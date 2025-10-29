“คิมเบอร์ลี่” ดีใจกับ “โบว์” อินเลิฟ แต่ไม่ยุ่ง! อเมซิ่งความแซบ “แบล็กพิงก์” เป็นบลิ๊งค์อย่างเป็นทางการ

“คิมเบอร์ลี่” ดีใจกับ “โบว์ เบญจวรรณ” อินเลิฟรักใหม่ “แบงค์ พชร” ขอเป็นสายซัปพอร์ต ไม่เข้าไปยุ่ง เชื่อเพื่อนโตแล้ว รู้อะไรควรไม่ควร เผยโดนความแซบ “แบล็กพิงก์” ตก ขอเป็นบลิ๊งค์อย่างเป็นทางการ ชวน “ญาญ่า-มาร์กี้” ไปเรียนเต้น Powerpuff Girls
ได้มีโอกาสไปชมคอนเสิร์ตแบล็กพิงก์ กับเพื่อนสาวอย่าง ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ และ มาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวัฒน์ อีกทั้งได้ไปข้างหลังเวทีร่วมเฟรมกับ “จีซู” หนึ่งในสมาชิกแบล็กพิงก์ ทำเอา “คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส” โดนตกจังๆ โดยเผยระหว่างร่วมงาน Dove ปรับโฉมใหม่ในรอบ 10ปี จุดประกาย Rebom Strongerให้ผู้หญิงทุกคนกลับมาในเวอร์ชันที่แข็งแกร่งกว่าเดิม ที่ Dove Reborn Day เซ็นทรัลเวิลด์ บอกอเมซิ่งกับความสามารถของทุกคน พร้อมเผยเรื่องรักครั้งใหม่ของเพื่อนสนิทอย่าง “โบว์ เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์” กับ “แบงค์ พชร ปัญญายงค์” ดีใจกับความรักของเพื่อน
“ดีใจค่ะ เพราะไม่ได้เจอพี่จีซูนานเป็นปีแล้ว พอได้มาเจอกันก็เหมือนได้มารีบอร์นนิ่งค่ะ เพราะเราเจอกันค่อนข้างหลายครั้งแล้ว เจอทีไรก็น่ารักมาก สวยมาก มองหน้าเขาขนาดเป็นผู้หญิงเหมือนกันยังรู้ละลายเลย คิมโดนตกมานานแล้ว แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตค่ะ รู้สึกว่าเหมือนโดนตกทั้งวงเลย เป็นบลิ๊งค์อย่างเป็นทางการแล้ว เพราะรู้สึกว่าทุกคนมีความสามารถมากๆ สวยมากๆ เหมือนตุ๊กตาเลยค่ะ แล้วก็เก่งกันมากๆ เลยค่ะ จะแซบก็แซบ จะเท่ก็เท่ ยิ่ง VTR ของแต่ละคนที่เปิดมา คือต่างสไตล์ ทุกคนมีคาแรกเตอร์ที่ชัดเจน พอเห็นความสามารถของเขาเรารู้สึกเอเมซิ่งมากเลย แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ดูแบบสดๆ ด้วย ก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบโห…ความฝันเป็นความจริง
เราก็มี DM ไปให้กำลังใจจีซู เขาก็ส่งมาว่าขอบคุณมากเลยที่ไปเป็นกำลังใจให้เขา ส่วนกับน้องลิซ่าคือเจอน้องครั้งแรกเลย เคยคุยกันผ่านวิดีโอคอลแป๊บเดียวค่ะ อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอตัวจริง ก็น่ารักมาก อันนี้ก็โดนตกอีกคนหนึ่ง คือน่ารักมากๆ เฟรนด์ลี่มากๆ รู้สึกว่าทั้งคู่มีความจริงใจมากๆ เลยค่ะ
เพื่อนเราทุกคนก็เต็มที่มาก เสียอย่างเดียวต้องนั่ง เราอยากยืนเต้นมาก แต่ว่าไม่ได้ ก็มีคุยกันว่าแซบมากเลย คุยกับญ่าว่าเราไปเรียนเต้นกันไหม (หัวเราะ) อยากเต้น ทันไหม ต้องไปฝึกแล้วค่ะ วงเราคือใคร คิมญ่า ญ่าคิม แล้วก็กี้ (หัวเราะ) กี้คงยืนมองว่าทำอะไรกัน แต่คิมว่าได้นะ Powerpuff Girls”
ดีใจกับ “โบว์ เบญจวรรณ” เปิดตัวรักครั้งใหม่กับ “แบงค์ พชร” เผยอินเลิฟมาก แฮปปี้ขึ้น เอเนเจอร์เป็นพันเป็นล้าน เชื่อเพื่อนโตแล้ว รู้อะไรควรไม่ควร
“ก็ดีใจกับชีค่ะ เพราะว่านางก็ดูอินเลิฟมากเลย ดูแฮปปี้ขึ้นเยอะมากๆ เราก็รับรู้ เขาก็บอกเราค่ะ พอเขามั่นใจว่าคุยกับคนนี้ เขาถึงจะบอกเรา ถามว่าได้ช่วยสแกนไหม ก็มีเจอกัน ได้ไปทานข้าวด้วยกันอยู่ค่ะ คือจากที่เขาเป็นคนมีเอเนอร์จี้ร้อยอยู่แล้ว ตอนนี้ก็เป็นพันเป็นล้านเลย (หัวเราะ) ก็ดีใจกับเขาค่ะ เพราะพี่แบงค์เขาก็เป็นผู้ใหญ่ ความรักก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะ เขาแฮปปี้เราก็ดีใจกับเขาค่ะ
คิมอาจจะไม่ได้เป็นไทป์ที่เชียร์ค่ะ เพราะว่าให้เพื่อนตัดสินใจเอง เราไม่ค่อยยุ่งอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ เขาก็โตแล้วด้วย เขารู้แหละว่าอะไรที่ควรไม่ควร เราแค่เป็นกำลังใจให้เขาเฉยๆ ค่ะ เป็นสายซัปพอร์ต”