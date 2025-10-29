"คริส อีแวนส์" ได้เป็นคุณพ่อแล้ว

คริส อีแวนส์ และอัลบา บัปติสตา ต้อนรับลูกคนแรกอย่างเงียบ ๆ
หลังจากคบหาดูใจกันมาหลายปีและเข้าพิธีวิวาห์ในปี 2023 ล่าสุด นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง คริส อีแวนส์ และนักแสดงสาวชาวโปรตุเกส อัลบา บัปติสตา ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามรายงานของเว็บไซต์ TMZ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทั้งคู่ได้ให้กำเนิดลูกคนแรกเมื่อวันเสาร์ ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ทั้งสองยังไม่ได้ออกมาประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและเพศของทารกยังไม่ถูกเปิดเผย ขณะที่ตัวแทนของทั้งคู่ก็ยังไม่ให้ความเห็นใด ๆ กับสื่อ
คริสและอัลบาแต่งงานกันเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2023 ในพิธีเล็ก ๆ ที่จัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัวในเคปคอด หลังจากนั้นประมาณเก้าเดือน ทั้งคู่จึงเปิดตัวความสัมพันธ์ผ่านอินสตาแกรมอย่างเป็นทางการ
กระแสข่าวเรื่องการตั้งครรภ์เริ่มเป็นที่พูดถึงตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เมื่อแฟนเพจหนึ่งได้โพสต์ข้อความอวยพรวันพ่อให้กับคุณพ่อของทั้งคู่ โดยคุณพ่อของอัลบา — หลุยซ์ บัปติสตา — ได้คอมเมนต์ตอบว่า “ขอบคุณมาก คริส คราวนี้ถึงตาคุณแล้วนะ!” ซึ่งแฟน ๆ หลายคนตีความว่าเป็นการบอกใบ้ถึงการมีทายาท
หลังพิธีแต่งงาน คริส อีแวนส์ เคยให้สัมภาษณ์กับ Access Hollywood เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 ว่าอยากมีลูกในอนาคต “ผมหวังว่าจะได้เป็นพ่อคน” เขากล่าว พร้อมเสริมว่า “คำว่า ‘พ่อ’ เป็นตำแหน่งที่น่าตื่นเต้นที่สุด”
ในปี 2025 คริส อีแวนส์ได้แสดงในภาพยนตร์ Honey Don’t!, Materialists และล่าสุด Sacrifice โดยคาดว่าเขาจะกลับมารับบทในจักรวาลมาร์เวลอีกครั้งใน Avengers: Doomsday แม้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ ขณะที่อัลบา บัปติสตา เพิ่งมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Borderline และเตรียมปรากฏตัวในผลงานใหม่ Mother Mary และ Voltron เร็ว ๆ นี้