“เปิ้ล นาคร” โพสต์ภาพจิตอาสา ที่มี “กัน จอมพลัง” ร่วมเฟรมด้วย ลั่นเรื่องอื่นไม่ขอพูดถึง แต่เรื่องนี้ขอพูด!

กำลังดรามาหนัก สำหรับ “กัน จอมพลัง”หลังปรากฏไม่ได้เป็นประธานมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ ซึ่งเปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในวันที่เจอภัยพิบัติ รวมทั้งช่วยเหลือทหารในพื้นที่ชายแดน อีกทั้งข้อบังคับข้อที่ 39 หากองค์กรล้มเลิก ทรัพย์สินทั้งหมดจะโอนเข้ามูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งได้กลายเป็นข้อที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์หนัก ต่อมา กัน เผยพร้อมกลับไปเป็นประธานมูลนิธิฯ เพื่อความมั่นใจของทุกคน
ล่าสุดเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม “เปิ้ล นาคร ศิลาชัย” ได้โพสต์ภาพจิตอาสาคนบันเทิง ซึ่งมีกัน จอมพลังอยู่ในเฟรมด้วย ลั่นเรื่องอื่นไม่ขอพูดถึง แต่เรื่องนี้ต้องขอพูด!
“จิตอาสา…
เรื่องอื่นผมไม่ขอพูดถึงนะ..แต่สิ่งนึงที่อยากจะขอพูดตรงนี้คือ กลุ่มคนที่ทำจิตอาสา ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิใหญ่มูลนิธิเล็กจากทั่วประเทศหรือไม่ใช่มูลนิธิก็ตาม ….น้องๆ จิตอาสานับร้อยและที่มากันในภาคประชาชน เวลาที่มีภัยพิบัติ น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว อุทกภัยหรือเหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย…
เราอยากให้ทุกคนมองเห็นถึงเวลาที่ทุกคนลงพื้นที่ มันโคตรทั้งเหนื่อย ทั้งเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของผู้คนที่เดือดร้อน …ทุกคนเสียสละทั้งเวลาทั้งแรงกาย แรงใจ บ้างก็อีกทั้งทรัพย์ส่วนตัว โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน นอกจากจะได้เห็นคนที่ลำบากคนที่เราช่วยเหลือปลอดภัยและมีรอยยิ้มได้บ้างในยามที่ทุกคนเดือดร้อนยามที่ทุกคนประสบภัย….แค่นี้ก็มีความสุขมากแล้วสำหรับพวกเรา…
“มันคือจิตที่เป็นอาสาที่ฝังอยู่ในตัวของพวกเราและน้องๆ ทุกคน…”
ขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้มีจิตอาสาอันบริสุทธิ์ทุกคน…ทำดีกันต่อไปในยามที่ชาติต้องการ #จิตอาสา”
พร้อมตอบเมนต์หนึ่งชาวเน็ตที่ถามว่า “แล้วถ้าเป็นเงินเทาที่หลอกคนแก่ผูกคอตายนำมาฟอกขาว ทำดีกลบเกลื่อนได้??” ด้วยข้อความว่า “ถ้าเป็นเงินเทา อันนั้นเลว ไม่ขอพูดถึง”