“ดัง พันกร” ยอมขาดทุน เลื่อนคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ 10 ปี แต่เจอแซะฉ่ำ!

หลังจากที่ออกมาประกาศขอเลื่อนคอนเสิร์ต “DUNK PHUNKORN THE GOLDEN ERA CONCERT” จากวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เป็นวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 ณ UOB LIVE @ EmSphere เนื่องด้วยการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
งานนี้ไม่วายถูกชาวเน็ตบางส่วนแซะว่าเป็นเพราะบัตรขายไม่ออกหรือเปล่า ทำ “ดัง พันกร บุณยะจินดา” แคปเมนต์ดังกล่าวพร้อมตอบกลับไปว่า
“ขอบคุณการวิเคราะห์จากกูรูคีย์บอร์ดด้านการจัดคอนเสิร์ตครับ 😏 แต่อยากจะบอกว่า การเลื่อนคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ เลื่อนด้วยเหตุผลเดียวเท่านั้นครับ นั่นก็คือเหตุผลที่พี่น้องชาวไทยทุกท่านรับทราบกันดี 🙏
▪️และในชีวิตจริง ที่ไม่ได้ใช้จินตนาการ
ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการทำคอนเสิร์ตจะทราบครับ
ว่าการเลื่อนคอนเสิร์ต เป็นอะไรที่ไม่มีใครสักคน
อยากให้เกิดขึ้น ตัวศิลปินเองยิ่งแล้วใหญ่
▪️คอนเสิร์ตแม่นายที่เตรียมงานไปแล้ว 99.99%
ยิ่งไม่มีใครอยากให้เลื่อน โดยเฉพาะสปอนเซอร์
▪️จริงๆ ไม่ต้องคอนเสิร์ตก็ได้ครับ งานอะไรก็ได้
ถ้าเตรียมงานไปแล้วเกือบ100%
การเลื่อน คือสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิด
▪️และถ้าจะให้พูดถึงมุมขาดทุนกำไร ..
จริงครับ .. บัตรยังขายไม่หมด แต่หากให้เทียบระหว่างจัดต่อกับเลื่อน จัดต่อคือกำไร ส่วนเลื่อนคือขาดทุนครับ
‘คอนเสิร์ตคือความสนุกและความสุขครับ’ 🎉
มันเป็นการฉลองคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งในรอบ 10 กว่าปี
เราและทุกคนอยากจะเต็มที่กับมันในด้านอารมณ์
จึงเป็นเหตุผลเดียวที่ต้องเลื่อนครับ
#DunkTheGoldenEraConcert”