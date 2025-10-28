“ลิซ่า” โพสต์พระฉายาลักษณ์งดงามเหนือกาลเวลา “สมเด็จพระพันปีหลวง” เห็นกันทั้งโลก

หลังจากที่วงแบล็กพิงก์ ได้จัดเวิลด์ทัวร์แสดงคอนเสิร์ตในเมืองไทย เป็นช่วงที่คนไทยต้องโศกเศร้าอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ทำให้คอนเสิร์ตต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ล่าสุดวันนี้ (28 ต.ค.) อินสตาแกรมซุป’ตาร์ชาวไทยที่ดังไกลระดับโลกอย่าง “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ซึ่งมีผู้ติดตาม 106 ล้าน ได้โพสต์สตอรี่พระฉายาลักษณ์งดงามเหนือกาลเวลาของ สมเด็จพระพันปีหลวง ภายหลังเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตที่เมืองไทย ถวายความอาลัยและแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อแม่ของแผ่นดิน