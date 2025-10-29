จบสักที! "ครูเต้ย" ยอมจ่าย 10 ล้าน ค่าเลี้ยงดูบุตร 20 ปี ไม่ต้องมีใบเสร็จ

ได้บทสรุปสักที สำหรับคู่อดีตสามีภรรยา "ครูเต้ย อภิวัฒน์ บุญเอนก" และ "ขนม ศศิกานต์" ปมค่าเลี้ยงดูบุตรที่ยืดเยื้อมานาน ล่าสุด "ทนายพัฒน์" ทนายฝั่งขนม ได้โพสต์ข้อความพรัอมเช็กอินที่ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ขอนแก่น ระบุว่าครูเต้ยยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรแบบเหมาจ่ายจำนวน 10 ล้านโดยไม่ต้องมีใบเสร็จ และต่างฝ่ายจะไม่พาดพิงถึงกันอีก
"สรุปผลคดีวันนี้
1. มารดายินยอมให้บิดารับรองบุตรทั้งสองได้ตามกฎหมาย
2. ให้มารดาเป็นฝ่ายใช้อำนาจปกครองบุตรทั้งแต่เพียงผู้เดียว แต่ไม่ตัดสิทธิ์บิดามาเยี่ยมเยียนได้ตามความเหมาะสม
3. บิดายอมชำระค่าเลี้ยงดูบุตรทั้งสองเเบบเหมาจ่ายไม่ต้องมีใบเสร็จให้มารดาเป็นเงิน 10 ล้านบาท โดยผ่อนชำระเดือนละไม่น้อยกว่า 3 หมื่นบาท ให้เสร็จสิ้นภายใน 20 ปี นอกนั้นมารดาเป็นฝ่ายรับผิดชอบ
4. ทั้งสองฝ่ายจะไม่โพสต์หรือเขียนข้อความสื่อถึงกันเพื่อให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหาย หากฝ่าฝืนปรับ 5 หมื่นบาทต่อครั้ง
—ขอให้ทุกคนมีความสุข—
————————————————————
#ทนายพัฒน์ ✨✨✅
ยินดีให้คำปรึกษากฎหมาย
โทร. 087-813-3012 เวลา 09.00-19.00 น. 🩺"
ด้านครูเต้ยโพสต์ ผ่านไปด้วยดี ที่เหลือหลังจากนี้ทำเพื่อความสุขเด็กๆ