“ใหม่ ดาวิกา” หงายการ์ดว่าที่ภรรยาให้ “เต๋อ” ยอม! แพลนแต่งเหมือนเดิม แต่ปรับสเกล ไม่เอิกเกริก แขกเหลือหลักสิบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ใหม่ ดาวิกา” เผยทำงานกับ “เต๋อ ฉันทวิชช์” มีเถียง แต่หงายการ์ดว่าที่ภรรยา วอนอย่าทำตามเพราะมันแย่ แต่มันเวิร์ก เต๋อยอมเพราะรู้อะไรสำคัญกับชีวิตที่สุด เผยสิ่งที่ไม่ชอบ ได้แต่กอดหอม นั่งตัก ความรักยังเต็ม แต่ไม่ได้คุยกันเรื่องอื่น ไม่เลื่อนงานแต่ง เพราะเตรียมไปหมดแล้ว แต่ปรับสเกล ไม่เอิกเกริก แขกเหลือหลักสิบ เล็งฉีดโบท็อกซ์ทั้งคู่ ขอเป็นบ่าวสาวหน้าตึง

เปิดตัวซีรีส์เกิร์ลเลิฟ CLAIREBELL คลั่ง/รัก/นักโทษ พร้อมลงจอทางช่องวันเร็วๆ นี้ สำหรับ บริษัท ไมน์ มีเดีย โปรดัคชั่น จำกัด ของ 2 ผู้จัดคุณภาพ “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่”และ “เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” โดยวันนี้ได้เปิดให้สัมภาษณ์ ณ โรงภาพยนตร์ ZIGMA CINESTADIUM SF WORLD CINEMA ชั้น 9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ งานนี้ใหม่-เต๋อยอมรับว่าทำงานด้วยกัน มีเถียงกันบ้าง ซึ่งใหม่ถึงขั้นหงายการ์ดว่าที่ภรรยาเพื่อให้เต๋อยอม!

เต๋อ : “มีเถียงๆ กันครับ”

ใหม่ : มีเถียงค่ะ แต่เป็นเรื่องซีนมากกว่า หนูอยากได้แบบนี้ ผกก.อยากได้แบบนี้ พี่เต๋ออยากได้แบบนี้ พี่เต๋อเขาค่อนข้างละเอียด หนูก็จะแบบ ถ้าใหม่ทักท้วงแล้วมีเซ้นส์ว่าพี่เขาไม่ยอมแน่ๆ ใหม่จะเคารพผู้ใหญ่ ถือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มาก่อน มีบ่อยมาก แล้วพี่เต๋อก็จะชนะ ล่าสุดเหมือนเขาคิดว่าใหม่ต้องยอม ใหม่เลยหงายการ์ดว่าที่ภรรยา ปึ้ง เงียบเลย หนูก็เลยรู้สึกว่ารู้งี้ใช้มานานแล้ว”

เต๋อ : “บริบทคือให้เลือกระหว่างสิ่งที่พี่จะเอากับหนู พี่จะเลือกอะไร”

ใหม่ : “เป็นอะไรที่แย่มาก ทุกคนอย่าทำ แต่มันเวิร์กว่ะ เอาจริงๆ (หัวเราะ)ก็จะบอกว่าถ้าพี่จะเอา ก็ไม่ต้องมีหนู (ทำไมหงายการ์ด?) อันนี้มันกึ่งๆ ไม่เกี่ยว มันข้ามมาเป็นอาร์ติสต์ เมเนทเมนต์”

เต๋อ : “จริงๆ แล้วผมจะดูแลเรื่องโปรดักชั่น ส่วนเขาดูแลเรื่องอาร์ติสต์ เมเนทเมนต์ ทีนี้ตัวผมเองก็ไปก้าวก่ายส่วนเขานิดนึงแหละ ผมคิดว่าจริงๆ มันควรเป็นแบบนี้นะ แต่เขาบอกว่าไม่ เขารู้สึกว่าอยากให้เป็นแบบนี้ ทีนี้เริ่มเถียงกันไปเถียงกันมา”

