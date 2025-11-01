"ทอม ครูซ – อนา เดอ อาร์มาส" เลิกแล้ว หรือไม่เคยคบกันเลย!?

แหล่งข่าวยืนยัน ทอม ครูซ – อนา เดอ อาร์มาส แค่เพื่อน! แหล่งข่าวยันนางเอกสาวโสดมาพักใหญ่แต่ยังสนิทกับพระเอกดัง
“ทอม ครูซ” และ “อนา เดอ อาร์มาส” ยังคงเป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้น — แม้ทั้งคู่จะเคยตกเป็นข่าวลือว่ากำลังคบหากันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยกับนิตยสาร PEOPLE ว่า นักแสดงสาวจากภาพยนตร์ Ballerina วัย 37 ปี ยังคง “โสดมาพักใหญ่แล้ว” แต่ยัง “ติดต่อและมีความสัมพันธ์อันดี” กับพระเอกระดับตำนานวัย 63 ปีจาก Mission: Impossible
“ทอมเป็นเพื่อนที่เธอรักและเป็นเหมือนพี่เลี้ยงทางใจ อนาเองก็ชอบใช้เวลาร่วมกับเขามาก”
แหล่งข่าวระบุ พร้อมย้ำว่า “เธอไม่ได้คบใครอยู่ตอนนี้ และทั้งคู่ยังมีโปรเจกต์ภาพยนตร์ที่กำลังจะทำร่วมกันในอนาคต”
ทั้งคู่เริ่มถูกจับตามองตั้งแต่ต้นปี หลังมีภาพใช้เวลาร่วมกันหลายครั้ง และในเดือนกรกฎาคม ก็มีภาพหลุดขณะเดินจับมือกันระหว่างทริปพักผ่อนที่รัฐเวอร์มอนต์ ทำให้กระแสข่าวความสัมพันธ์ยิ่งร้อนแรง
อย่างไรก็ตาม ตัวแทนของทั้งทอม ครูซ และอนา เดอ อาร์มาส ต่างปฏิเสธให้ความเห็นอย่างเป็นทางการ และไม่มีการยืนยันว่าทั้งคู่เคยคบกันจริง
ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อนาได้กล่าวถึงกระแสข่าวนี้กับ Women’s Wear Daily ว่า
“ทุกคนก็รู้ว่าฉันกำลังทำงานร่วมกับทอม ครูซ อยู่แล้ว”
พร้อมแย้มถึงภาพยนตร์แนวแอ็กชันที่กำลังถ่ายทำภายใต้การกำกับของดัก ไลแมน และคริสโตเฟอร์ แมกควอรี
เธอยังพูดถึงการฝึกซ้อมเข้มข้นว่า
“การได้ทำงานกับทอมมันสุดยอดมาก มันยกระดับมาตรฐานขึ้นไปอีกขั้น แต่ก็สนุกมากจริง ๆ”
ด้านทอม ครูซ เองก็กล่าวชื่นชมอนาอย่างเปิดเผยระหว่างงานเปิดตัว Mission: Impossible – The Final Reckoning ที่เมืองคานส์ เมื่อเดือนพฤษภาคมว่า
“เธอเป็นนักแสดงที่มีพรสวรรค์มาก ทั้งด้านดราม่าและคอมเมดี้ เธอเรียนรู้ไวและทุ่มเทสุด ๆ เป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมจริง ๆ”
ส่วนอนา เดอ อาร์มาส ก็ได้ตอบกลับในงานเปิดตัวภาพยนตร์ Ballerina ว่า
“เป็นเรื่องพิเศษมากที่นักแสดงอย่างเขามาสนับสนุนผลงานของฉัน มันแสดงให้เห็นว่าคนในวงการสามารถช่วยเหลือกันและเติบโตไปพร้อมกันได้”
แม้ทั้งคู่จะยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีและทำงานร่วมกันต่อไป แต่ดูเหมือนว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทอม ครูซ และอนา เดอ อาร์มาส จะยังคงอยู่ในสถานะ ‘เพื่อนสนิทที่ไว้ใจกัน’ มากกว่าจะเป็นคนรัก
ชีวิตรักของ อนา เดอ อาร์มาส มักได้รับความสนใจจากสื่อทั่วโลกพอ ๆ กับผลงานการแสดงของเธอ นักแสดงสาวชาวคิวบาเริ่มต้นชีวิตคู่ครั้งแรกกับนักแสดงชาวสเปน มาร์ก กลินต์ ที่ทั้งคู่แต่งงานกันในปี 2011 ก่อนจะหย่าร้างกันในปี 2013 หลังจากนั้นเธอย้ายไปสร้างชื่อในฮอลลีวูดจากผลงาน Blade Runner 2049 และเริ่มเป็นที่จับตามองในวงการบันเทิงระดับโลก ความสัมพันธ์ที่เป็นข่าวโด่งดังที่สุดของเธอเกิดขึ้นในปี 2020 เมื่ออนาคบหากับ เบน แอฟเฟล็ก หลังร่วมงานกันในภาพยนตร์ Deep Water ทั้งคู่มักปรากฏตัวต่อสาธารณะอย่างหวานชื่น แต่สุดท้ายความสัมพันธ์ก็ยุติลงในปีถัดมา โดยแหล่งข่าวเผยว่า “ชีวิตที่แตกต่างกัน” เป็นสาเหตุหลักของการเลิกรา
หลังจากเลิกรากับเบน แอฟเฟล็ก อนาเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายและมุ่งมั่นกับงานมากขึ้น เธอเคยเปิดใจว่า “ความรักในสายตาของฉันต้องมาพร้อมความสงบ ไม่ใช่ความวุ่นวาย” ช่วงหลังมีข่าวลือเชื่อมโยงเธอกับ ทอม ครูซ พระเอกชื่อดังที่ร่วมงานกันในโปรเจกต์ภาพยนตร์ใหม่ แต่ทั้งคู่ยืนยันว่าเป็นเพียงเพื่อนสนิทที่ให้กำลังใจกันในอาชีพการแสดงเท่านั้น ปัจจุบันอนายังคงโสดและทุ่มเทให้กับงาน ทั้งในฐานะนักแสดงมากฝีมือและหนึ่งในดาวรุ่งที่ฮอลลีวูดจับตามองมากที่สุดในยุคนี้