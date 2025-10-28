“กุ้ง สุธิราช” มอบเงินให้รพ.ศิริราชในวันคล้ายวันเกิดคุณแม่ ตอบแทนกว่า 1 ปี ดูแล “น้องวิ” จนลมหายใจสุดท้าย

ลูกทุ่ง-ลิเกชื่อดัง “กุ้ง สุธิราช วงศ์เทวัญ” ควงคุณแม่และน้องเขยเดินทางไปทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ วันที่ 27 ต.ค. 68 โดยเลือกสถานที่ทำบุญคือรพ.ศิริราช เพราะอยากตอบแทนรพ.ที่ช่วยดูแลน้องสาว “วิ วิรดา วงศ์เทวัญ” จนลมหายใจสุดท้าของชีวิต
“เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 27 ต.ค.ของคุณแม่ทวีป เลยได้พาแม่มาทำบุญ มอบเงินสนับสนุนให้กับคุณพยาบาล รพ.ศิริราชที่ดูแลน้องวิรดามาตลอด 1 ปีกว่า ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกไปนานๆ นะครับ รักแม่ที่สุดนะครับ น้องวิกับพ่อคงจะอวยพรให้แม่อยู่บนฟ้า @virada_wongtewan