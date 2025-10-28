ส่งใจช่วย “สวีเซี่ยวซง” นักแสดงดังอาการหนักหลังโดนหามส่ง รพ.

ทำเอาส่งกำลังใจให้นักแสดงดังจากฮ่องกงอย่าง “สวีเซี่ยวซง” หรือ “เบนซ์ ฮุย” กันรัวๆ เมื่อล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าตัวถูกนำตัวส่ง รพ.
ตามรายงานระบุว่า สวีเซี่ยวซง วัย 76 ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่ผ่านมาในอาการวิกฤต โดยยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพของเขา
ST Headline รายงานว่า เพื่อนสนิทของเขาหลายคนรุดมาหาเขาที่โรงพยาบาลในฮ่องกง มีทั้ง ไมเคิล มิว และภรรยา , บอสโก หว่อง และพิธีกรรายการโทรทัศน์ ลุยซา มาเรีย เลเตา
ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ฮ่องกง ซึ่งอยู่ในโรงพยาบาล ระบุด้วยว่าผู้มาเยี่ยมมีสีหน้าเคร่งขรึมเมื่อเดินทางมาถึง โดยบางคนอยู่ต่ออีกไม่กี่ชั่วโมง
รายงานระบุว่าผู้อำนวยการสร้างสองคนที่เคยร่วมงานกับเขา บอกกับผู้สื่อข่าวว่า "ไม่สะดวก" ที่จะพูดถึงอาการของ สวีเซี่ยวซง และพวกเขาต้องการรอให้ครอบครัวเป็นฝ่ายออกมาชี้แจงเอง
เมื่อต้นเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา มีรายงานว่าชาวเน็ตแสดงความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของเขา หลังจากสังเกตเห็นว่าเขาหายใจหอบถี่เมื่อเดินบนถนนที่ราบเรียบ ในขณะนั้น สวีเซี่ยวซง กำลังพาชาร์เมน ลูกสาวเดินกลับไปยังบ้านพักเก่าของเขาที่เมืองกว่างโจว