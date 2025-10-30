5 ปีจากจุดเริ่มต้น! “พีพี-บิวกิ้น” รับหน้ามาไกล ผ่านอะไรมาเยอะ งานคู่น้อยลง คืนดีกันแล้ว

“พีพี-บิวกิ้น” สัมภาษณ์คู่ฮีลใจเอฟซีที่รอคอย งานคู่น้อยลง ยันโกรธกันเป็นเรื่องปกติ แต่มีผู้ใหญ่ช่วยสานสัมพันธ์ กลับมาดีกันแล้ว เผยใจหายและคิดถึง 5 ปีจุดเริ่มต้น พีพี-บิวกิ้น หน้ามาไกล โตขึ้น สดใส เป็นเวอร์ชั่นที่ดี รับผ่านอะไรมาเยอะ
ฮีลใจแฟนๆ เลยทีเดียว สำหรับ “บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” และ “พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าโกรธกัน โดยในงานเปิดตัว “OPPO Find X9 Series Launch Event” แฟนคลับถึงขั้นบนว่าหากวันนี้ทั้งคู่สัมภาษณ์ด้วยกันจะกินอาหารหมา บิวกิ้น-พีพี เผยว่าโกรธกันเป็นเรื่องปกติ แต่ตอนนี้ดีกันแล้ว
มีแฟนคลับบนว่าถ้าวันนี้สัมภาษณ์คู่กันจะกินอาหารหมา
พีพี : “เขาบนด้วยเหรอ”
บิวกิ้น : “มีของเจเน็ตนะฮะ (หัวเราะ)”
พีพี : “มันไม่ได้อยู่ที่หนูหรอกพี่ เริ่มละ ก็ทำงานคู่กันแหละครับ จริงๆ ช่วงนี้เป็นช่วงที่พีไปโฟกัสคอนเสิร์ตด้วย จะมีคอนเสิร์ตที่มาเก๊า ก็เริ่มซ้อมมาประมาณครึ่งเดือนแล้วครับ แล้วก็จะซ้อมยาวไปอีก 1 เดือน”
บิวกิ้น : “อาจจะไม่ค่อยได้เจอกัน เพราะว่าต่างคนต่างมีภารกิจ พีพีเขาก็ไปทำคอนเสิร์ต ผมช่วงนี้ก็ปล่อยเพลงใหม่ ทำอัลบั้ม”
พีพี : “เขาจะเป็นศิลปินดังแล้วค่ะพี่”
รับงานคู่กันน้อยลง
บิวกิ้น : “ก็…ไม่ได้เยอะเหมือนช่วงก่อนครับ น้อยลง (ออกงานคู่กันแฟนๆ ก็ชื่นใจ อยากเห็นโมเมนต์นี้?) ครับ วันนี้ก็มาพร้อมกันแล้ว”
พีพี : “มาฮีลใจ (มีโมเมนต์อ่านคอมเมนต์ต่างๆ บ้างไหม?) จริงๆ ก็มีโอกาสอ่านบ้างครับ บางคนก็ส่งมาให้บ้าง อย่างพี่ๆ ในทีมงี้ เขาก็น่าจะคิดถึงโมเมนต์ที่อยู่ด้วยกัน แต่จริงๆ มันเป็นช่วงเวลาที่เราโฟกัสงานของแต่ละฝั่งกันมากกว่า แล้วเขาเป็นศิลปินดังมาก เขาจะทำอัลบั้ม (เราตัวเล็กตัวน้อยอีกแล้วเหรอ?) อีกแล้ว เราจะใกล้เขาได้ไง เนี่ยอยู่ใกล้ๆ เขาไม่รู้เขาอยากโดนหนูหรือเปล่าพี่”
บิวกิ้น : “โอ้ย ผมก็ทำเพลงครับ ปกติ เขาไปเล่นคอนเสิร์ตคนดูหลายหมื่นเลย ผมก็ไม่กล้าคอมเมนต์หรอกครับพี่ ไม่กล้าออกความเห็นหรอก”
เผยโกรธกันเป็นเรื่องปกติ มีผู้ใหญ่คอยสานสัมพันธ์ให้
พีพี : “โกรธครับ โกรธกันทุกวันอยู่แล้ว โกรธอยู่แล้ว หนูไม่อยากอยู่กับเขา (ทำท่างอน) จริงๆ คุยกัน ทะเลาะกัน โกรธกัน มันก็ปกติครับ มันก็เป็นเรื่องปกติในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ”
บิวกิ้น : “ปกติบ้าง ไม่ปกติบ้าง บางเรื่องก็ไม่ปกติ ตอนนี้ปกติครับ แต่วันนี้สำรวม ก็ทำตัวตามไกด์ไลน์ครับ”
พีพี : “(เวลางอนใครเริ่มเข้าหาก่อน?) โอ๊ะ มันร้อนมากเลย อยู่ดีๆ ก็ร้อน ถามว่าจูนกันยังไง จริงๆ ก็แล้วแต่ทะเลาะกันเรื่องอะไร พีว่าบางอย่างมันต้องใช้เวลา พอผ่านเวลาไป เรื่องที่เรารู้สึกว่าอาจจะไม่เข้าใจกัน เราอาจจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้ว ก็คุยกันเนี่ยแหละครับ แล้วก็มีพี่ๆ ผู้ใหญ่น่ารักๆ คอยสานสัมพันธ์”
บิวกิ้น : “ป้าบี (ผู้จัดการพีพี) เหรอ ผมว่าเราทำงานด้วยกัน มีแบ็กออฟฟิศเดียวกัน เวลามีอะไรเกิดขึ้น เราก็พูดคุยปรับจูนกันเรื่อยๆ อยู่แล้ว แล้วแต่เรื่อง บางเรื่องเข้าใจแล้ว แล้วก็ไปเลย”
พีพี : “เป็นคนง่ายๆ อยู่แล้ว เข้าใจเขาทุกเรื่อง”
บิวกิ้น : “แต่ผมไม่ค่อยเข้าใจหลายอย่าง”
พีพี : “นับหนึ่งล้านหนึ่ง”
บิวกิ้น : “นับหนึ่งหมายถึงเราสามารถฟังเพลงนับหนึ่งวนไป 1 ล้านครั้งได้”
ใจหายและคิดถึง เพิ่งผ่านครบรอบ 5 ปี “แปลรักฉันด้วยใจเธอ” จุดเริ่มต้น “พีพี-บิวกิ้น” มีความทรงจำที่ดีเยอะ
บิวกิ้น : “สุดๆ ครับ พอเห็นรูปมันก็ใจหายเหมือนกันนะ รู้สึกว่ามันนานแล้วเหมือนกัน 5 ปี ตอนนั้นไปอยู่ภูเก็ต ถ่ายทำที่โน่น เป็นช่วงเวลาที่ดีมาก สนุกมาก มีความทรงจำกับมันเยอะ ตอนรู้จักกันก็ไม่ได้คิดว่าเดี๋ยวอีก 3 ปีจะแยกย้ายหรืออะไร ก็คิดว่าไปเรื่อยๆ มันเป็นจุดเริ่มต้นพีพี-บิวกิ้นครับ”
พีพี : “พอเห็นรูปก็ใจหายเหมือนกัน 5 ปีมันผ่านไปเร็วมากเลย เรายังจำบรรยากาศที่ไปถ่ายทำด้วยกันได้อยู่เลย มันก็คิดถึงเหมือนกัน ก็จะมีทีมงานบางคนที่เราไม่ได้ไปเจอเขา บางคนก็ยังร่วมทำงานด้วยกันอยู่ตลอด (มันฟูลฟีลขนาดไหน เวลาคิดย้อนกลับไปว่าเส้นทางที่เราเดินผ่านมา จนถึงวันนี้ 5 ปีผ่านมา?) ว่าหน้าเราก็มาไกลมาก โตขึ้น สดใสขึ้น เป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น เก่งกันมากขึ้น 5 ปีผ่านอะไรกันมาเยอะ ล้านกว่าเรื่อง”
บิวกิ้น : “เยอะครับ ก็ใช้ความเชื่อ ความสู้ครับ ลุย บู๊ ผ่านไป ประสบการณ์ 5 ปี รู้สึกเหมือน 10 ปีเลย”
อัปเดตคอนเสิร์ตพีพี ที่มาเก๊า บัตรขายหมดแล้ว
พีพี : “วันที่ 29-30 พฤศจิกายน ที่มาเก๊านะครับ บัตรขายหมดแล้ว แต่ทุกคนก็ไปให้กำลังใจได้ครับ ติดตามดูกันได้ เดี๋ยวก็จะมีโปรเจกต์ถัดๆ ไป เดี๋ยวอัปเดตทางออฟฟิเชียลครับ”
ยันดีกันแล้วจริงๆ
พีพี : “หนึ่งล้านสอง หนึ่งล้านสาม ไหนพูดสิคะ (หันไปหาบิวกิ้น)”
บิวกิ้น : “หนึ่งล้านสี่”
พีพี : “เขาดีกันแล้ว”
บิวกิ้น : “ไม่ได้ทะเลาะกัน”