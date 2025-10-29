"ณวัฒน์" ไลฟ์เรียกเรียงตัว คนแกล้งโอนเงินเข้าบริษัท ขีดเส้นตาย 2 ทุ่ม ไม่ติดต่อฟ้องกราวรูด ฟาดอีก "กัน จอมพลัง" อย่าทำเป็นฮีโร่

"ณวัฒน์" ไลฟ์เรียกเรียงตัว คนแกล้งโอนเงินเข้าบริษัท ขีดเส้นตาย 2 ทุ่ม ไม่ติดต่อฟ้องกราวรูด ยันไม่โกรธ "ดิว ธีรภัทร" พาดพิง อาจได้รับสาส์นจากฝั่งเดียว โวยยังไม่ได่เงินคืนจากมูลนิธิ กัน จอมพลังช่วยสู้ ฟาดกันไม่ต้องทำเป็นฮีโร่ อีก 5 หมื่นคืนแน่!
หลังจากเพจท่านเปา ออกมาแย้มว่า "ณวัฒน์ อิสรไกรศีล" เตรียมฟ้องคนกลั่นแกล้งโอนเงินเข้าบริษัท 1 บาทบ้าง 50 สตางค์บ้าง รวมๆ แล้วนับร้อยคน
ล่าสุดวันนี้ (29 ต.ค.) ณวัฒน์ไลฟ์สดในติ๊กต๊อกฃายน้ำพริก พร้อมประกาศรายชื่อเรียงตัว บอกให้ติดต่อกลับหาทนายภายในวันนี้ ก่อนสองทุ่ม อาจไม่เอาเรื่องถ้ายอมรับและขอโทษ แต่ถ้าไม่ติดต่อ จะขออนุมานว่าเป็นบัญชีม้า พร้องฟ้องทุกคน
นอกจากนี้ ณวัฒน์ เผยถึง "ดิว ธีรภัทร" ว่าไม่โกรธที่พาดพิง คาดได้รับสาส์นฝ่ายเดียว ประทับใจตั้งแต่ซื้อรถให้แม่ เป็นคนกตัญูญู แต่อยากให้ดิวลองคิดในมุมตนที่โดนแบบนี้บ้าง
ส่วนกรณี "กัน จอมพลัง" ไม่ต้องทำเป็นฮีโร่ เงิน 5 หมื่นแรกคืนแน่ ไม่ต้องมาบอกให้ซื้อน้ำพริกแจกคน ส่วน 5 หมื่นหลัง ยังไม่ได้รับจากมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้แต่อย่างใด