“บิลลี่ โอแกน” เผย 3 วันแล้ว ทำหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน เล่าความปลาบปลื้มใจไม่มีวันลืม เคยถวายงานร้องเพลง “สมเด็จพระพันปีหลวง”

“บิลลี่ โอแกน” จิตอาสาพระราชทาน เผยอาหารทั้งหมด ในหลวง ร.๑๐ พระราชทานให้ประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ทุกวัน ได้สัมผัสความจงรักภักดีของคนไทยที่มากเกินกว่าจะเอาคำพูดไหนมาบรรยาย รับเคยได้ถวายงานร้องเพลง ปลาบปลื้มใจไม่มีวันลืม
ปักหลักเป็นจิตอาสาพระราชทาน แจกน้ำ-อาหารให้ประชาชนที่เดินทางจากทั่วสารทิศ ถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ อยู่บริเวณจุดคัดกรอง ภายในท้องสนามหลวง เป็นเวลา 3 วันแล้ว สำหรับ “บิลลี่ โอแกน”นักร้องชื่อดัง โดยเจ้าตัวได้เปิดใจว่าได้เห็นประชาชนเดินทางมาสักการะพระบรมศพเยอะมากๆ ความจงรักภักดีของคนไทยที่มีต่อแม่หลวงของแผ่นดินมีมากกว่าจะบรรยายเป็นคำพูดใดๆ
“วันนี้มาเป็นจิตอาสาพระราชทาน เพราะโดยปกติแล้วทีมงานเราก็จะมาเป็นจิตอาสาอยู่แล้วทุกวันสำคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันครบรอบวันพ่อ นี่ก็เป็นโอกาสพิเศษ เป็นความเศร้าโศกของพวกเรา แต่พวกเราก็มา อาหารทั้งหมดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กับประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพทุกวัน จะมีทั้งเอกชนต่างๆ มาออกบูธอาหาร แต่เราก็ต้องการพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่มาช่วยแจกประชาชนที่ทยอยกันมาทั้งวันเลย เราก็จะสลับกันมา มา 3 วันแล้วครับ
ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทุกอย่างทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ขนม หยูกยาต่างๆ หน่วยแพทย์ และมีรถสุขาเคลื่อนที่ ประชาชนที่เข้ามาสักการะพระบรมศพก็จะได้รับความสะดวกสบาย มีการดูแลจากเจ้าหน้าที่บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง ซึ่งใครมาก็ต้องแต่งกายให้เหมาะสม สุภาพสตรีก็นุ่งกระโปรงยาวคุมหัวเข่า งดกางเกงยีนส์ แล้วขอให้สีสุภาพ เป็นสีดำจะดีที่สุด ซึ่งข้างในมีให้ยืมกระโปรงด้วย แต่ถ้าจะให้ดีเตรียมมาเองจากบ้านจะได้รับความสะดวก”
ซาบซึ้งความจงรักภักดีของคนไทย มีมากเกินกว่าจะเอาคำพูดใดๆ มาบรรยาย
“เป็นหน้าที่ของพวกเราที่มีความถวายความจงรักภักดีอะไรได้เราก็ยินดีทำ (ประชาชนเดินทางมาตลอดทั้งวันเลย เรารู้สึกยังไงบ้าง?) พวกเราก็ได้เห็นว่าความรักที่คนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีความจงรักภักดีต่อสถาบันมีเยอะมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่ผมได้แจกกาแฟให้ ส่วนใหญ่ก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดกันเยอะ แล้วก็จะทยอยมาเรื่อยๆ ตลอดทั้งปี คิดว่าความจงรักภักดีของคนไทยเรามีมากเกินกว่าที่จะเอาคำพูดใดๆ มาบรรยาย”
เคยถวายงานร้องเพลง ปลาบปลื้มใจไม่มีวันลืม
“เคยครับ ถวายงานร้องเพลงในสมัยอดีต ซึ่งความรู้สึกปลาบปลื้มใจแบบไม่มีวันลืม พระองค์ท่านทรงเสด็จที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ และเราได้มีโอกาสได้ร้องเพลงที่นั่น
สิ่งที่ยึดมาเป็นหลักนำในชีวิต คือการช่วยเหลือคนอื่น เพราะโดยตลอดพระชนม์ชีพของสมเด็จพระพันปีหลวง ท่านเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชตลอดเวลา ตั้งแต่สมัยทั้งสองพระองค์ทรงยังเยาว์พระชันษา ท่านก็ออกเยี่ยมประชาชนมาโดยตลอด จนถึงเมื่อทรงมีพระพรรษาเยอะแล้ว ท่านไปไม่ได้ ก็มอบหมายให้หน่วยงานอื่นดูแล และท่านก็ติดตามงานมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทสำคัญของสมเด็จพระพันปีหลวง ท่านเป็นผู้ที่กอบกู้งานศิลปหัตถกรรมของเมืองไทยทั่วประเทศ และรวบรวมมาอยู่ในที่เดียวกันที่เราเรียกว่าศูนย์ศิลปาชีพ ซึ่งก็ทำให้ประชาชนต่างจังหวัดต่างๆ ทั้งส่วนที่ใกล้ไกลได้มีงานทำ และได้รักษาสืบสานวัฒนธรรมของไทย”
เผยหากไร้ซึ่งแม่หลวงของแผ่นดิน คงไม่มีวันฟื้นฟูโขนขึ้นมาได้
“แล้วก็ยังมีอีกมากมายที่ท่านยังทรงทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโขน เป็นศิลปะไทย ถ้าปราศจากท่านแล้ว โขนก็อาจจะไม่มีวันฟื้นฟูขึ้นมา เพราะฉะนั้นถือว่าพระองค์ท่านทรงเป็นผู้ที่ทำงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช แต่คนละด้าน พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงดูแลเรื่องน้ำ เรื่องดิน เรื่องฟ้าฝนให้กับประชาชน ส่วนสมเด็จพระพันปีหลวงท่านดูแลในเรื่องการประกอบอาชีพของแม่บ้านต่างๆ เช่น ทำเครื่องจักสาน การทอผ้า อะไรที่เป็นหัตถกรรมทั้งหมดท่านก็ทรงช่วยเหลือโอบอุ้มและรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และรวบรวมเข้าไว้เป็นศูนย์ศิลปาชีพ และทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วย นี่คือสิ่งที่ท่านทำไว้และเราไม่มีวันลืม”