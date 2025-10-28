เผยแล้ววัน “ดิดดี้” ได้รับอิสรภาพ หลังศาลตัดสินจำคุกคดีค้าประเวณี

ศิลปินดัง “ฌอน ดิดดี คอมบ์ส” เตรียมพ้นโทษปี 2028 หลังศาลตัดสินจำคุก 4 ปี 2 เดือนในคดีค้าประเวณี
สำนักข่าวสหรัฐรายงานว่า ฌอน ดิดดี คอมบ์ส แร็ปเปอร์และโปรดิวเซอร์ชื่อดัง วัย 55 ปี มีกำหนดจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในวันที่ 8 พฤษภาคม 2028 ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักเรือนจำสหรัฐ
ขณะนี้เขายังถูกคุมขังอยู่ที่ Metropolitan Detention Center ในนครนิวยอร์ก โดยอาจถูกย้ายไปยังสถานกักกันอื่นในระหว่างรับโทษจำคุก 50 เดือน หรือราว 4 ปี 2 เดือน
ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันได้มีคำพิพากษาให้คอมบ์สจำคุก พร้อมสั่งปรับเป็นเงิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และให้เข้าร่วมโครงการบำบัดสุขภาพจิตและการติดสารเสพติด
ผู้พิพากษาได้กล่าวระหว่างตัดสินว่า“ผมพิจารณาแล้วว่าคุณเป็นศิลปินและนักธุรกิจที่สร้างตัวเองขึ้นมาจากศูนย์ และเคยเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนจำนวนมาก แต่ผมก็ต้องพิจารณาจากประวัติทั้งหมดของคุณเช่นกัน”
ศาลยังได้กล่าวถึงพฤติกรรมที่เป็นข่าวฉาวของคอมบ์สในอดีตว่า“คุณทำร้ายผู้หญิงเหล่านั้น ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ และมันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน เพราะคุณมีอำนาจและทรัพยากรที่จะทำให้มันดำเนินต่อไปได้”
ผู้พิพากษาสรุปว่า “ศาลยังไม่มั่นใจว่าหากคุณได้รับการปล่อยตัว จะไม่มีการกระทำลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก การตัดสินในครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณเตือนสำหรับผู้ที่คิดจะกระทำการล่วงละเมิดผู้อื่น”
ก่อนหน้านี้ ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คอมบ์สถูกตัดสิน มีความผิด 2 กระทง ในข้อหา “ขนส่งบุคคลเพื่อค้าประเวณี” จากคดีที่เริ่มต้นหลังถูกจับกุมเมื่อเดือนกันยายน 2024 ขณะที่ข้อหาหนักอย่างค้ามนุษย์ทางเพศและสมคบคิดเป็นองค์กรอาชญากรรม ศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้อง
เนื่องจากเขาถูกคุมขังตั้งแต่การจับกุมเมื่อปีที่แล้ว ระยะเวลานั้นจะถูกนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของการรับโทษในครั้งนี้ด้วย