ใหม่ : “เดินห้างกันไม่รู้เรื่อง หนูก็เลยหันไปบอกว่าโอเค เอาแบบนี้นะ เอาแบบพี่ ไม่มีหนู หลังจากนั้นเดินห้างชิลเลยค่ะ สบายแฮปปี้เลย”

เต๋อ : “ผมก็ทิ้งไปเลย สุดท้ายผมก็รู้ว่าอะไรสำคัญกับชีวิตผมที่สุด (หัวเราะ)แต่ถ้าเขาพูดแบบนี้ ผมก็สู้อะไรไม่ได้ไง”

ใหม่ : “เขาสู้ไม่ได้ อย่าพยายาม ไม่ไหว ไม่รอด”

เต๋อ : “เป็นทางที่ไปแล้วรู้สึกเป็นเหว”

ใหม่ : “แล้ววันนี้ใส่ซีทรูมาทำไม อายุเท่านี้แล้ว”

เต๋อ : “นิดนึงครับ”

ใหม่ : “เอาจริงๆ นะ บ้านต้องมีการจัดระเบียบนะ ว่าใครคุม ใครใหญ่ ต้องจัดระดับความสำคัญ (ยังไม่ได้แต่ง?) เออ นั่นสิถ้าแต่งขึ้นมา (หัวเราะ)”

เต๋อ : “ผมว่าหนักกว่าเดิม”

ใหม่ : “กลัวไหม”

เต๋อ : “ไม่กลัว จริงๆ เขาให้เกียรติผม”

ใหม่ : “ใหม่ให้เกียรติสุดๆ”

เต๋อ : “เขาจะเสนอไอเดีย เสนอความคิด แต่ถ้าเขารู้ว่าผมเริ่มดื้อแล้วเขาจะถอย แล้วแต่พี่

ใหม่ : “เขาเขียนพันล้านพี่ หนูสู้อะไรได้”

เต๋อ : “เรื่องนั้นถ้าไม่ได้เขาเล่น ก็ไม่ได้พันล้านหรอก”

ดีใจได้ทำงานกับพาร์ตเนอร์ชีวิต ยอมแลกเพื่อความมั่นคง โอดสิ่งที่ไม่ชอบ คือรักไม่หวาน ได้แค่นั่งตัก กอดหอมกัน
ใหม่ : ใหม่ว่าสิ่งหนึ่งเลยคือดีใจ วันที่เราเหนื่อยมากๆ เราอยากจะหยุด เรามีอีกคนคอยรับภาระต่อเลยทันที สมมติวันนี้ใหม่ไม่ไหวแล้ว ชัตดาวน์ ใหม่มั่นใจว่าพาร์ตเนอร์เขายังรับต่อได้ แต่อันนึงคือเราไม่ค่อยได้คุยเรื่องความสัมพันธ์กันเท่าไหร่ค่ะ เหมือนเรานอน ตื่น สิ่งแรกกับสิ่งสุดท้ายที่เราจบวัน มันคืองาน 

มันมีแต่งานไปหมดเลยค่ะ ดังนั้นสำหรับใหม่มันไม่ค่อยเฮลท์ตี้ เพราะคุยกันแต่งาน พอเราเริ่มครอบครัว เราก็อยากให้ครอบครัวเรามั่นคงทางด้านอาชีพ การเงิน ทุกอย่าง ดังนั้นช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมือนเรายอมแลก ความเหนื่อย การที่เราไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกัน ไม่ได้ไปฮันนีมูน ก็เอามาทำงานเพื่อความมั่นคง ถ้าหลังจากนั้นเราสบายแล้ว เราก็ค่อยเที่ยวได้ค่ะ อันนี้เป็นอันนึงที่ใหม่ไม่ชอบ เราไม่ได้คุยกันเรื่องความสัมพันธ์ (ในกองไม่หวาน?) ได้แค่นั่งตัก” เต๋อ : “กอดหอม”

