เสียชีวิตแล้ว! “พล พลากร” อดีตพระเอกดาวพระศุกร์ ติดเชื้อที่ต่อมลูกหมาก

“พล พลากร บำรุงกิจ” อดีตพระเอกจากภาพยนตร์และละคร ดาวพระศุกร์, ดอกโศก ลื่นล้มในห้องน้ำที่บ้าน ตั้งแต่ปี 61 ทำให้เส้นเลือดฝอยในสมองด้านขวาแตก กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ต่อมาในปี 65 “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ได้รุดช่วยเหลือ เนื่องจาก “อัศวิน รัตนประชา” หรือ “ตึ๋ง” อดีตพระเอก ได้โทร.มาหา เผยน้องชายเลิกรากับแฟน ญาติต่างคนต่างทำงาน ทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง ขอร้องให้บิณฑ์รับน้องชายไปดูแล ค่าใช้จ่ายจะจัดการให้เอง ตึ๋งโทร.ฝากตอน 10 โมง แต่ตกบ่ายกลับเสียชีวิตในวันเดียวกัน บิณฑ์จึงรับตัวพล มาอยู่บ้านสุขสุดท้าย สถานที่พักพิงของคนชราที่สร้างขึ้นเพื่อดูแลผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้ง อยากให้อยู่อย่างมีความสุขในบั้นปลายชีวิต
ล่าสุดวันนี้ (30 ต.ค.68) บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ได้เผยข่าวเศร้า “พล พลากร” จากไปแล้วอย่างสงบ จากภาวะติดเชื้อที่ต่อมลูกหมาก
“ผมดูแลพี่พลอย่างเต็มที่แล้วครับ เกือบ 5 ปีในบ้าน สุขสุดท้าย ขอให้ดวงวิญญาณของพี่พลไปสู่สุขคติถ้ามีสิ่งใดที่ผมได้ล่วงเกินพี่พล ขออโหสิกรรมให้ผมด้วยนะครับ
พี่ พลพลาพร บำรุงกิจ อายุ 76 ปี
เสีย เวลา 03.40 วันที่30 ตุลาคม 2568
เหตุเสียชีวิต ติดเชื้อที่ต่อมลูกหมาก
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ
วันนี้ช่วง 14:00 น เคลื่อนร่างไปที่วัดลาดบัวหลวง อำเภอไทรน้อย ตำบลไทรใหญ่ นนทบุรี”