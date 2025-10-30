อย่าเกินเลย! “หลิน มาลิน” ฟาด มิส สน. กลั่นแกล้งโอนเงิน ลั่นทีมกฎหมาย “ณวัฒน์” แข็งแรง อย่าท้าทายระบบ!

“หลิน มาลิน” ให้กำลังใจ “ณวัฒน์” ถูกคนโอนเงินกลั่นแกล้ง ทัวร์ลงฉ่ำดรามาทวงเงินบริจาคคืนจากมูลนิธิ “กัน จอมพลัง” ไม่รู้เรื่องนี้จะสิ้นสุดตรงไหน แต่เตือนอย่าเกินเลย หลังบ้านณวัฒน์ ทั้งทีมบัญชีและกฎหมายแข็งแรง
กลายเป็นประเด็นที่สังคมเสียงแตกเป็นสองฝ่าย สำหรับกรณี “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” บอสเวทีมิสแกรนด์ฯ ทวงเงินบริจาค 5 หมื่นคืนจากบัญชีมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ เอฟซีสองฝ่ายตีกันสะเทือน โดยมีชาวเน็ตหลายรายท้าทายระบบโอนเงิน 1 บาท หรือ 50 สตางค์ เข้าบัญชีบริษัทมิสแกรนด์ฯ จนณวัฒน์ออกมาประกาศรายชื่อ หากไม่ติดต่อกลับภายใน 2 ทุ่ม เตรียมตัวเป็นมิสสน. ได้เลย เพราะจะฟ้องกราวรูด ล่าสุด “หลิน มาลิน ชระอนันต์” Miss Grand Thailand 2024 ได้เผยถึงเรื่องนี้
“จริงๆ หลินมองในประเด็นนี้ สังคมแตกออกเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือถ้าเราบริจาคไปแล้ว เราจะไปขอคืนทำไม สิ่งที่สอง ที่พี่ณวัฒน์ตั้งคำถาม เงินบริจาคในส่วนนี้ สุดท้ายแล้วเงินบริจาคนี้ นำไปใช้ทางใดบ้าง ซึ่งทั้งสองฝั่ง ก็มีความเชื่อในส่วนของตัวเอง ก็คือฝั่งบอส เจตนาของบอส เขาก็อยากรู้แหละ ว่าเงินที่เขานำไปบริจาค มูลนิธินำไปใช้ในส่วนใดบ้าง เจ้าของมูลนิธิที่แท้จริง ที่เปิดเผยชื่อมา เขาอาจจะรู้สึกว่า เงินของเขา นำไปถูกใช้อะไรจริงๆ และสำหรับคนที่มองว่า ไม่ควรไปขอคืนนะ แต่หลินบอกว่า มันเกิดจากความสงสัย เราอยากจะได้ข้อเท็จจริงจากอีกฝ่ายมากกว่า”
เกินไปโอนเงินกลั่นแกล้งกัน
”อันนี้หลินก็ว่าไม่ควรนะ ซึ่งวันก่อนก็ได้ส่งกำลังใจไปให้พี่ณวัตน์แล้ว อย่าเครียดนะคะ เป็นกำลังใจให้ การโอนเงินเข้าในบัญชีบริษัท หลินว่ามันเป็นเรื่องที่เกินเลย เกินควรไปแล้ว ไม่ควรที่จะทำนะคะ ซึ่งเงินในส่วนนี้ ไม่รู้ว่าบริษัทจะตรวจสอบได้หรือเปล่า หรือว่ายังไง แต่จริงๆ แล้ว พี่ณวัตน์เขาก็ตรวจสอบได้ ว่าใครเป็นคนโอนมา ระบบของบริษัท มันก็มีส่วนหนึ่งของการทำบัญชี ก็ไม่ควรกลั่นแกล้งกันด้วยวิธีนี้ ซึ่งอยากจะได้ข้อเท็จจริงอะไรจากพี่ณวัฒน์ ก็สามารถตั้งคำถาม หรือฝากคำถามเข้ามาได้เรื่อยเรื่อย เพราะพี่ณวัฒน์เขาก็เป็นคนที่ตอบความจริงได้ตลอด
หลินก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ณวัฒน์ เพราะกระแสสังคมต่างๆ ก็มีทั้งแฟนคลับของพี่กันเอง แฟนคลับของบอสเอง เพราะว่าฝั่งของบอสเอง ก็อยากรู้ความจริง วันสุดท้ายแล้วเงินบริจาค นำไปใช้ในส่วนไหน เอาจริงๆ ที่แกขอเงินคืน ก็อยากให้ทางมูลนิธิมาเปิดเผย ว่าเงินจำนวนที่ให้ไป ถูกนำไปใช้ในด้านไหน
ถามว่าเรื่องนี้จะสิ้นสุดที่ตรงไหน เอาจริงๆ หลินยังไม่รู้ในส่วนนี้ หลินเชื่อว่าหลังบ้านของทุกบริษัท ไม่ว่าจะเป็นฝั่งกฎหมาย ฝั่งบัญชีเองทุกทีมต้องแข็งแกร่งกันอยู่แล้ว อย่างบริษัทเราเป็นบริษัทมหาชน ถ้าเหมือนต้องเข้าสู่กระบวนการหลังบ้าน ที่ต้องมีทนาย มีกฎหมาย ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของฝั่งทนาย”