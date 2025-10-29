“บุ๋ม ปนัดดา” กลั่นจากหัวใจลูกที่เห็นแม่ของแผ่นดินทรงงานหนักทุกวันจนถึงตี 4 ตื่นบรรทม 7 โมงเช้ายังทรงงานต่อ

“บุ๋ม ปนัดดา” กลั่นจากหัวใจของลูกที่เห็นแม่ของแผ่นดินทรงงานหนักจนถึงตี 4 ตื่นบรรทม 7 โมงเช้ายังทรงงานต่อ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จะสืบสานต่อจากนี้ให้ดีที่สุด แม้ทำได้แค่เพียงธุลีนึงก็ตาม ยกพระองค์คือต้นแบบของการทำความดี
วันนี้ (29 ต.ค. 2568) มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามแสดงความอาลัยด้วยความจงรักภักดีในสมุดหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยเปิดให้เข้าถวายสักการะฯ ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
ซึ่งในวันนี้ มีคนบันเทิง เดินทางมาบริการอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนหลายราย อาทิ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลินิธิองค์กรทำดี ย้ายจากข้างศาลหลักเมือง มาในสนามหลวง ใกล้จุดคัดกรอง , บิลลี่ โอแกน, เปิ้ล นาคร - จูน กษมา ศิลาชัย นำขนมจีนมาบริการ 1 พันชุด รวมทั้งมีประชาชนตั้งบูธอาหารเจให้สำหรับคนที่กินเจด้วย โดย บุ๋ม ปนัดดา ได้เปิดใจกับสื่อมวลชน
“วันนี้เห็นว่าย้ายจากจุดเดิมมาอยู่ตรงนี้ เพราะว่าคุยกันแล้วทางเจ้าหน้าที่เองและตัวเราเองก็อยากเป็นจิตอาสาเหมือนกับทุกๆ คน แล้วก็ได้รับโอกาสให้มาตั้งโรงครัวข้างในการทำถวายและที่สำคัญจะได้เป็นอาหารพระราชทานเหมือนๆ ทุกที่ แล้วพวกเราก็จะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเป็นจิตอาสากันทุกๆ คน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อความสะดวกกับการจัดการให้ดูเป็นระเบียบและความสะอาดทุกอย่างด้วย
ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ท้องสนามหลวงเลย จุดลงทะเบียนฝั่งธรรมศาสตร์ ก็สามารถมาตรงนี้ได้ ส่วนอาหารก็จะสลับสับเปลี่ยนกันในทุกวัน เพราะว่าเพื่อนพี่น้องดาราหลายๆ คนก็อยากจะมาเป็นหนึ่งเดียวกับเราด้วย อย่างวันนี้ก็จะเป็นพี่เปิ้ล นาคร มีขนมจีนมาให้ 1,000 ชุด ในแต่ละวันก็จะมีศิลปินดาราอยากจะมาร่วมงานตรงนี้ แต่อาจจะทำทุกวันเหมือนเราไม่ไหวก็เลยจะมาแบบคนนั้นมาวันนั้น คนนั้นมาวันนี้ บุ๋ม ปนัดดาก็มีหน้าที่จัดคิวให้
ส่วนพี่เปิ้ล นาครก็จะมาจุดของเราเลย เราก็จะรู้ว่าวันนี้เราจะต้องทำอาหารประมาณไหน จะมีคนอื่นมาแจมมากน้อยแค่ไหน หรือนอกเหนือจากศิลปินดาราแล้วก็จะมีพี่น้องประชาชนหลายคนอยากจะมาร่วมตรงนี้ด้วยกับทางบุ๋ม อย่างเช่นวันนี้ก็จะมีกล้วยหอมมาล็อตใหญ่เลย เรียกว่าน่าจะทุกคนสามารถทานได้
ที่ตั้งเป้าไว้ในการทำงาน ณ วันแรกก็คือประมาณอย่างน้อย 1 เดือนเต็ม แต่ทีนี้ก็ต้องดูมวลชนด้วยว่าจะมากันมากน้อยแค่ไหน และเห็นบอกว่านี่ยังไม่เยอะมาก แต่ถ้าสักประมาณวันที่ 9 พ.ย.ที่ประชาชนสามารถเข้ามากราบพระบรมศพได้อันนั้นก็จะต้องระดมคนอีกเยอะเลย ซึ่งจำนวนอาหารอาจจะต้องเพิ่ม”
เผยคนดังติดต่อเข้ามาเยอะมากอยากเข้ามาช่วย
“ตอนนี้มีติดต่อมาเยอะมากเลย เดี๋ยวจะมีอ้น (สราวุธ มาตรทอง) กำลังลงคิวกันอยู่ เพราะตัวศิลปินดาราเองบางคนต้องจัดการตัวเองจากต่างประเทศบ้างอะไรบ้าง แต่บางคนก็จะส่งเป็นของมาเฉยๆ เพราะว่าต้องขอกราบเรียนไว้ตรงนี้ก่อนว่าเราไม่ได้รับบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น อยากจะถวายงานด้วยหัวใจ
