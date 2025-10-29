“จี๋ สุทธิรักษ์” เฉลย เทศกาลเจนนี่ถูกยกเลิกกี่ออเดอร์? ป้อง “เมย์ วาสนา” โดนด่ายับ อ้างชื่อ “แจ็คสัน หวัง - แบมแบม” ดันยอดขาย

“จี๋ สุทธิรักษ์” ยอมรับถูกยกเลิกออเดอร์ 20-25 เปอร์เซ็นต์กับเทศกาลเจนนี่ แต่มองเป็นเรื่องปกติ ความคุ้มค่าคือคนรู้จักโปรดักส์มากขึ้น ป้องดรามาอ้างชื่อ “แจ็คสัน หวัง - แบมแบม” ดันยอดขาย ด้วยความสัตย์จริง ไม่ได้คิดถึงพาร์ตนั้น แต่เชื่อมือ “เมย์ วาสนา” พูดจริงทำจริง แต่ปัจจัยอื่นคุมไม่ได้ ปีหน้าโชว์ร่างทอง เบียวที่สุดในประวัติศาสตร์หนังไทย
ไปนั่งหล่อๆ กระตุ้นยอดขายให้กับแบรนด์ตัวเองที่ทำร่วมกับพาร์ตเนอร์อย่าง “เมย์ วาสนา อินทะแสง” งานนี้ “จี๋ สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร” เผยเป็นการเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ ซึ้งพูดไม่ทันใครเลย พร้อมเคลียร์แทนเมย์ วาสนา หลังโดนด่ายับ อ้างชื่อ “แจ็คสัน หวัง” และ “แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” ดันยอดขาย
“ได้ค้นพบว่าผมพูดไม่ทันใครเลย ขายอะไรไม่ได้เลย ไปนั่งให้กำลังใจทุกคน ได้รู้ว่าการขายของออนไลน์ไม่ง่ายเลย ใช้เอเนอร์จี้เยอะมาก หัวต้องเร็วมากๆ ผมเป็นคนขายอะไรไม่เก่ง แนะนำสรรพคุณมากกว่า
(นั่งหล่อๆ ในไลฟ์?) หวังว่าจะพอดูได้บ้างครับ ตอนไปก็ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรเป็นพิเศษ ผมอยากแนะนำโปรดักส์ให้เขาได้เข้าใจมากขึ้น”
ลั่นถูกยกเลิกออเดอร์ 20-25 เปอร์เซ็นต์ แต่เป็นเรื่องปกติ ความคุ้มค่าคือคนรู้จักโปรดักส์มากขึ้น
“พี่เมย์เข้าใจตลาดอยู่แล้ว เป็นเรื่องปกติ อย่างเรากดของเข้าตะกร้าเราอาจเปลี่ยนใจ ก็เรื่องปกติ ยอดยกเลิกประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์ครับ ความคุ้มค่าของผมคือคนรู้จักโปรดักส์ จริงๆ ไม่ได้ตั้งใจจะไปเพิ่มยอดขายอะไร แค่อยากให้เป็นอีกหนึ่งช่องทาง คนรู้ว่าสินค้าตัวนี้ช่วยเรื่องอะไร เปิดการมองเห็น พี่เมย์ก็แฮปปี้ ทีมก็แฮปปี้ ทุกคนทำงานหนัก มีหลายพาร์ตจะเปิดตัวเร็วๆ นี้ เดือนหน้าจะเปิดโปรดักซ์ใหม่ ขอฝากเนื้อฝากตัว ฝากหัวใจไว้ด้วย
ผมก็ได้ตอบคำถามเล็กๆ น้อยๆ ที่คนสงสัย เช่น คุณภาพ สาร แหล่งที่มา แต่ก็คุ้มค่า ทำให้ได้เรียนรู้หลายๆ อย่างเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ที่ผมไม่เคยได้เข้าไป ตัวผมไม่น่าได้ไปแล้ว น่าจะเป็นทีม ผมกำลังเปิดกล้องโปรเจกต์ใหม่ เดือนหน้าจะเปิดโปรดักส์ใหม่ด้วย
วันนั้นทุกคนเก่ง ทุกคนมีเอเนอร์จี้พร้อมส่งต่อมากๆ เรื่องพลังงานบวกเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ อยู่ใกล้คนโพสิทีฟ ก็จะได้รับแรงผลักดัน ไม่ใช่แค่เรื่องขายของ แต่มันจะทำให้วันทั้งวันเป็นวันที่ดีหรือแย่ได้ก็เพราะคนรอบข้าง ซึ่งผมน่าจะไม่ได้ช่วยอัปสกิล ไปๆ มาๆ ผมว่าผมถนัดพาร์ตหลังบ้านมากกว่า”
แจงดรามาอ้างชื่อ “แจ็คสัน หวัง - แบมแบม” ดันยอดขาย ด้วยความสัตย์จริง ไม่ได้คิดพาร์ตนี้
“ส่วนตัวผมในฐานะแบรนด์ เราอยากทำให้เรื่องการดูแลตัวเองไม่น่าเบื่อ เลยเกิดการคิดแคมเปญสนุกๆ รวมถึงการชวนพรีเซ็นเตอร์ ถ้าใครรู้สึกว่าเหมาะกับโปรดักซ์ เขาเข้ามาแล้วสนุก แบรนด์สนุก ผู้บริโภคหรือทุกคนก็สนุก เราก็อยากทำสิ่งนั้น แต่เท่าที่คุยกับพี่เมย์ แพลนจะทำให้ดีที่สุด เข้าใจว่ามีแฟนๆ อยากเห็น อยากทำให้ทุกคนแฮปปี้ให้ได้ ส่วนที่มองว่าเอาชื่อมาดันยอดขาย ด้วยความสัตย์จริงนะครับ ผมเองก็อาจไม่ได้คิดพาร์ตนี้ แค่ผมพูด ผมยังพูดไม่ทันใครเลย แค่ผมอยากฝากอนงค์ คูปองก็มาแล้ว ผมทำตัวไม่ถูกเลยครับ จริงๆ แพลนก็มีหลายอย่าง และเปลี่ยนแปลงตามแผนการตลาดเรื่อยๆ อยู่แล้ว”
ย้ำ “เมย์ วาสนา” ทำอะไรสุดความสามารถ พูดจริงทำจริง แต่ปัจจัยอื่นควบคุมไม่ได้
“พี่เมย์ตั้งใจทำงาน เวลาเขาอยากทำอะไร เขาก็พยายามทำสุดความสามารถจริงๆ เขาเป็นคนพูดจริงทำจริง แต่อาจมีปัจจัยที่เราเองควบคุมไม่ได้ในความเป็นจริง เรื่องคอมเมนต์ต่างๆ เอาจริงๆ นะพี่ ช่วงนี้ผมไม่ได้คุยกับมนุษย์เลย อยู่กับการเตรียมตัวร่างกายให้โปรเจกต์ใหม่ โปรเจกต์ร่างทองที่เคยอัปเดตพี่ๆ ไว้รอบที่แล้ว ให้รอดูครับ”
แย้มหนังเรื่องใหม่จะเบียวที่สุดในประวัติศาสตร์หนังไทย
“โปรเจกต์ใหม่น่าจะเป็นหนังที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย ถ้าสปอยอะไรสักอย่างได้ ก็น่าจะเบียวที่สุดในประวัติศาสตร์หนังไทยเรื่องนึง ไม่เปลืองตัว แต่เป็นการซ้อม เพราะบทเป็นพล็อตนี้อยู่แล้ว ได้ดูปีหน้า ปีนี้ดูอนงค์ก่อนครับ”