอกลักษณ์ของชาติ
สิ่งที่ท่านได้มอบไว้ให้กับแผ่นดินไทยนั้น ประเมินไม่ได้จริงๆ เราก็ได้นำเรื่องราวต่างๆ มาสอดใส่ไปในละคร และรักษาความเป็นไทยไว้ อย่างเช่นผ้าไทย เราคิดว่าผู้ที่ผลิตงานสื่อสารมวลต่างๆ พยายามจะสอดแทรกและนำสิ่งเหล่านี้ไว้ ในงานที่จะเผยแพร่ต่อสายตาประชาชนไปอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นสิ่งดีงามที่พวกร่วมใจที่จะรักษาไว้ อยากให้รุ่นลูกรุ่นหลานรักษาสิ่งดีๆ นี้ไว้
ผ้าไทยนั้นเป็นความภูมิใจของชาวไทย และทำให้ละครนั้นประสบความสำเร็จ เพราะพวกเราทุกคนภูมิใจในความงดงามของสิ่งที่ได้อนุรักษ์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยภาคกลาง หรือภาคเหนือ ภาคใต้ ต่างมีเอกลักษณ์ที่แสดงความเป็นไทย แล้วก็งดงาม เป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้ให้ลูกหลานได้สืบต่อกัน แล้วที่สำคัญคือออกสู่สายตาชาวโลก เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างความภูมิใจให้กับคนไทยทุกคนค่ะ
ย้อนกลับไปตอนทำบุพเพสันนิวาส ก็เป็นความภูมิใจที่เราได้ศึกษาเรื่องของลายผ้า อย่างผ้าหลายอย่างก็เป็นผ้าที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ตัวละครของเราไม่ว่าจะเป็น เบลล่า (ราณี แคมเปน) หรือพี่โป๊ป (ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ) ใส่ออกมาแล้วมันงดงามมาก ทำให้ทุกคนอยากใส่กันทั้งบ้านทั้งเมือง รวมถึงชาวต่างชาติด้วย เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเสน่ห์ของผ้าไทยและลายไทยที่อยู่ในเนื้อผ้า เราโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตา และภาคภูมิใจจริงๆ และที่สำคัญได้สร้างกระแสเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต อยากให้รุ่นลูกรุ่นหลานรักษาสิ่งดีๆ นี้ไว้ด้วย
เราทำละครเกี่ยวกับผ้าไทย มาตั้งแต่ สาปภูษา, กี่เพ้า รวมถึงบางระจัน, บุพเพสันนิวาส จนถึง พรหมลิขิต ก็เป็นการศึกษาเรื่องผ้าไทยค่ะ พระพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่าง ในการอนุรักษ์เรื่องของผ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ชื่นชมมากๆ และอยากให้ทุกคนตามรอยท่าน ผ้าที่ท่านได้ทรงอนุรักษ์เนี่ย ก็เป็นมรดกของชาติ เป็นลายที่หายาก แทบจะหาไม่ได้แล้ว ก็อยากให้ลูกหลานเราได้เห็นถึงคุณค่าตรงจุดนี้ ต้องบอกว่าเป็นที่สุดของแผ่นดินค่ะ”