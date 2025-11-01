บันเทิงรอบโลก "เฮลีย์ บีเบอร์" ตอบกลับอย่างเฉียบ หลังโดนวิจารณ์ว่าเหมือนสาวข้ามเพศ

เมื่อถูกลือผ่านโลกออนไลน์ว่าเป็นสาวข้ามเพศ “เฮลีย์ บีเบอร์” ตอบโต้ผ่านพอดแคสต์ว่า “ทำไมคิดว่าการเป็นทรานส์เป็นเรื่องน่าดูถูก?” พร้อมเสริมว่า “ผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นทรานส์หลายคนสวยที่สุดในโลก” ทำให้เธอไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการดูถูกเลยแม้แต่น้อย คำตอบของเธอได้รับเสียงชื่นชมจากโซเชียลอย่างล้นหลาม หลายคนยกให้เป็นคำตอบแบบ “ควีนตัวจริง” และยกย่องว่าเธอคือแบบอย่างของการตอบโต้ด้วยความเข้าใจและให้เกียรติ
หลังจากหย่าขาดกับสามีเก่า “แคช วอร์เรน” เมื่อต้นปีที่ผ่านมา นักแสดงสาว “เจสสิก้า อัลบ้า” วัย 44 ปี ก็ได้โพสต์ภาพสุดโรแมนติกกับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องวัย 33 ปี “แดนนี่ รามิเรซ” ลงอินสตาแกรม โดยเป็นภาพขณะทั้งคู่จับมือเดินเล่นชายหาดที่ไบรอนเบย์ ออสเตรเลีย พร้อมแคปชั่นสั้น ๆ ว่า “Byron Bay” ซึ่งถือเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ครั้งใหม่อย่างเป็นทางการ หลังมีข่าวลือเรื่องรักครั้งนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เมื่อทั้งคู่ถูกพบว่าเที่ยวพักผ่อนด้วยกันที่แคนคูน เม็กซิโก
นักแสดงชื่อดังจากฮ่องกง “จางป๋อจือ” เปิดใจกลางรายการวาไรตี้ “เดินสู่เมืองดอกไม้ 2” ว่าเธอมีปัญหาการได้ยินข้างหนึ่ง ซึ่งอาจมีสาเหตุทางพันธุกรรม เพราะปู่ย่าตายายของเธอเป็นใบ้และหูหนวกทั้งคู่ โดยสื่อสารกันด้วยภาษามือ เธอยังเล่าว่ายังเข้าใจภาษามืออยู่ และพูดถึงสไตล์การเลี้ยงลูกของเธอว่าเน้นความนุ่มนวล พร้อมเสริมว่าลูกชายคนโตกลับกลายเป็นฝ่ายที่มีอำนาจในความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก สะท้อนมุมมองการเลี้ยงดูที่ให้อิสระแต่มีกรอบชัดเจน
ศาลแขวงอินชอนตัดสินปรับบอดี้การ์ดส่วนตัวของนักแสดงหนุ่ม “บยอนอูซอก” และบริษัทดูแลความปลอดภัย รายละ 1 ล้านวอน ฐานละเมิดกฎหมายบริการรักษาความปลอดภัย หลังใช้วิธีการควบคุมฝูงชนที่สนามบินอินชอนอย่างเกินขอบเขต ซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ โดยผู้พิพากษา “ชินฮึงโฮ” วิจารณ์ว่ามาตรการที่ใช้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ และไม่ควรเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