ใหม่ : “ได้แค่นั้น”

เต๋อ : “นั่นคือน้อยแล้วสำหรับเขา เขาบอกว่าน้อย”

ใหม่ : “พี่เต๋อต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้คุยกันกันไง

เต๋อ : “เรื่องสกินชิพ เรื่องการแสดงความรักมีเต็ม”
ใหม่ : “แต่เราไม่ได้คุยกันว่าจะมีลูกไหม เราไม่เคยคุย เพราะเราโฟกัสลูก ไมน์ มีเดีย อยู่ค่ะ เราเลยไม่ได้คุย เดี๋ยวสร้างบ้าน จะสร้างบ้านเดือนไหน ปีไหน แบบบ้านชอบแบบไหน ไม่มีเวลาคุยค่ะ”

เต๋อ : “เพราะมีอันนี้ก่อน”

ใหม่ : “กลับบ้านไม่ถึงขั้นไม่มองหน้า ไม่ๆ ยังรักกันอยู่

เต๋อ : “ความสัมพันธ์โอเค ความสัมพันธ์ยังดี”

ใหม่ : “แค่ก่อนนอน มันจะแบบ เออเดี๋ยวงานเราต้องทำแบบนี้ๆ ใช่ไหมพี่ จะไม่ได้เนี่ย เราไปเที่ยวสวิตฯ กันนะพี่ ไม่ได้เป็นอย่างนั้น หรืออย่างที่รักเดี๋ยวเราแต่งตัวคู่ไปเที่ยวกันนะ มันไม่มีค่ะ ถึงบ้านคือนอนอาจคิดถึงเมเบิ้ลก่อน แล้วหลับทั้งคู่ บางทีก็เก็บไปฝันถึงค่ะ ใหม่หนักไหม แต่ถ้าใครให้ใหม่ทำงานให้ รับรองคุ้มค่ะ เพราะในฝันใหม่ยังกลับไปฝันถึงเลย (หัวเราะ)”

เต๋อ : “ทำงานตลอดเวลา”
หวังปลดปล่อย ได้ออกไปใช้ชีวิต
ใหม่ : “ใหม่ก็หวังว่าวันนี้จะปลดปล่อยใหม่ ให้ใหม่ได้ไปใช้ชีวิตค่ะ ซีรีส์ปิดกล้องแล้ว เบื้องหลังใหม่ทำเต็มที่แล้ว ใหม่ก็จะมีหนังค่ะเดี๋ยวใหม่ไปบุกหนังของใหม่ต่อ ตอนนี้เริ่มมีอ่านบท ลงเทปทำ เดี๋ยวคงเข้าคาแรกเตอร์คุณยาย เพราะพี่โต้งมีการบ้านให้ใหม่ทำ เดี๋ยวใหม่ต้องไปทำการบ้าน แล้วก็สนุกกับบทนี้ก่อน ส่วนพี่เต๋อก็เขียนบทเรื่องวรนาฎด้วยค่ะ”

เต๋อ : “ต่างคนต่างมีสิ่งที่ต้องทำ แต่มันหนีกันไม่พ้น คนมันคู่กันครับ”

ใหม่ : “พี่เต๋อเขียนบทเรื่องอื่นด้วย ไม่ใช่แค่เรื่องวรนาฎค่ะ

เต๋อ : “มีหลายโปรเจกต์ครับ”

ใหม่ : “ปั้นๆ เด็กต่อๆ ไปให้เด็กดังๆ อยากให้ไม่มีปัญหา และเป็นอย่างนี้ตลอดไป หมายถึงว่าสร้างโปรเจกต์แล้วมันทำให้เราชื่นใจต่อไป เราจะได้มีแรงสร้างเด็กรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็สร้างหนังเรื่องๆ เนอะพี่เนอะ”

