"บอย ธิติพร" สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ "สมเด็จพระพันปีหลวง" มอบข้าวสาร 10,000 กิโลกรัม ถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องด้วยวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบสัตตมวาร (7 วัน) ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายธิติพร จุติมานนท์ (boyEntertain) และคณะ จึงนำข้าวสารขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม จำนวน 2,000 ชุด น้ำหนักรวม 10 ตัน มอบให้ประชาชนชาวอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย (เขาล้าน) และที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ โดยมี ตัวแทนจาก นายเชิดศักดิ์ ชุ่มนาเสียว นายอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยศูนย์ราชการุณย์ ร่วมดำเนินการมอบ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายธิติพร พร้อมคณะ ได้ส่งมอบข้าวสารจำนวน 10 ตัน โดยมีตัวแทนจาก นายอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยศูนย์ราชการุณ (เขาล้าน) ร่วมดำเนินการรับมอบข้าวสารทั้งหมด ขณะเดียวกันมีประชาชนชาวอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยทั้งหมดพร้อมใจกันยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 1 นาที เพื่อถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สถานที่จัดการมอบข้าวสารให้ชาวคลองใหญ่ในครั้งนี้เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ในอดีต (พ.ศ.2522) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินมาให้ความช่วยเหลือชาวกัมพูชาที่อพยพหนีสงครามยุคเขมรแดง โดยได้เปิดศูนย์สภากาชาดไทยเป็นการฉุกเฉิน และในครั้งนั้นยังดูแลปลอบขวัญชาวคลองใหญ่ที่ต้องใช้ชีวิตในสถานการณ์ไม่ปกติ เพราะมีระเบิดหลงเข้ามาในแผ่นดินไทยจนคนไทยในเขตอำเภอคลองใหญ่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก
การมอบข้าวสารจำนวน 10 ตัน ในครั้งนี้ ไม่ได้เปิดรับบริจาคแต่อย่างใด โดยนำงบประมาณส่วนตัวและคณะแฟนคลับมาดำเนินการจัดหาข้าวสารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระราชทานแด่ปวงชนชาวไทยตลอดพระชนชีพ