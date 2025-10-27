“ออดี้” นักร้องดัง อัดคลิปขออภัยผู้ว่าฯ ปทุมธานี รับพาดพิงโดยไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดที่แท้จริง

ทำเอาทัวร์ลงผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีอยู่ไม่น้อย หลังจากที่ “ออดี้ พิสิษฐ์ ธนชัยบุญยรัตน์” นักร้องชื่อดัง ออกมาโพสต์ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตออดี้ วันที่ 31 ต.ค.นี้ โดยพาดพิงว่า แม้นายกฯ จะอนุญาต แต่ผู้ว่าฯ ปทุมธานีไม่อนุญาต วันหลังก็ควรคุยกันให้เข้าใจตรงกัน ไม่ใช่จะเอาหน้าตามอำเภอใจ ผู้ประกอบการจะได้ตั้งรับได้ถูก เพราะแค่เตรียมวัตถุดิบในแต่ละวัน ก็ใช้เงินทุนไม่น้อยเพื่อรองรับลูกค้า ถ้าประกาศชัดเจนเด็ดขาดกว่านี้ คงไม่มีช่องโหว่ให้หน่วยงานไหนมาวุ่นวาย พร้อมเป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิตทุกท่าน
ต่อมาเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี ได้ชี้แจงว่า “นายเอกวิทย์ มีเพียร” ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ไม่ได้มีข้อสั่งการหรือการแจ้งให้ยกเลิกคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมดนตรีในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแต่อย่างใด อีกทั้งจังหวัดปทุมธานีได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด
ซึ่งผู้ว่าฯ ปทุมธานี ย้ำว่า “ขอเรียนยืนยันว่าไม่มีการแจ้งหรือสั่งการว่าไม่อนุญาตหรือให้ยกเลิกจัดกิจกรรมดังกล่าว”
ล่าสุดออดี้ได้ลบโพสต์ดังกล่าว พร้อมอัดคลิปขอโทษผู้ว่าฯ ปทุมธานี รับเข้าใจผิด พาดพิงผู้ว่าฯ โดยไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริง รวมทั้งเต็มใจยกเลิกคอนเสิร์ตวันที่ 31 ต.ค.ออกไปก่อน
“เกี่ยวกับโพสต์ที่ผมลง เรื่องการยกเลิกคอนเสิร์ตแล้วอ้างอิงไปถึงท่านผู้ว่าฯ ปทุมธานีว่าไม่อนุญาต ผมเข้าใจผิดนะครับ ผมได้คุยกับทางร้านแล้ว ทางร้านและตัวผมเองก็เต็มใจที่จะยกเลิกคอนเสิร์ตวันที่ 31 ไปก่อน ผมได้อ้างอิงว่าท่านผู้ว่าฯ ปทุมธานีไม่อนุญาต ตอนนั้นผมเข้าใจผิด ซึ่ง ท่านผู้ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการยกเลิกคอนเสิร์ตครั้งนี้เลย ผมต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ที่อ้างอิงถึงท่านผู้ว่าฯ ปทุมธานี โดยยังไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดที่แท้จริง ผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ (ยกมือไหว้) ส่วนคอนเสิร์ตขอเลื่อนไปก่อน พักบันเทิงไปก่อน”