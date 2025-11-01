ทีมกฎหมายโต้กลับ! “คิมซูฮยอนคือเหยื่อ” ไม่ใช่ผู้กระทำ — แฉขบวนการใส่ร้ายระดับประเทศ

พระเอกระดับท็อปของเกาหลีใต้ “คิมซูฮยอน” กลายเป็นศูนย์กลางความสนใจอีกครั้ง หลังทีมกฎหมายของเขาออกแถลงยืนยันว่า นักแสดงหนุ่มคือ “เหยื่อของคดีฉ้อโกงระดับประเทศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน”
โดยระบุว่าหลักฐานทั้งหมดที่กล่าวหาเขา มีการ “ปลอมแปลงและบิดเบือนข้อเท็จจริง”
ทนายความของคิมซูฮยอนเปิดเผยว่า ข้อความและภาพถ่ายที่อ้างว่าเป็นหลักฐานการมีความสัมพันธ์ไม่เหมาะสมระหว่างคิมซูฮยอนกับนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ คิมแซรน ตั้งแต่เธออายุเพียง 15 ปีนั้น “ถูกสร้างขึ้นโดยครอบครัวของคิมแซรนร่วมกับช่องยูทูบ Garo Sero Institute เพื่อบงการความเห็นสาธารณะและทำลายชื่อเสียงของเขา”
“นี่คือคดีฉ้อโกงระดับประเทศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน — แผนการใส่ร้ายที่มุ่งทำลายชายผู้บริสุทธิ์”
ทนายโก ซังร็อก กล่าว พร้อมยืนยันว่า “ความจริงจะถูกเปิดเผย และผู้ที่ปลอมแปลงหลักฐานจะต้องรับผิดตามกฎหมาย”
ทนายยังระบุว่า ตั้งแต่ตนเข้ามาดำเนินคดีและเรียกร้องให้คู่กรณีเปิดเผยหลักฐานต่อสาธารณะตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ฝ่ายตรงข้าม “ยังคงเงียบมาเกือบหนึ่งเดือนเต็ม”
นอกจากนี้ ยังมีการยืนยันว่า ข้อความแชต KakaoTalk ที่อ้างว่าเป็นการสนทนาระหว่างคิมซูฮยอนกับคิมแซรนในปี 2016–2018 “เป็นของปลอมทั้งหมด”
“ในวันที่ 22 มิถุนายน 2016 คิมซูฮยอนกำลังถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Real ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 20.00 น. ที่ยองจงโด เขาออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าและอยู่ในกองถ่ายตลอดวัน เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไปพบใครตามที่ถูกกล่าวหา” ทนายกล่าว
พร้อมกันนั้น ศาลแขวงกลางกรุงโซลได้มีคำสั่งให้คิมซูฮยอน เข้าร่วมการพิจารณาคดีในเดือนพฤศจิกายนนี้ ในคดีฟ้องร้องมูลค่า 500 ล้านวอน (ราว 360,000 ดอลลาร์สหรัฐ) กับแบรนด์เครื่องสำอางชื่อดังที่ยกเลิกสัญญาพรีเซนเตอร์ของเขา หลังเกิดกระแสข่าวอื้อฉาว
โดยศาลพลเรือนแผนกที่ 22 ของศาลแขวงโซล จะเริ่มการไต่สวนครั้งแรกในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นคดีที่แบรนด์ “A” ยื่นฟ้องเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา หลังตัดสินใจยุติสัญญาโฆษณากับคิมซูฮยอนก่อนครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2025
ต้นตอของความขัดแย้งเริ่มจาก ภาพถ่ายเซลฟี่ระหว่างคิมซูฮยอนกับคิมแซรนที่ถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2024 จนนำไปสู่การกล่าวหาว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์ตั้งแต่ฝ่ายหญิงยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งคิมซูฮยอนออกมาแถลงข่าวน้ำตาคลอว่า “เป็นการหมิ่นประมาทโดยเจตนา”
แม้เจ้าตัวจะปฏิเสธอย่างหนักแน่น แต่บริษัทโฆษณาหลายแห่งได้ถอนสัญญา ส่งผลให้เขาสูญเสียรายได้รวมกว่า 7.3 พันล้านวอน (ราว 5.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมีรายงานว่าทรัพย์สินบางส่วน รวมถึงคอนโดหรูในซองซูดง มูลค่ากว่า 3 พันล้านวอน ถูกอายัดชั่วคราว
ต่อมา คิมซูฮยอนได้ยื่นฟ้องกลับช่อง Garo Sero Institute ซีอีโอ คิมซึอี และครอบครัวของคิมแซรน ในข้อหาหมิ่นประมาทและเรียกค่าเสียหาย 12 พันล้านวอน (ราว 8.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของตน
ในแถลงการณ์ปลายเดือนกันยายน ทนายโกยังเปิดเผยว่า คิมซูฮยอนเคยมีความสัมพันธ์รักที่ได้รับการยืนยันระหว่างปี 2016–2019 และได้เขียนจดหมายด้วยลายมือกว่า 150 ฉบับถึงแฟนสาวในช่วงรับราชการทหาร ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญยืนยันความบริสุทธิ์ของเขา
ปัจจุบัน คิมซูฮยอนยังคงอยู่ในช่วงพักงานจากวงการบันเทิง และต้องเตรียมตัวเข้าสู่ศาลในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งนับเป็น ศึกทางกฎหมายและภาพลักษณ์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขา