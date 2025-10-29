“เปิ้ล-จูน” แจกขนมจีน 1 พันชุด ยกย่อง “สมเด็จพระพันปีหลวง” ทรงป็นต้นแบบของครอบครัวที่ดี

“เปิ้ล-จูน” เผยสิ่งเดียวที่ทำได้ในชาตินี้ คือเป็นจิตอาสา แจกขนมจีน 1 พันชุด บริการประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง” เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ลั่นพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของคำว่าครอบครัวที่ดี เตรียมยกครอบครัวมาถวายสักการะ
วันนี้ (29 ต.ค.68) “เปิ้ล นาคร ศิลาชัย” ควงภรรยา “จูน กษมา”นำขนมจีน 1 พันชุดบริการประชาชน ที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมเปิดใจต่อสื่อมวลชนว่าพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของคำว่าครอบครัวที่ดี
เปิ้ล : “วันนี้ก็แกงหม้อแม่จูนเป็นแกงซี่โครงหมู ทำมาจากครัวสดๆ เมื่อเช้าเลย”
จูน : “วันนี้เราเริ่มทำประมาณเที่ยงเลย เพราะเราเข้าใจว่าตรงนี้อากาศร้อน แล้วเราทำสดให้ได้มากที่สุด แน่นอนว่ามันต้องเป็นเมนูของครัวแม่จูนอยู่แล้ว วันนี้ก็เป็นแกงซี่โครงหมูให้พี่ๆ ได้ทานรอ วันนี้จูนเอามาเต็มที่ 1,000 กว่าที่”
เปิ้ล : “จริงๆ เราตั้งใจว่าอยากจะมาตั้งแต่วันแรกๆ แล้ว แต่การเตรียมตัวของเรามันต้องมีการเตรียมตัวหลายอย่าง เพราะฉะนั้นตอนนี้เราพร้อมแล้วและตั้งใจที่จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ มาร่วมดูแลประชาชนกับทางโรงครัวพระราชทานด้วย และน้องบุ๋ม ปนัดดา วงศืผู้ดี ด้วย ก็ทำร่วมกันจนกว่าจะถึงพิธีใหญ่
จุดนี้คือจุดที่เขาจะจัดมาเรียบร้อยแล้วเพื่อความเป็นระเบียบ เพราะฉะนั้นคนที่มาสามารถเดินเข้ามาในจุดโรงครัวพระราชทาน ซึ่งตรงนี้เขาจะจัดระเบียบไว้ให้หมด เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละเทะไปกันหมด เพราะฉะนั้นคนที่มาเขาก็จะรู้ทันทีว่าเขาทำภารกิจของเขาเสร็จแล้ว เขาจะได้มาหาอะไรทานที่นี่ เพราะที่นี่มีของกินทุกอย่างเลย ทั้งเครื่องดื่ม ทั้งอาหาร ทั้งขนมหวาน”
เตรียมยกครอบครัวมาถวายสักการะพร้อมๆ กัน
เปิ้ล : “ก็ไม่ได้นัดกับใคร เราก็มาในฐานะครอบครัวเราด้วย ซึ่งเราก็พยายามใช้เวลาของเราตรงนี้ เดี๋ยวเร็วๆ นี้มันต้องเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุด เราอยากจะพาครอบครัวของเรา ลูกของเราทุกคนมาถวายสักการะพร้อมๆ กัน ซึ่งเดี๋ยวจะจัดวันกันอีกที (ตั้งใจจะมาช่วยงานกี่วัน?) ตามที่เราได้คุยกันเราก็คงทำไปเรื่อยๆ”
จูน : “คือยังไม่ต้อง 7 วัน 5 วัน ยังไม่ได้คิดแบบนั้น เรามีโอกาสสักครั้งหนึ่งแล้วก็อยากทำ เหมือนครั้งในหลวง ร.๙ เราก็มา”
ตั้งใจมาถวายงานเพื่อพระองค์ท่าน
เปิ้ล : “ใช่ครับ อยากเป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วยดูแลประชาชน”
เปลี่ยนเมนูอาหารเรื่อยๆ
จูน : “จูนจะพยายามเปลี่ยนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เพราะว่าอยากให้มากินของที่อร่อยด้วย เราเปลี่ยนเมนูให้เรื่อยๆ อยู่แล้ว”
เปิ้ล : “แล้วเราก็อยากจะทำถวายสมเด็จพระพันปีหลวงด้วย ซึ่งเราเรียกว่าเป็นแม่เป็นพ่อ ซึ่งเราเคารพท่านมากๆ อยู่แล้ว มาถึงวันนี้ก็เป็นสิ่งเดียวที่เราจะทำได้ในชาตินี้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำ”
จูน: “สำหรับของจูนยังไม่เคยเฝ้าเสด็จฯ ท่านเลยค่ะ”
เปิ้ล : “ของผมก็เคยหลายครั้งด้วยกัน เราก็มีความประทับใจพระองค์ท่านตั้งแต่สมัยที่เราอายุ 10 กว่าขวบ เป็นลูกเสือและได้เห็นท่านด้วยตาเปล่า ท่านขับรถผ่าน และในวันที่เรารับปริญญาตอนที่เราเรียนจบ เราก็รับจากพระหัตถ์ของทั้งสองพระองค์ท่าน แล้วเราก็ได้เจออีกมากมาย เพราะเราเกิดในรัชกาลของพระองค์ท่าน”
เผยไม่มีพ่อตั้งแต่เด็ก แต่ยังมีพ่อแม่ที่เป็นต้นแบบของครอบครัว
เปิ้ล : “แน่นอน ผมอาจจะเป็นคนที่ไม่มีพ่อตั้งแต่เด็ก คุณพ่อเสียตั้งแต่อายุ 3 ขวบ เพราะฉะนั้นทำไมวันนี้เรายังรู้สึกว่าเรามีพ่ออยู่ ถึงแม้ท่านจะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แล้ว เราก็ยังรำลึกอยู่เสมอว่าเรายังมีพ่อมีแม่ที่ทำให้เป็นต้นแบบของครอบครัวว่าครอบครัวที่ดีเป็นแบบไหนเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้คนที่อยู่บนฟ้าเห็น”
แม่จูน : “สักครั้งหนึ่งถ้าได้ทำอะไรได้ก็อยากจะทำให้เต็มที่ ก็ไม่ได้อยากจะทำในงานแบบนี้อะไรอยู่แล้ว แต่ว่ามันเป็นอีกสักครั้งที่เราทำได้เป็นครั้งสุดท้าย แล้วเราก็อยากทำให้เต็มที่ อะไรที่เต็มที่ได้ก็จะทำ”