แพลนแต่งงานเหมือนเดิม ไม่เลื่อนเพราะเตรียมไว้หมดแล้ว แต่สเกลเล็กลง คนเหลือหลักสิบ สุภาพ และเรียบร้อย
ใหม่ : “ยังแพลนเดิมค่ะ ไม่เลื่อน แพลนใหม่คือแต่งเหมือนเดิม แต่ให้สุภาพ เรียบร้อย สเกลต่างๆ คน อาจจะเหลือหลักสิบ

เต๋อ : “มีการปรับสเกลเล็กน้อย”

ใหม่ : “เพราะไม่อยากให้เอิกเกริก”

เต๋อ : “หลักสิบอาจจะ 99 คนก็ได้ครับ”

ใหม่ : “ก่อนหน้านี้ก็แพลนหลักสิบนี่แหละค่ะ แต่พอเกิดแบบนี้ก็คนจะน้อยลงมาอีกค่ะ ทุกอย่างที่เตรียมไว้ก็ดำเนินการต่อ เพราะเรื่องงานแต่งมันเตรียมมานานมากๆ แล้วค่ะ แล้วมันเหมือนลงล็อกชีวิตเราพอดีในทุกๆ ช่วงค่ะ ถ้าไม่ได้ช่วงนี้ น่าจะยาวค่ะน่าจะเป็นร่างคุณยายวรนาฎมาแต่งงานกับพี่เต๋อ หน้าตาดุๆ ค่ะ

ด้วยฤกษ์ส่วนนึง และใหม่เตรียมทุกอย่างแล้ว บินไปต่างประเทศ ไปแพลนชุด ทำทุกอย่างแล้วค่ะ เราทำทุกอย่างให้มันสุภาพ เรียบร้อย และบอกแขกในงานว่าใครสะดวกหรือไม่สะดวกตามใจ มาหรือไม่มาได้เลย เพราะเรารู้ว่าทุกท่านอยู่ในช่วงนี้ แต่งานแต่งงานเริ่มมาหมดแล้ว ได้มีการวางมัดจำ คนที่บินจากต่างประเทศทีมโกลบอลมามันเลยค่อนข้างยากที่เราจะหลีกเลี่ยง ก็ปลายปีนี้ค่ะ มันเลยโยกไม่ได้จริงๆ แต่เราจะทำให้ไม่กระทบใคร ให้เป็นวันของเราจริงๆ”

เต๋อ : “ทุกอย่างถูกแพลนไปเยอะมากๆ โดยรวมเป็นไปตามแพลน แค่ปรับลดเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้นเอง”

ใหม่ : “(22 ธ.ค.?) วันไหนไม่รู้ ปลายปีค่ะ ตอนนี้พร้อมเลย ตอนนี้ก็ได้เลย แหวนมาแล้ว มาเลย”

เต๋อ : “ผมก็พร้อมด้วยครับ อยากใช้ชีวิตร่วมกันแล้ว”

ขอเป็นบ่าวสาวหน้าตึง นัดกันเตรียมฉีดโบท็อกซ์
ใหม่ : “มีวันเดียวที่เรานัดกันไปทำหน้าค่ะ ไปดึงหน้าขึ้น มีวันเดียวในตารางงานที่มี ที่หนูกับพี่เต๋อจะไปดึงหน้าด้วยเครื่อง ให้เราไม่ตก เพราะช่วงนี้ทำงานหนักแล้วมันตกมากเลยค่ะ พี่เต๋อก็จะไปดึงขึ้นหน่อยนึง

เต๋อ : “จริงๆ ผมไม่เคยทำอะไรพวกนี้เลย แต่ว่าเนื่องจากงานแต่งงาน”

ใหม่ : “แขกมาร่วมงานจะเห็นบ่าวสาวหน้าตึงค่ะ (หัวเราะ) สองขวด

เต๋อ : “สองขวดคืออะไร”

ใหม่ : “สองขวดเลย โบท็อกซ์นะ”

เต๋อ : “(หัวเราะ)”

ใหม่ : “แต่ตึงแล้วนะ ของเก่ายังเหลือ (หัวเราะ)”


















