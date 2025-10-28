“ใหม่ ดาวิกา” หงายการ์ดว่าที่ภรรยาให้ “เต๋อ” ยอม! แพลนแต่งเหมือนเดิม แต่ปรับสเกล ไม่เอิกเกริก แขกเหลือหลักสิบ

“ใหม่ ดาวิกา” เผยทำงานกับ “เต๋อ ฉันทวิชช์” มีเถียง แต่หงายการ์ดว่าที่ภรรยา วอนอย่าทำตามเพราะมันแย่ แต่มันเวิร์ก เต๋อยอมเพราะรู้อะไรสำคัญกับชีวิตที่สุด เผยสิ่งที่ไม่ชอบ ได้แต่กอดหอม นั่งตัก ความรักยังเต็ม แต่ไม่ได้คุยกันเรื่องอื่น ไม่เลื่อนงานแต่ง เพราะเตรียมไปหมดแล้ว แต่ปรับสเกล ไม่เอิกเกริก แขกเหลือหลักสิบ เล็งฉีดโบท็อกซ์ทั้งคู่ ขอเป็นบ่าวสาวหน้าตึง
เปิดตัวซีรีส์เกิร์ลเลิฟ CLAIREBELL คลั่ง/รัก/นักโทษ พร้อมลงจอทางช่องวันเร็วๆ นี้ สำหรับ บริษัท ไมน์ มีเดีย โปรดัคชั่น จำกัด ของ 2 ผู้จัดคุณภาพ “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่”และ “เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” โดยวันนี้ได้เปิดให้สัมภาษณ์ ณ โรงภาพยนตร์ ZIGMA CINESTADIUM SF WORLD CINEMA ชั้น 9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ งานนี้ใหม่-เต๋อยอมรับว่าทำงานด้วยกัน มีเถียงกันบ้าง ซึ่งใหม่ถึงขั้นหงายการ์ดว่าที่ภรรยาเพื่อให้เต๋อยอม!
เต๋อ : “มีเถียงๆ กันครับ”
ใหม่ : มีเถียงค่ะ แต่เป็นเรื่องซีนมากกว่า หนูอยากได้แบบนี้ ผกก.อยากได้แบบนี้ พี่เต๋ออยากได้แบบนี้ พี่เต๋อเขาค่อนข้างละเอียด หนูก็จะแบบ ถ้าใหม่ทักท้วงแล้วมีเซ้นส์ว่าพี่เขาไม่ยอมแน่ๆ ใหม่จะเคารพผู้ใหญ่ ถือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มาก่อน มีบ่อยมาก แล้วพี่เต๋อก็จะชนะ ล่าสุดเหมือนเขาคิดว่าใหม่ต้องยอม ใหม่เลยหงายการ์ดว่าที่ภรรยา ปึ้ง เงียบเลย หนูก็เลยรู้สึกว่ารู้งี้ใช้มานานแล้ว”
เต๋อ : “บริบทคือให้เลือกระหว่างสิ่งที่พี่จะเอากับหนู พี่จะเลือกอะไร”
ใหม่ : “เป็นอะไรที่แย่มาก ทุกคนอย่าทำ แต่มันเวิร์กว่ะ เอาจริงๆ (หัวเราะ)ก็จะบอกว่าถ้าพี่จะเอา ก็ไม่ต้องมีหนู (ทำไมหงายการ์ด?) อันนี้มันกึ่งๆ ไม่เกี่ยว มันข้ามมาเป็นอาร์ติสต์ เมเนทเมนต์”
