“ออดี้” นักร้องดัง อัดคลิปขออภัยผู้ว่าฯ ปทุมธานี รับพาดพิงโดยไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดที่แท้จริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอาทัวร์ลงผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีอยู่ไม่น้อย หลังจากที่ “ออดี้ พิสิษฐ์ ธนชัยบุญยรัตน์” นักร้องชื่อดัง ออกมาโพสต์ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตออดี้ วันที่ 31 ต.ค.นี้ โดยพาดพิงว่า แม้นายกฯ จะอนุญาต แต่ผู้ว่าฯ ปทุมธานีไม่อนุญาต วันหลังก็ควรคุยกันให้เข้าใจตรงกัน ไม่ใช่จะเอาหน้าตามอำเภอใจ ผู้ประกอบการจะได้ตั้งรับได้ถูก เพราะแค่เตรียมวัตถุดิบในแต่ละวัน ก็ใช้เงินทุนไม่น้อยเพื่อรองรับลูกค้า ถ้าประกาศชัดเจนเด็ดขาดกว่านี้ คงไม่มีช่องโหว่ให้หน่วยงานไหนมาวุ่นวาย พร้อมเป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิตทุกท่าน

ต่อมาเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี ได้ชี้แจงว่า “นายเอกวิทย์ มีเพียร” ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ไม่ได้มีข้อสั่งการหรือการแจ้งให้ยกเลิกคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมดนตรีในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแต่อย่างใด อีกทั้งจังหวัดปทุมธานีได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด

ซึ่งผู้ว่าฯ ปทุมธานี ย้ำว่า “ขอเรียนยืนยันว่าไม่มีการแจ้งหรือสั่งการว่าไม่อนุญาตหรือให้ยกเลิกจัดกิจกรรมดังกล่าว”

ล่าสุดออดี้ได้ลบโพสต์ดังกล่าว พร้อมอัดคลิปขอโทษผู้ว่าฯ ปทุมธานี รับเข้าใจผิด พาดพิงผู้ว่าฯ โดยไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริง รวมทั้งเต็มใจยกเลิกคอนเสิร์ตวันที่ 31 ต.ค.ออกไปก่อน
 
“เกี่ยวกับโพสต์ที่ผมลง เรื่องการยกเลิกคอนเสิร์ตแล้วอ้างอิงไปถึงท่านผู้ว่าฯ ปทุมธานีว่าไม่อนุญาต ผมเข้าใจผิดนะครับ ผมได้คุยกับทางร้านแล้ว ทางร้านและตัวผมเองก็เต็มใจที่จะยกเลิกคอนเสิร์ตวันที่ 31 ไปก่อน ผมได้อ้างอิงว่าท่านผู้ว่าฯ ปทุมธานีไม่อนุญาต ตอนนั้นผมเข้าใจผิด ซึ่ง ท่านผู้ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการยกเลิกคอนเสิร์ตครั้งนี้เลย ผมต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ที่อ้างอิงถึงท่านผู้ว่าฯ ปทุมธานี โดยยังไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดที่แท้จริง ผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ (ยกมือไหว้) ส่วนคอนเสิร์ตขอเลื่อนไปก่อน พักบันเทิงไปก่อน”












