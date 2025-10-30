“เจนนี่” เผยสาเหตุ ยังไม่โอนเงิน 3 ล้านให้ “แม่เกตุ” พร้อมยันคำเดิม ไม่โอนตรงให้เจ้าหนี้

หลังจาก “แม่เกตุ” ออกมาเผยว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับเงิน 3 ล้านจาก “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ลูกสาว พร้อมขอโทษเจ้าหนี้ รวมทั้งเผยว่าตนเองเครียดเพราะถูกฟ้องอยู่ 3 คดี
ล่าสุด “เจนนี่” ได้เคลียร์ประเด็นนี้ในรายการแฉ วันที่ 29 ต.ค. ที่ผ่านมา ให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ยังไม่โอนเงินให้แม่ เพราะยังไม่ได้ผ่านข้อตกลงกัน รวมทั้งตนยังไม่ว่างคุยในตอนนี้ รับแม่เกตุโทรมา 2-3 รอบแล้ว
“ที่ยังไม่ช่วยเพราะยังไม่ได้ผ่านการพูดคุย ยังไม่ผ่านข้อตกลง ไม่ใช่อยู่ดีๆ ยื่นให้เลย 3 ล้าน มันต้องคุยกันก่อน แม่เกตุมีโทร.มาแต่หนูไม่ได้รับสาย มีโทร.มาสองสามรอบ แต่อยู่ในช่วงยังไม่ว่างคุย บางทีอยู่กับยิว หนูก็ไม่ได้อยากรับสายแม่ เพราะยังไม่รู้จะคุยอะไรกัน 3 ล้านยังไม่ได้ให้
หลายคนบอกว่าทำไมไม่จ่ายให้เจ้าหนี้โดยตรง สำหรับเจนนี่ เจนนี่อยากให้แม่เป็นคนเคลียร์ เพราะให้พิสูจน์กันไปเลยว่า หลังจากนี้ถ้าครั้งนี้ยังเคลียร์ไม่ได้ ก็คงเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว แต่แม่ไลฟ์สดทุกวัน แกก็จ่ายเจ้าหนี้ทุกวัน เจ้าหนี้โทร.มาขอบคุณนะที่ทำให้แม่มีงาน แม่คืนพี่มาแล้วนะบางส่วน ก็ดีใจด้วยค่ะ เขาก็มีไลฟ์สดทุกวันเหมือนกัน
ดีใจที่เราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ แต่ไม่ได้อยากให้เอาไปเป็นตัวอย่างเสมอไป เพราะมันมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ แต่หนูเป็นแม่ค้าอยู่แล้ว แต่พอมีคนดูหลักแสน แม้ใจหนูร้องไห้แค่ไหน แต่เราก็อยากขายของเปล่า หนูพูดเรื่องแม่แต่คนยังไม่มูฟ งั้นก็ขายของก่อนแล้วกัน สรุปหนูขายจนหมดโกดัง”