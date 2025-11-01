xs
ทีมกฎหมายโต้กลับ! “คิมซูฮยอนคือเหยื่อ” ไม่ใช่ผู้กระทำ — แฉขบวนการใส่ร้ายระดับประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทีมกฎหมายของคิมซูฮยอนออกแถลงโต้กลับ ยืนยันนักแสดงหนุ่มคือ “เหยื่อ” ของขบวนการปลอมแปลงหลักฐานและบิดเบือนข้อมูลเพื่อทำลายชื่อเสียง
พระเอกระดับท็อปของเกาหลีใต้ “คิมซูฮยอน” กลายเป็นศูนย์กลางความสนใจอีกครั้ง หลังทีมกฎหมายของเขาออกแถลงยืนยันว่า นักแสดงหนุ่มคือ “เหยื่อของคดีฉ้อโกงระดับประเทศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” 

โดยระบุว่าหลักฐานทั้งหมดที่กล่าวหาเขา มีการ “ปลอมแปลงและบิดเบือนข้อเท็จจริง”

ทนายความของคิมซูฮยอนเปิดเผยว่า ข้อความและภาพถ่ายที่อ้างว่าเป็นหลักฐานการมีความสัมพันธ์ไม่เหมาะสมระหว่างคิมซูฮยอนกับนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ คิมแซรน ตั้งแต่เธออายุเพียง 15 ปีนั้น “ถูกสร้างขึ้นโดยครอบครัวของคิมแซรนร่วมกับช่องยูทูบ Garo Sero Institute เพื่อบงการความเห็นสาธารณะและทำลายชื่อเสียงของเขา”

ฝ่ายทนายชี้ว่าครอบครัวของคิมแซรนร่วมมือกับช่อง Garo Sero Institute สร้างข้อความและภาพปลอม เพื่อโยนความผิดให้คิมซูฮยอน
“นี่คือคดีฉ้อโกงระดับประเทศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน — แผนการใส่ร้ายที่มุ่งทำลายชายผู้บริสุทธิ์”
ทนายโก ซังร็อก กล่าว พร้อมยืนยันว่า “ความจริงจะถูกเปิดเผย และผู้ที่ปลอมแปลงหลักฐานจะต้องรับผิดตามกฎหมาย”

ทนายยังระบุว่า ตั้งแต่ตนเข้ามาดำเนินคดีและเรียกร้องให้คู่กรณีเปิดเผยหลักฐานต่อสาธารณะตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ฝ่ายตรงข้าม “ยังคงเงียบมาเกือบหนึ่งเดือนเต็ม”

นอกจากนี้ ยังมีการยืนยันว่า ข้อความแชต KakaoTalk ที่อ้างว่าเป็นการสนทนาระหว่างคิมซูฮยอนกับคิมแซรนในปี 2016–2018 “เป็นของปลอมทั้งหมด”

“ในวันที่ 22 มิถุนายน 2016 คิมซูฮยอนกำลังถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Real ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 20.00 น. ที่ยองจงโด เขาออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าและอยู่ในกองถ่ายตลอดวัน เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไปพบใครตามที่ถูกกล่าวหา” ทนายกล่าว

ทนายโก ซังร็อก ระบุว่านี่คือ “คดีฉ้อโกงระดับประเทศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” และย้ำว่าความจริงจะถูกเปิดเผยในศาล
พร้อมกันนั้น ศาลแขวงกลางกรุงโซลได้มีคำสั่งให้คิมซูฮยอน เข้าร่วมการพิจารณาคดีในเดือนพฤศจิกายนนี้ ในคดีฟ้องร้องมูลค่า 500 ล้านวอน (ราว 360,000 ดอลลาร์สหรัฐ) กับแบรนด์เครื่องสำอางชื่อดังที่ยกเลิกสัญญาพรีเซนเตอร์ของเขา หลังเกิดกระแสข่าวอื้อฉาว

โดยศาลพลเรือนแผนกที่ 22 ของศาลแขวงโซล จะเริ่มการไต่สวนครั้งแรกในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นคดีที่แบรนด์ “A” ยื่นฟ้องเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา หลังตัดสินใจยุติสัญญาโฆษณากับคิมซูฮยอนก่อนครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2025

ต้นตอของความขัดแย้งเริ่มจาก ภาพถ่ายเซลฟี่ระหว่างคิมซูฮยอนกับคิมแซรนที่ถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2024 จนนำไปสู่การกล่าวหาว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์ตั้งแต่ฝ่ายหญิงยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งคิมซูฮยอนออกมาแถลงข่าวน้ำตาคลอว่า “เป็นการหมิ่นประมาทโดยเจตนา”

แม้เจ้าตัวจะปฏิเสธอย่างหนักแน่น แต่บริษัทโฆษณาหลายแห่งได้ถอนสัญญา ส่งผลให้เขาสูญเสียรายได้รวมกว่า 7.3 พันล้านวอน (ราว 5.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมีรายงานว่าทรัพย์สินบางส่วน รวมถึงคอนโดหรูในซองซูดง มูลค่ากว่า 3 พันล้านวอน ถูกอายัดชั่วคราว

ศาลแขวงกลางกรุงโซลเตรียมเรียกคิมซูฮยอนขึ้นให้การในเดือนพฤศจิกายนนี้ ในคดีฟ้องร้องมูลค่า 500 ล้านวอนกับแบรนด์เครื่องสำอางที่ยกเลิกสัญญา
ต่อมา คิมซูฮยอนได้ยื่นฟ้องกลับช่อง Garo Sero Institute ซีอีโอ คิมซึอี และครอบครัวของคิมแซรน ในข้อหาหมิ่นประมาทและเรียกค่าเสียหาย 12 พันล้านวอน (ราว 8.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของตน

ในแถลงการณ์ปลายเดือนกันยายน ทนายโกยังเปิดเผยว่า คิมซูฮยอนเคยมีความสัมพันธ์รักที่ได้รับการยืนยันระหว่างปี 2016–2019 และได้เขียนจดหมายด้วยลายมือกว่า 150 ฉบับถึงแฟนสาวในช่วงรับราชการทหาร ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญยืนยันความบริสุทธิ์ของเขา

ปัจจุบัน คิมซูฮยอนยังคงอยู่ในช่วงพักงานจากวงการบันเทิง และต้องเตรียมตัวเข้าสู่ศาลในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งนับเป็น ศึกทางกฎหมายและภาพลักษณ์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขา

ปัจจุบันคิมซูฮยอนอยู่ในช่วงพักงานจากวงการบันเทิง และกำลังเผชิญการต่อสู้ทางกฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตนักแสดงของเขา


