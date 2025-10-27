“เมย์ ธิชา” ควันออกหู เจอคนตั้งคำถาม “ทำไมต้องบังคับไว้อาลัย” ฟาดเดือดถึงพวกไร้การศึกษา มารยาทสังคมไม่มีก็อยู่บ้าน

“เมย์ ธิชา” ควันออกหู เจอโพสต์ทำไมต้องบังคับไว้อาลัย, ร้องไห้ทำไม ฟาดจัดเต็ม ฉะไร้การศึกษา อ่านหนังสือไม่แตกฉาน สวนเอาเท่ กาก จวกมารยาททางสังคมไม่มีก็อยู่บ้าน ยันไม่ได้คลั่งชาติ มันเป็นเรื่องมารยาท
ทำเอาแฟนๆ เข้าไปแสดงความคิดเห็นและแชร์เป็นจำนวนมาก หลังจากที่เฟซบุ๊ก “เมย์ ธิชา” ศิลปิน-นักแสดง-นักจัดรายการ LtmFm95 MCOT ได้ออกมาโพสต์ข้อความที่พูดแทนคนไทยจำนวนไม่น้อย กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ งานนี้ฟาดจัดเต็ม
“โพสต์ : ทำไมต้องบังคับคนไว้อาลัย ปญอ.ว่ะ
เมย์ : ถึงพวกไร้การศึกษา อ่านหนังสือไม่แตกฉาน
ข้อ1 เขาไม่ได้บังคับ
ข้อ2 ถ้าบริษัทบังคับไม่ชอบก็ลาออก
ก็มึงมันคนไม่มีมารยาทไง
- ไปตปท. มึงยังเสืxกทำตามเขาได้
- เขาเคารพธงชาติมึงไม่ได้รักประเทศเขา
มึงยังยอมยืนตรง
- ปกติมึงก็แต่งชุดโทนขาวดำโทนเข้มได้ เนี้ยบปกติ และวันนี้เป็นไร โรค Colourful เข้าสิง อยากแต่งฉูดฉาดขึ้นมา มึงเป็นอะไร!!!
มึงเคารพประเทศตัวเองก่อนต่างชาติเขาจะได้เคารพประเทศเรา
งานเเต่งเงี้ยะ มึงอาจไม่รู้จักบ่าวสาวเลย แต่เขาห้ามใส่ขาว มันคือมารยาทไง ไม่แต่งทับสีบ่าวสาว ถ้ามึงแต่ง มึงก็ไร้มารยาทไง เข้าใจยัง
และสุดท้าย ไม่อยากไว้อาลัยก็แต่งแดงเดินออกมาเลย ไม่ต้องโพสต์
ถ้าคนด่ารู้ไว้นะ เพราะมึงไม่มีมารยาท
เพราะหลายคนรักพระองค์เสมือนแม่
ถ้ามึงมันชอบทำตัวเป็นเด็กมีปัญหาเรียกร้องความสนใจ รบกวนอยู่ในที่ของมึงอย่าสะเหล่อ
**มึงตอบกูให้ได้นะ มึงไปตปท.ไปยืนในสนามกีฬา มึงยืนเคารพประเทศคนอื่นคือไร เขามีกฎห้ามอะไรยังทำตามได้ คือรักเหรอ หรือแค่มีมารยาทกับประเทศคนอื่น แต่เสืxกไร้มารยาทกับประเทศตัวเอง
ปล.ขออภัยในความหยาบคาย
แต่อดทนมานานและ แม้แต่เรื่องยืนในโรงหนังอะ ไม่ได้บังคับไง แต่คือมารยาท เคารพคนที่คนอื่นเขาเคารพ ขาจะหักมั้ง
มารยาทสังคมไม่มีก็อยู่บ้าน”
ซึ่งโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก จนต่อมา เมย์ ธิชา ก็ได้ออกมาโพสต์อีกครั้งเป็นคลิปสั้นๆ ส่ายหัวพร้อมแคปชั่น “หลังจากโพสต์ที่แล้ว ขอบคุณที่หลายๆ คนเข้าใจว่าหนูแพ้เสียงในหัว -0-”
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ เมย์ ธิชา ก็เคยฟาดแรงเอาไว้ว่า
“โอ้ย...ร้องไห้ทำไม”
สำหรับคนยุคใหม่ คงไม่เห็นพระราชกรณียกิจอันมากมายยิ่งเพราะตอนที่พระองค์ยังทรงมีพระพลามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ หรือคนที่เกิดทันคงจะรู้ว่าพระองค์ก็เปรียบเสมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราคนนึง ชุดไทยเกือบตกไปเป็นของเขมรละนะรู้ตัวยัง
คือไม่ชอบไม่ร้องก็ไม่จำเป็นต้องแซะ
ถ้าพ่อแม่เพื่อนเราลาโลก เรากล้าถามเพื่อนไหม ร้องทำไม...เฮ้ย ประสาท เขารักของเขา สั้นๆ นะ สะเออะ.. สะเหล่อ ทำสวนกระแสเอาเท่ กาก ไม่มีสมอง ไร้มารยาท” พร้อมยืนยันไม่ได้คลั่งชาติ เป็นเรื่องของมารยาทค่ะ!