สำหรับตัวบุ๋มเองแล้วแต่คิวงาน อย่างบางวันมีถ่ายทอดสดของรายการ ตัวเองก็ต้องไปทำงานก่อน แต่ทีมงานจะอยู่ทุกวันจะอยู่สแตนบายทุกวันตรงนี้ตั้งแต่ 10.00 น. จนถึงเย็นๆ จนกว่าจะดูแลพี่น้องประชาชนได้หมด ซึ่งก็จะมีอาหารน้ำดื่มสลับๆ เพราะว่าเราเองก็ต้องดูด้านข้างด้วย ว่าเขาจะทำอะไรยังไงบ้าง จะได้ไม่ล้นจนเกินไป ไม่น้อยจนเกินไป เพราะด้วยพลังของทีมงานเราเองบุ๋มเชื่อว่าเราสามารถจัดได้ตลอดอยู่แล้ว เพราะว่าการทำงานของบางคนคือถ้าทำทุกๆ วันก็อาจจะล้าได้อะไรได้ เราเป็นหน่วยเสริมที่แข็งแกร่งมากเราบอกตรงนี้ได้เลย ดังนั้นใครมีของอะไรก็สามารถมาเสริมกับเราได้”
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ อยากถวายงานครั้งสุดท้าย
“ใช่ค่ะ เพราะด้วยความตัวบุ๋มเองเคยได้ถวายงานพระองค์ท่าน แล้วเราสำนึกได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เป็นความตั้งใจอยากถวายงานเป็นครั้งสุดท้ายให้กับพระองค์ท่าน ก็เป็นความตั้งใจตั้งแต่รู้ข่าว อยากจะทำให้ดีที่สุด”
บอกพระองค์ทรงงานหนักถึงตี 4 พอ 7 โมงเช้าตื่นบรรทมมาทรงงานอีก
“ทุกๆ ครั้งที่เราเห็นพระองค์ท่าน พระองค์ท่านจะสิริโฉมงดงามมาก ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็ตาม ซึ่งเป็นภาพที่เราเห็นตั้งแต่เด็กๆ ในพระราชกรณียกิจ แล้วพอตอนโตขึ้นมาเราได้ลงพื้นที่เองจริงๆ แล้วถึงได้รู้ว่าบางพื้นที่พระองค์ท่านไม่จำเป็นต้องไปเลย และในหลายพื้นที่ก็ไม่ใช่ที่ที่ประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าไปเดินถึงได้แต่พระองค์ท่านทรงไปถึง ทรงดูแลประชาชนทุกคนอย่างต่อเนื่อง แล้วเราเห็นพระองค์ท่านก็ยังคงสิริโฉมงดงาม ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
ท่านเป็นต้นแบบในการทำความดี บุ๋มก็เลยอยากจะทำให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันในแรงที่เราพอจะทำได้ และพระองค์ท่านดูแลพี่น้องประชาชนหนักมาก อย่างที่บุ๋มเคยได้ไปถวายงาน ท่านทรงงานถึงตี 4 พอ 7 โมงเช้าท่านตื่นบรรทมมาทรงงานอีกแล้ว ท่านบรรทมน้อยมากเลยค่ะ จนเรารู้สึกว่าเบื้องหลังจริงๆ ที่เราไม่เคยเห็นภาพเราเห็นภาพสวยงามของพระองค์ท่าน แต่จริงๆ แล้วท่านทรงงานเยอะมาก และเหนื่อยมาก อย่างเช่น ดูแลประชาชนในเรื่องของผ้า เรื่องฝีมืออาชีพ การสร้างตลาดในวงการผ้า รวมถึงการพัฒนาเรื่องโขนพระราชทาน อีกหลายต่อหลายอย่างที่ท่านทรงทิ้งมรดกให้กับประเทศไทยไว้”
จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเหมือนที่พระองค์ทรงทำไว้ แม้ได้เพียงธุลีนึงก็ตาม
“อยากพูดจากหัวใจของประชาชนคนนึงว่าจากวันนี้เป็นต้นไปจะพยายามสืบสานสิ่งที่พระองค์ท่านสร้างไว้และทิ้งไว้ให้กับประเทศไทยให้ดีที่สุด จะทำทุกๆ วันให้ดีที่สุดเช่นเดียวกัน เหมือนอย่างที่พระองค์ท่านทำไว้ แม้ได้เพียงธุลีนิดนึงของพระองค์ท่านก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด นี่คือหัวใจของลูกคนหนึ่งที่เห็นแม่ของแผ่นดินทรงงานทุกๆ วัน จนกระทั่งทิ้งทุกๆ สิ่งทุกๆ อย่างไว้ให้กับประเทศไทยจนวินาทีสุดท้าย จะสืบสานต่อจากนี้เป็นต้นไปให้ดีที่สุด”