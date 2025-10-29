"เฉิน-แบคฮยอน-ซิ่วหมิน" แห่ง EXO แพ้คดีข้อพิพาทกับ SM Entertainment เกือบทั้งหมด

สมาชิกวง EXO ทั้งสามคน ได้แก่ เฉิน แบคฮยอน และซิ่วหมิน (หรือที่รู้จักในชื่อกลุ่ม CBX) ได้พ่ายแพ้ในคดีความส่วนใหญ่ที่ยื่นฟ้องต่อค่ายต้นสังกัด SM Entertainment
ตามรายงานจากแวดวงกฎหมายเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา มีการระบุว่าคดีแพ่ง อาญา และปกครองหลายคดีที่ CBX ฟ้องร้อง SM Entertainment ถูกศาล ยกฟ้องหรือสรุปผลโดยไม่มีการตั้งข้อหา เป็นส่วนใหญ่
ความขัดแย้งระหว่าง CBX และ SM Entertainment เริ่มต้นขึ้นในเดือนมิถุนายน 2023 เมื่อทั้งสามคนยื่นขอยกเลิกสัญญา โดยอ้างว่า SM บังคับให้พวกเขาอยู่ภายใต้สัญญาระยะยาวอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เปิดเผยข้อมูลทางบัญชีอย่างโปร่งใส จนนำไปสู่การสูญเสียความไว้วางใจ
ทาง SM Entertainment รีบออกมาปฏิเสธทันที โดยระบุว่ามี “แรงกดดันจากภายนอกที่พยายามยื่นข้อเสนอที่ไม่สมเหตุสมผล” พร้อมตั้งข้อสงสัยว่ามีการ “ชักจูงศิลปิน” จากบุคคลภายนอก
CBX ได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อผู้บริหารของ SM ในข้อหาฉ้อโกงภายใต้พระราชบัญญัติการลงโทษทางอาญาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แต่คดีดังกล่าวถูก ปิดโดยไม่มีการตั้งข้อหา เมื่อ CBX ยื่นอุทธรณ์ ศาลอัยการก็ได้ ยกคำอุทธรณ์ เช่นกัน
นอกจากนี้ ทั้งสามยังยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ SM เปิดเผยและให้คัดสำเนาเอกสารบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของวง EXO ตลอด 13 ปีที่ผ่านมา แต่ศาลได้อนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับช่วงเริ่มต้นของสัญญาใหม่เท่านั้น ส่วนคำขอในส่วนอื่นถูก ปฏิเสธทั้งหมด
CBX ยังได้รายงานเรื่องนี้ต่อ กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว รวมถึง คณะกรรมการการค้าที่ยุติธรรม (Fair Trade Commission) โดยกล่าวหาว่า SM ละเมิดกฎการเปิดเผยบัญชีและให้การสนับสนุนที่ไม่เป็นธรรม ทว่าทั้งสองหน่วยงานต่างสรุปผลว่า “ไม่พบการกระทำผิด” และ “ไม่มีการตั้งข้อหา”
ด้วยการที่คดีทั้งหมดของ CBX — ทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง — จบลงด้วยการถูกยกฟ้องหรือไม่มีความผิด การดำเนินงานในอนาคตของสามสมาชิกนี้อาจเผชิญอุปสรรคมากขึ้น
ขณะเดียวกัน วง EXO ที่ปัจจุบันประกอบด้วย ซูโฮ ชานยอล ดีโอ ไค เซฮุน และเลย์ เตรียมจัดแฟนมีตติ้งชื่อ “EXO’verse” ในวันที่ 13 และ 14 ธันวาคมนี้ ที่ Inspire Arena เมืองอินชอน และยังมีแผนจะออกอัลบั้มเต็มลำดับที่แปดในช่วงไตรมาสแรกของปี 2026 พร้อมกลับมาทำกิจกรรมในฐานะวงอีกครั้ง