ไม่สอนลูกแล้วใครจะสอน “ทาทา ยัง” เติบโตมากับแม่หลวง ขอเป็นคนไทยที่ภาคภูมิใจที่มีพระเจ้าแผ่นดิน

“ทาทา ยัง” เติบโตมากับแม่หลวงของแผ่นดิน ใจสลายที่สุดรู้ข่าว สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต “น้องเร” ภูมิใจแม่เคยร้องเพลงถวายงาน ลั่นพ่อแม่ไม่บอกลูก แล้วลูกจะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างไร มองไม่ใช่เรื่องไม่ดี เคารพคนสำคัญต่อประเทศชาติ ในฐานะศิลปินจะเป็นคนไทยที่ดีที่สุด เป็นคนไทยที่ภาคภูมิใจที่มีพระเจ้าแผ่นดิน
เป็นอีกหนึ่งคนในวงการ ที่มีโอกาสร้องเพลงถวายงาน ในหลวง ร.๙ และ สมเด็จพระพันปีหลวง ในงานเปิดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 สำหรับ “อมิตา ทาทา ยัง” ซึ่งเจ้าตัวเผยในงาน Dove ปรับโฉมใหม่ในรอบ 10 ปี ยอมรับว่านาทีที่รู้ข่าวสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคต ใจสลายมาก เพราะตนเติบโตมากับแม่หลวงของแผ่นดิน
“เป็นงานเปิดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ถ้าจำไม่ผิด ก็ได้ร้องเพลงถวาย ทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระพันปีหลวง ตอนนี้ดูก็ยังรู้สึกอยู่เลย ว่าเป็นเกียรติที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้แล้วจริงๆ ที่ได้มีโอกาสได้ถวายงานทั้งสองพระองค์ค่ะ ตอนได้ทราบข่าวก็ใจสลาย เชื่อว่าหลายๆ คนรู้สึกเหมือนทา เพราะเติบโตมากับพระองค์ท่าน แล้วตัวเราเองเกิดมาก็เห็นแม่หลวงแล้ว ต้องใช้คำนี้
ทาเส้นเสียงอักเสบ แล้วไปโรงพยาบาลมาแล้วก็กลับมา กำลังจะทานยานอน โทรศัพท์ก็เริ่มดังถี่มาก ตอนแรกก็ยังแบบจริงเหรอ ยังใจเย็นอยู่ แต่พอสักตอนตี 2-3 เอาแล้ว ไม่ไหวแล้ว ภาพในงานเอเชียนเกมส์มันขึ้นมาทันทีเลยค่ะ เพราะน่าจะเป็นโมเมนต์ที่ทาประทับใจที่สุดในชีวิตแล้ว คือทุกพระองค์อยู่ตรงนั้น เราได้เป็นตัวแทนของประเทศชาติที่ไปร้องในงานที่พิเศษมากๆ
จริงๆ ตอนนี้ได้คลิปมาแล้วเดี๋ยวจะลงให้ดู เมื่อวานพอได้คลิปจากแฟนคลับ ก็อวดให้ลูกดูเลย เพราะเรโทร.มาถามว่าคุณแม่ทราบข่าวหรือยัง ก็บอกลูกว่าหม่ามี้เคยได้ไปร้องเพลง เขาก็บอกว่า so proud of you ภูมิใจในแม่ เราก็บอกว่าเป็นเกียรติของแม่มากกว่า ที่ได้รับใช้พระองค์ท่าน ทาคิดว่ายุคก่อนหน้าทา ยุคทา น่าจะเข้าใจมากๆ”
บอกลูกเสมอต้องเคารพ ทุกอย่างบนผืนแผ่นดินนี้ พระองค์ท่านสร้างมา มองไม่ใช่เรื่องไม่ดีเคารพคนสำคัญต่อประเทศชาติ
“จริงๆ แล้วทาบอกลูกเสมอ ว่ายังไงก็ตามเราต้องเคารพ เพราะหลายๆ อย่างที่เรายืนอยู่บนนี้ บนพื้นแผ่นดินนี้ ท่านก็สร้างมาให้ ท่านก็เมตตาประชาชน แล้วก็หลายๆ อย่าง คือทาคิดว่าถ้าเกิดไม่มีคุณพ่อคุณแม่บอกลูกต่อในเรื่องนี้ แล้วลูกเขาจะไปเข้าใจได้ยังไง แล้วทาว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดี กับการที่เราจะเคารพคนที่สำคัญต่อประเทศชาติของเรา ส่วนคำสอนพระองค์ที่เอามาปรับใช้ ยากจังเลย หมดเลยค่ะ ทาว่าเศษเสี้ยวหนึ่งของทา คงทำได้ไม่เท่าที่ท่านทำให้กับเราเลย ในฐานะศิลปินจะเป็นคนไทยที่ดีที่สุดค่ะ จะเป็นคนไทยที่ภาคภูมิใจ ที่มีพระเจ้าแผ่นดินแบบนี้”