“หรง จู่เอ๋อ” งงดราม่า! ถูกโยง “เฉิงหลงแตะหลัง” กลางงาน ยันไม่มีอะไรเลย – “ไม่รู้สึกอะไรจริง ๆ”

วงการบันเทิงแดนมังกรร้อนระอุ หลังเกิดกระแสวิพากษ์ดาราระดับตำนาน เฉิงหลง วัย 71 ปี ถูกจับภาพขณะยื่นมือไปแตะหลังของนักร้องสาวชื่อดังแห่งฮ่องกง หรง จู่เอ๋อ ระหว่างร่วมงาน “อ่าวกวางตุ้ง–ฮ่องกง–มาเก๊า ฟิล์มแอนด์มิวสิก กาลา” เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวถูกแชร์ว่อนโซเชียล โดยเฉิงหลลงซึ่งนั่งอยู่ทางขวาของหรง จู่เอ๋อ ถูกเห็นว่ายื่นมือไปแตะบริเวณแผ่นหลังของนักร้องสาว ทำให้ผู้ชมจำนวนมากรู้สึกไม่สบายใจและวิพากษ์กันอย่างดุเดือด บางรายถึงขั้นกล่าวหาว่าเป็น “พฤติกรรมไม่เหมาะสม”
รายงานระบุว่า ขณะนั้นประธานค่ายเพลง หยาง โซ่วเฉิง ซึ่งเป็นเจ้านายของหรง จู่เอ๋อ ได้สังเกตเห็นเหตุการณ์ และต่อมาไม่นานก็ให้เธอย้ายที่นั่ง โดยมีผู้ใช้เน็ตบางคนแสดงความเห็นว่า “หยาง โซ่วเฉิงช่วยไว้ได้ทันเวลา”
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดหรง จู่เอ๋อได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องนี้ ระหว่างร่วมงานอีเวนต์คู่กับเพื่อนสนิท อา ซา ( โดยกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า
“ฉันไม่มีความเข้าใจผิดอะไรเลยนะ คุณอยากให้ฉันอธิบายเหรอ? ฉันเองยังไม่รู้เลยว่าทำไมถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ เพราะฉันไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะ”
ด้านอา ซาได้ช่วยพูดเสริมว่า เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นเพียง “การเข้าใจผิดจากมุมกล้อง” เท่านั้น
หลังจากหรง จู่เอ๋อออกมาเคลียร์ด้วยตัวเอง กระแสในโลกออนไลน์ก็ยังคงแบ่งเป็นสองฝ่าย —
ฝ่ายหนึ่งเห็นว่ามีการตีความเกินจริง เช่น “เป็นแค่การเตือนให้เธอย้ายที่นั่ง เพราะหยาง โซ่วเฉิงกำลังจะมา” และ “เฉิงหลงแค่แตะเบา ๆ เพื่อบอกให้ขยับ ไม่ได้มีเจตนาไม่ดี”
ขณะที่อีกฝ่ายยังคงไม่พอใจ พร้อมตั้งคำถามว่า “ไม่ว่าจะเจตนาอะไรก็ไม่ควรแตะต้องร่างกายผู้หญิงโดยไม่จำเป็น”
“เฉิงหลงควรออกมาชี้แจงด้วยตัวเองเพื่อยุติความเข้าใจผิดนี้”