เต๋อ : “จริงๆ แล้วผมจะดูแลเรื่องโปรดักชั่น ส่วนเขาดูแลเรื่องอาร์ติสต์ เมเนทเมนต์ ทีนี้ตัวผมเองก็ไปก้าวก่ายส่วนเขานิดนึงแหละ ผมคิดว่าจริงๆ มันควรเป็นแบบนี้นะ แต่เขาบอกว่าไม่ เขารู้สึกว่าอยากให้เป็นแบบนี้ ทีนี้เริ่มเถียงกันไปเถียงกันมา”
ใหม่ : “เดินห้างกันไม่รู้เรื่อง หนูก็เลยหันไปบอกว่าโอเค เอาแบบนี้นะ เอาแบบพี่ ไม่มีหนู หลังจากนั้นเดินห้างชิลเลยค่ะ สบายแฮปปี้เลย”
เต๋อ : “ผมก็ทิ้งไปเลย สุดท้ายผมก็รู้ว่าอะไรสำคัญกับชีวิตผมที่สุด (หัวเราะ)แต่ถ้าเขาพูดแบบนี้ ผมก็สู้อะไรไม่ได้ไง”
ใหม่ : “เขาสู้ไม่ได้ อย่าพยายาม ไม่ไหว ไม่รอด”
เต๋อ : “เป็นทางที่ไปแล้วรู้สึกเป็นเหว”
ใหม่ : “แล้ววันนี้ใส่ซีทรูมาทำไม อายุเท่านี้แล้ว”
เต๋อ : “นิดนึงครับ”
ใหม่ : “เอาจริงๆ นะ บ้านต้องมีการจัดระเบียบนะ ว่าใครคุม ใครใหญ่ ต้องจัดระดับความสำคัญ (ยังไม่ได้แต่ง?) เออ นั่นสิถ้าแต่งขึ้นมา (หัวเราะ)”
เต๋อ : “ผมว่าหนักกว่าเดิม”
ใหม่ : “กลัวไหม”
เต๋อ : “ไม่กลัว จริงๆ เขาให้เกียรติผม”
ใหม่ : “ใหม่ให้เกียรติสุดๆ”
เต๋อ : “เขาจะเสนอไอเดีย เสนอความคิด แต่ถ้าเขารู้ว่าผมเริ่มดื้อแล้วเขาจะถอย แล้วแต่พี่”
ใหม่ : “เขาเขียนพันล้านพี่ หนูสู้อะไรได้”
เต๋อ : “เรื่องนั้นถ้าไม่ได้เขาเล่น ก็ไม่ได้พันล้านหรอก”
ดีใจได้ทำงานกับพาร์ตเนอร์ชีวิต ยอมแลกเพื่อความมั่นคง โอดสิ่งที่ไม่ชอบ คือรักไม่หวาน ได้แค่นั่งตัก กอดหอมกัน
ใหม่ : ใหม่ว่าสิ่งหนึ่งเลยคือดีใจ วันที่เราเหนื่อยมากๆ เราอยากจะหยุด เรามีอีกคนคอยรับภาระต่อเลยทันที สมมติวันนี้ใหม่ไม่ไหวแล้ว ชัตดาวน์ ใหม่มั่นใจว่าพาร์ตเนอร์เขายังรับต่อได้ แต่อันนึงคือเราไม่ค่อยได้คุยเรื่องความสัมพันธ์กันเท่าไหร่ค่ะ เหมือนเรานอน ตื่น สิ่งแรกกับสิ่งสุดท้ายที่เราจบวัน มันคืองาน
มันมีแต่งานไปหมดเลยค่ะ ดังนั้นสำหรับใหม่มันไม่ค่อยเฮลท์ตี้ เพราะคุยกันแต่งาน พอเราเริ่มครอบครัว เราก็อยากให้ครอบครัวเรามั่นคงทางด้านอาชีพ การเงิน ทุกอย่าง ดังนั้นช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมือนเรายอมแลก ความเหนื่อย การที่เราไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกัน ไม่ได้ไปฮันนีมูน ก็เอามาทำงานเพื่อความมั่นคง ถ้าหลังจากนั้นเราสบายแล้ว เราก็ค่อยเที่ยวได้ค่ะ อันนี้เป็นอันนึงที่ใหม่ไม่ชอบ เราไม่ได้คุยกันเรื่องความสัมพันธ์ (ในกองไม่หวาน?) ได้แค่นั่งตัก” เต๋อ : “กอดหอม”
