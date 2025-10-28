ส่องบรรยากาศ Pass the Hope Forward Exhibition นิทรรศการศิลปะ 22 ภาพโปสการ์ด ‘ส่งต่อความหวัง’ เพื่อห้องผ่าตัดศิริราช

สัมผัสบรรยากาศสุดอบอุ่นของงาน ‘Pass the Hope Forward Exhibition’ ณ Beacon Zone ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 23–26 ตุลาคม 2568 นิทรรศการศิลปะที่รวบรวมผลงานโปสการ์ดจำนวน 22 ภาพ ถ่ายทอดแรงบันดาลใจแห่งการ ‘ส่งต่อความหวัง’ เพื่อร่วมสมทบทุนปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศิริราช
ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คุณเทพิน อริยปิติพันธ์ ผู้บริหารจาก บริษัท ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ในฐานะ Social Enterprise ผู้ขับเคลื่อนโครงการ, คุณวิภว์ บูรพาเดชะ ผู้ก่อตั้ง Bangkok Illustration Fair (BKKIF) ผู้คัดเลือกและจัดหาศิลปินเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงาน และ คุณพิริยะ วัชจิตพันธ์ ผู้ก่อตั้ง The Art Auction Center ผู้สนับสนุนด้านการจัดประมูลผลงานศิลปะต้นฉบับ ได้ร่วมเสวนาถึงความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ด้วย
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นหัวใจ ผู้คนต่างเดินชมผลงานอย่างเพลิดเพลิน หลายคนหยุดมองภาพนาน ๆ หรือหยิบมือถือขึ้นมาบันทึกไว้ พร้อมรอยยิ้มที่สะท้อนความรู้สึกดีต่อเรื่องราวของการ ‘ส่งต่อความหวัง’ ที่ถ่ายทอดผ่านภาพวาดโปสการ์ดโดยศิลปินไทยชื่อดัง ทั้ง 4 คอลเลกชัน ได้แก่ Hope Love Surrounds You, Hope You Smile Everyday, Hope You’re Doing Well และ Hope Your Wishes Come True รวมถึงผลงานจาก Special Guests สุดพิเศษ ได้แก่ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ นุนิว–ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ ที่มาร่วมส่งต่อความสุขและความหวังในเทศกาลส่งท้ายปีไปด้วยกัน
ผลงานที่เรียกรอยยิ้มจากผู้เข้าชมได้ไม่น้อย ได้แก่ “กำลังใจ” โดย ป๊อก–ไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล ถ่ายทอดความรู้สึกขอบคุณต่อทีมแพทย์ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้คนไทยทุกคนปลอดภัย และ “HOPE” โดย Tent Katchakul ที่ตีความ “ความหวัง” เป็นแสงเล็ก ๆ แม้ดูเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยคุณค่าสำหรับผู้ที่กำลังต้องการพลังใจ ขณะเดียวกัน ผลงานศิลปินรุ่นใหญ่ “DEVA” โดย ครูโต–ม.ล.จิราธร จิรประวัติ ก็สร้างรอยยิ้มให้ผู้ชมด้วยลายเส้นเรียบง่ายในภาพ “เด็กชายถือดอกไม้” เปรียบเสมือนความหวังเล็ก ๆ ที่กำลังเติบโต นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม “Write a Postcard & Share Hope” ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เขียนข้อความส่งต่อกำลังใจผ่านโปสการ์ด พร้อมบริการจัดส่งไปรษณีย์ฟรีในงาน หลายคนตั้งใจเขียนข้อความด้วยความอบอุ่นใจ อาทิ “ขอให้วันนี้ของคุณมีแต่รอยยิ้ม” และ “ขอให้หายไว ๆ นะ” ทุกถ้อยคำล้วนเต็มไปด้วยความจริงใจที่อยากส่งต่อให้กันและกัน
สำหรับใครที่พลาดโอกาสมาชมงาน ยังสามารถร่วม ‘ส่งต่อความหวัง’ ได้ง่าย ๆ ผ่านการสั่งซื้อโปสการ์ด Pass the Hope Forward หรือร่วมประมูลผลงานศิลปะต้นฉบับทั้ง 22 ผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 โดยทุกชิ้นงานเริ่มต้นประมูลที่ราคา 30,000 บาท รายได้ทั้งหมดมอบให้กับ ศิริราชมูลนิธิ กองทุนห้องผ่าตัดศิริราช (สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) ติดตามรายละเอียดการประมูลได้ที่เว็บไซต์ passthehopeforward.org หรือ LINE OA: @PPUNSE ผ่านลิงก์ https://lin.ee/MEovwwP
#PassTheHopeForward #SirirajFoundation #PpunSocialEnterprise
#PPUNSE #SIRIRAJxPPUNSE #ส่งรอยยิ้มส่งความสุขมอบความหวัง