ใหม่ : “ได้แค่นั้น”
เต๋อ : “นั่นคือน้อยแล้วสำหรับเขา เขาบอกว่าน้อย”
ใหม่ : “พี่เต๋อต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้คุยกันกันไง”
เต๋อ : “เรื่องสกินชิพ เรื่องการแสดงความรักมีเต็ม”
ใหม่ : “แต่เราไม่ได้คุยกันว่าจะมีลูกไหม เราไม่เคยคุย เพราะเราโฟกัสลูก ไมน์ มีเดีย อยู่ค่ะ เราเลยไม่ได้คุย เดี๋ยวสร้างบ้าน จะสร้างบ้านเดือนไหน ปีไหน แบบบ้านชอบแบบไหน ไม่มีเวลาคุยค่ะ”
เต๋อ : “เพราะมีอันนี้ก่อน”
ใหม่ : “กลับบ้านไม่ถึงขั้นไม่มองหน้า ไม่ๆ ยังรักกันอยู่”
เต๋อ : “ความสัมพันธ์โอเค ความสัมพันธ์ยังดี”
ใหม่ : “แค่ก่อนนอน มันจะแบบ เออเดี๋ยวงานเราต้องทำแบบนี้ๆ ใช่ไหมพี่ จะไม่ได้เนี่ย เราไปเที่ยวสวิตฯ กันนะพี่ ไม่ได้เป็นอย่างนั้น หรืออย่างที่รักเดี๋ยวเราแต่งตัวคู่ไปเที่ยวกันนะ มันไม่มีค่ะ ถึงบ้านคือนอนอาจคิดถึงเมเบิ้ลก่อน แล้วหลับทั้งคู่ บางทีก็เก็บไปฝันถึงค่ะ ใหม่หนักไหม แต่ถ้าใครให้ใหม่ทำงานให้ รับรองคุ้มค่ะ เพราะในฝันใหม่ยังกลับไปฝันถึงเลย (หัวเราะ)”
เต๋อ : “ทำงานตลอดเวลา”
หวังปลดปล่อย ได้ออกไปใช้ชีวิต
ใหม่ : “ใหม่ก็หวังว่าวันนี้จะปลดปล่อยใหม่ ให้ใหม่ได้ไปใช้ชีวิตค่ะ ซีรีส์ปิดกล้องแล้ว เบื้องหลังใหม่ทำเต็มที่แล้ว ใหม่ก็จะมีหนังค่ะเดี๋ยวใหม่ไปบุกหนังของใหม่ต่อ ตอนนี้เริ่มมีอ่านบท ลงเทปทำ เดี๋ยวคงเข้าคาแรกเตอร์คุณยาย เพราะพี่โต้งมีการบ้านให้ใหม่ทำ เดี๋ยวใหม่ต้องไปทำการบ้าน แล้วก็สนุกกับบทนี้ก่อน ส่วนพี่เต๋อก็เขียนบทเรื่องวรนาฎด้วยค่ะ”
เต๋อ : “ต่างคนต่างมีสิ่งที่ต้องทำ แต่มันหนีกันไม่พ้น คนมันคู่กันครับ”
ใหม่ : “พี่เต๋อเขียนบทเรื่องอื่นด้วย ไม่ใช่แค่เรื่องวรนาฎค่ะ”
เต๋อ : “มีหลายโปรเจกต์ครับ”
ใหม่ : “ปั้นๆ เด็กต่อๆ ไปให้เด็กดังๆ อยากให้ไม่มีปัญหา และเป็นอย่างนี้ตลอดไป หมายถึงว่าสร้างโปรเจกต์แล้วมันทำให้เราชื่นใจต่อไป เราจะได้มีแรงสร้างเด็กรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็สร้างหนังเรื่องๆ เนอะพี่เนอะ”
แพลนแต่งงานเหมือนเดิม ไม่เลื่อนเพราะเตรียมไว้หมดแล้ว แต่สเกลเล็กลง คนเหลือหลักสิบ สุภาพ และเรียบร้อย
ใหม่ : “ยังแพลนเดิมค่ะ ไม่เลื่อน แพลนใหม่คือแต่งเหมือนเดิม แต่ให้สุภาพ เรียบร้อย สเกลต่างๆ คน อาจจะเหลือหลักสิบ”
เต๋อ : “มีการปรับสเกลเล็กน้อย”
ใหม่ : “เพราะไม่อยากให้เอิกเกริก”
เต๋อ : “หลักสิบอาจจะ 99 คนก็ได้ครับ”
ใหม่ : “ก่อนหน้านี้ก็แพลนหลักสิบนี่แหละค่ะ แต่พอเกิดแบบนี้ก็คนจะน้อยลงมาอีกค่ะ ทุกอย่างที่เตรียมไว้ก็ดำเนินการต่อ เพราะเรื่องงานแต่งมันเตรียมมานานมากๆ แล้วค่ะ แล้วมันเหมือนลงล็อกชีวิตเราพอดีในทุกๆ ช่วงค่ะ ถ้าไม่ได้ช่วงนี้ น่าจะยาวค่ะน่าจะเป็นร่างคุณยายวรนาฎมาแต่งงานกับพี่เต๋อ หน้าตาดุๆ ค่ะ
ด้วยฤกษ์ส่วนนึง และใหม่เตรียมทุกอย่างแล้ว บินไปต่างประเทศ ไปแพลนชุด ทำทุกอย่างแล้วค่ะ เราทำทุกอย่างให้มันสุภาพ เรียบร้อย และบอกแขกในงานว่าใครสะดวกหรือไม่สะดวกตามใจ มาหรือไม่มาได้เลย เพราะเรารู้ว่าทุกท่านอยู่ในช่วงนี้ แต่งานแต่งงานเริ่มมาหมดแล้ว ได้มีการวางมัดจำ คนที่บินจากต่างประเทศทีมโกลบอลมามันเลยค่อนข้างยากที่เราจะหลีกเลี่ยง ก็ปลายปีนี้ค่ะ มันเลยโยกไม่ได้จริงๆ แต่เราจะทำให้ไม่กระทบใคร ให้เป็นวันของเราจริงๆ”
เต๋อ : “ทุกอย่างถูกแพลนไปเยอะมากๆ โดยรวมเป็นไปตามแพลน แค่ปรับลดเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้นเอง”
ใหม่ : “(22 ธ.ค.?) วันไหนไม่รู้ ปลายปีค่ะ ตอนนี้พร้อมเลย ตอนนี้ก็ได้เลย แหวนมาแล้ว มาเลย”
เต๋อ : “ผมก็พร้อมด้วยครับ อยากใช้ชีวิตร่วมกันแล้ว”
ขอเป็นบ่าวสาวหน้าตึง นัดกันเตรียมฉีดโบท็อกซ์
ใหม่ : “มีวันเดียวที่เรานัดกันไปทำหน้าค่ะ ไปดึงหน้าขึ้น มีวันเดียวในตารางงานที่มี ที่หนูกับพี่เต๋อจะไปดึงหน้าด้วยเครื่อง ให้เราไม่ตก เพราะช่วงนี้ทำงานหนักแล้วมันตกมากเลยค่ะ พี่เต๋อก็จะไปดึงขึ้นหน่อยนึง”
เต๋อ : “จริงๆ ผมไม่เคยทำอะไรพวกนี้เลย แต่ว่าเนื่องจากงานแต่งงาน”
ใหม่ : “แขกมาร่วมงานจะเห็นบ่าวสาวหน้าตึงค่ะ (หัวเราะ) สองขวด”
เต๋อ : “สองขวดคืออะไร”
ใหม่ : “สองขวดเลย โบท็อกซ์นะ”
เต๋อ : “(หัวเราะ)”
ใหม่ : “แต่ตึงแล้วนะ ของเก่ายังเหลือ (หัวเราะ)”